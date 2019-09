L'Oroscopo di domani venerdì 13 settembre 2019 è pronto per essere consultato da voi lettori. In evidenza quest'oggi l'attesa classifica con le stelline quotidiane e di contorno, come da prassi, le previsioni riservate ai settori della vita inerenti l'amore e il lavoro. In questo contesto le analisi astrologiche saranno messe in relazione ai primi sei simboli zodiacali. Ansiosi di conoscere quali saranno i segni migliori e peggiori nel periodo analizzato?

Poche le novità presentate dall'Astrologia applicata al quinto giorno dell'attuale settimana. In primo piano, in questo frangente, il transito della Luna in Pesci avvenuto giovedì 12 settembre con Mercurio e Venere in avvicinamento al settore della Bilancia. Bene, diciamo subito che a gongolare, nel frangente, saranno Toro e Vergine, entrambi valutati a cinque stelle. Invece, di ben altra natura si presentano quest'oggi i pronostici per gli amici nativi in Leone.

Secondo quanto messo in evidenza nelle previsioni zodiacali del 13 settembre a portare una certa discontinuità nel corso della giornata agli appartenenti al predetto segno di Fuoco saranno Luna e Nettuno (in Pesci), ambedue speculari negativi del 80% e già di loro in quadratura con Giove (in Sagittario).

Classifica stelline 13 settembre

L'Astrologia è pronta a dare una valenza, positiva o negativa che sia, alla giornata di venerdì, capolinea dell'attuale settimana lavorativa.

Target sul quale puntare l'obiettivo astrale, come sempre in questa sede, i segni da Ariete fino a Vergine valutati con il classico metro relativo alle effemeridi del giorno. Intanto, si prospetta una giornata positiva, sempre in base a quanto estrapolato dalle effemeridi e messo in chiaro nella classifica stelline del 13 settembre, per cinque segni su sei. A voi tutti dettagli riassuntivi nella scaletta seguente:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

★★: Leone.

Oroscopo venerdì 13 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Partirà discretamente bene questo vostro venerdì di fine settimana con momenti anche abbastanza positivi ovviamente da cogliere sul nascere.

Secondo le previsioni di oggi, intanto, per quanto riguarda l'amore, questa parte della settimana potrebbe essere l'ideale per starsene a casa. Tra le tante, magari tra le quattro mura domestiche in compagnia di un buon hobby da coltivare o, perché no, in relax con la persona amata. Potreste davvero essere felici assaporando con piacere quel caldo tepore in grado di unite cuori e pensieri: pronti a fare una sorpresa alla vostra metà?

Single, il cielo odierno stimolerà la buona comunicativa, il che vi renderà senz'altro più affascinanti o simpatici come non mai avvenuto prima d'ora. Conoscerete altresì persone nuove, quindi lasciate pure da parte impegni vari o quant'altro e organizzatevi in tal senso. Chi non ha programmi, invece, il consiglio è quello di mettere in agenda una bella rimpatriata con gli amici di sempre. Nel lavoro, infine, studiate attentamente proposte e/o persone prima di prendere qualsiasi tipo di decisione altrimenti potreste prendere sonore cantonate.

Cercate di giocare al meglio le vostre carte per uscire vincitori dal periodo.

Toro - Partirà in modo speciale questa parte della settimana, con una giornata preventivata sicuramente alla grande! Esito positivo per quel che riguarda le spese poste in essere da tempo, a differenza di quelle impreviste capaci di mandarvi in panico. In amore sappiamo di certo che, durante i giorni scorsi, avete accumulato tanto stress e oggi avete solamente voglia di pace, serenità e perché no, di tante coccole da parte della persona amata. Sarà questa quindi una giornata all'insegna dell'affetto e della tenerezza, ovviamente da sfruttare con buon senso e soprattutto senza pretendere troppo dal rapporto. Single, tiratevi pure a lucido e uscite di casa: passate del tempo in compagnia di persone belle e positive, possibilmente compatibili con il vostro carattere (sappiamo quanto quest'ultimo sia complicato!). Cogliete l'occasione quindi per rimettervi in contatto con amicizie che non sentivate da tempo, proponete una rimpatriata all'insegna dei vecchi tempi, magari per un caffè o anche solo per una banale ma piacevole passeggiata. Nel lavoro, la giornata in esame proseguirà al meglio: riuscirete ad organizzare l'attività portando a termine quasi tutti gli impegni. Finalmente sarete consapevoli dei traguardi che potete raggiungere grazie alla vostra tenacia e determinazione.

Gemelli - Giornata non male, anche se effettivamente sottoposta a sbalzi tra positività e negatività da parte degli astri. In questo caso, date pure per scontata una buona positività al periodo con una piccola riserva sia nella parte iniziale che in quella finale. In amore, riguardo i sentimenti in senso lato, lentamente riacquisterete la vostra serenità: verso fine giornata potrebbe tornare il sorriso sulle labbra del vostro partner. Molto serena l'intesa con il partner, specialmente se negli ultimi tempi vi sono state delle incomprensioni o piccoli screzi. Diciamo pure che l'insieme del rapporto assomiglierà sempre di più ad un'oasi fresca e riposante su cui adagiare le proprie ansie. Single, il vostro modo di fare allegro e ottimista vi renderà belli e pimpanti agli occhi degli altri. Quasi certamente amplierete il giro delle conoscenze oppure gli ambienti che andrete a frequentare saranno eleganti e molto accattivanti. Nel lavoro, intanto, se state cercando di cambiare mansione oppure di trasferirvi in altra sede non dovete esitare. Facendo le vostre richieste in questo periodo potreste ottenere qualche buon riscontro.

Astrologia del giorno 13 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Una giornata giudicata abbastanza in linea con le attese, anche se in alcuni frangenti potrebbero sopraggiungere piccoli problemi a cui dovrete porre un po' di attenzione in più. Le previsioni di venerdì annunciano in amore il raggiungimento di un equilibrio sentimentale abbastanza convincente. Visto il valore della buona sufficienza attribuito dalle stelle alla giornata, non sarà affatto difficile raggiungere nel periodo un po' di auspicabile sana serenità. Se riuscirete a mantenere un clima positivo starete di certo molto bene: nei confronti della persona amata sentirete di aver raggiunto la pace interiore, distesi e rilassati. Single, sarete capaci di persuadere con dolcezza. Non esitate a procedere con nuovi incontri, trovando magari modi alternativi, più allettanti, a cui aspirare per corteggiare in modo elegante. Nel lavoro, grazie alla riuscita dei vostri progetti, sarete apprezzati e ricercati nell'ambiente. Questo sarà motivo di orgoglio, il successo aumenterà la fiducia in voi stessi e vi aprirà le porte verso un futuro davvero positivo.

Leone - Si prevede davvero una giornata storta per voi del Leone? Purtroppo la carta del cielo lascia presagire proprio questo. In generale, infatti, sarete sotto stress a causa del periodo valutato con il 'ko': una soluzione ad hoc potrebbe essere quella di non cadere mai in ostaggio delle solite abitudini. In amore, invece, tanta attenzione. Il periodo sotto analisi si preannuncia abbastanza altalenante, con momenti di calma e tranquillità intervallati da nervosismo e stress generale. Cercate di stare lontano dalla vostra solita 'fonte di guai' (leggasi partner nel 90% dei casi!). Di certo un po' di momentaneo distacco farà senz'altro bene al rapporto, poi piano piano tornerà la serenità. Single, un 'corto circuito' non affatto considerato agiterà i vostri sogni facendovi tornare bruscamente con i piedi per terra: visto le attuali congiunzioni astrali negative sarà meglio abbandonare i programmi in corso ed attendere momenti più consoni. Consiglio: peggiorerete le cose mostrandovi suscettibili e/o permalosi, sappiatelo! Nel lavoro, per concludere, la vostra mente sarà piuttosto lucida e sarete più attenti ed acuti. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli.

Vergine - In arrivo una giornata certamente positiva, perfetta quanto basta per rendere questa parte della settimana positiva nelle attività quotidiane. Diciamo che tutto procederà senza intoppi, tuttavia per stare più tranquilli cercate di chiudere al più presto eventuali situazioni in sospeso. L'oroscopo di domani 13 settembre, intanto, consiglia in amore di essere sinceri, franchi e diretti. A fronte di quanto appena detto, alcune relazioni potranno beneficiare di un'armonia in crescita. In molti casi il partner ricambierà senz'altro colmandovi di tanto affetto: approfittatene per mettere in sicurezza ciò che più vi preme. Single, anche per tanti di voi si prevede un fantastico venerdì, specialmente per i sentimenti: praticamente la Luna vi renderà irresistibili agli occhi di chiunque vogliate conquistare, sappiatelo! A tal proposito, le predizioni del giorno ricordano che ogni opportunità lasciata è una persa, dunque approfittatene. Nel lavoro, se, nonostante le precauzioni, dovesse saltar fuori qualche piccola complicazione, con calma e sangue freddo troverete la giusta soluzione.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.