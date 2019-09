Mercoledì 18 settembre 2019 troviamo la Luna ed Urano transitare nel segno del Toro mentre Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Marte e Venere stazioneranno in Bilancia con Mercurio ed il Sole che saranno sui gradi della Vergine. Nettuno permarrà nei Pesci come Giove nel Sagittario. Infine il Nodo Lunare transiterà nel segno del Cancro.

Ariete sottotono

Ariete: umore 'flop'. Le dissonanze planetarie, in prevalenza di Terra, potrebbero far calare considerevolmente il tono umorale dei nati del segno.

Il buonumore tornerà tra qualche giorno al cambio lunare.

Toro: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà, con tutta probabilità, stracolmo e, come conseguenza, i nati Toro affronteranno con piglio deciso e senza quasi accusarne la stanchezza ogni urgenza pratica.

Gemelli: focolare domestico. Mercoledì in cui i nativi non avranno granché voglia di rapportarsi con colleghi o amici, dunque probabilmente opteranno per restarsene in casa a godersi gli affetti familiari.

Cancro: litigiosi. Qualcosa sul fronte amoroso potrebbe non girare per il verso giusto ed i nati del segno, complice Venere bilancina, non esiteranno nell'esternare il loro malcontento scatenando un probabile litigio.

Vergine sotto stress

Leone: lavoro in pole position. Il favorevole duetto Venere-Mercurio donerà, con ogni probabilità, slancio ed entusiasmo ai nati Leone verso i loro progetti in essere grazie ai contatti adeguati ed alle soddisfazioni che ne deriveranno.

Vergine: stressati. Tante le urgenze da portare a compimento questo mercoledì per i nati del segno che, c'è da scommetterci, non si tireranno indietro e lo stress non si farà attendere.

Bilancia: flirt. Un recente incontro con una persona interessante potrebbe facilmente divenire un flirt per i nativi che, complice la Luna taurina, ci andranno coi piedi di piombo.

Scorpione: routine. Oggi la quotidianità potrebbe prendere il sopravvento ed i nati del segno farebbero bene a sfruttare tale apparente stasi per dedicarsi alle attività procrastinate nei giorni precedenti.

Capricorno con una marcia in più

Sagittario: stremati. L'estate volge al termine ed i nativi in questi giorni di Luna in Toro, con ogni probabilità, ne avvertiranno tutto il peso delle fatiche sostenute.

Capricorno: lavoro 'top'. I nativi che operano alle dipendenze altrui avranno, c'è da scommetterci, una marcia in più grazie al sostegno dei Pianeti sia lenti che veloci nel loro Elemento.

Acquario: fiacchi.

I nati del segno avranno, probabilmente, poca la voglia di fare e di comunicare. Tale svogliatezza si ripercuoterà sui rapporti lavorativi dove un capo potrebbe fargli una sonora ramanzina.

Pesci: famiglia originaria. Il focus odierno dei nati Pesci potrebbe essere rappresentato dalla famiglia d'origine che reclamerà la loro attenzione. Il loro celere supporto risulterà fondamentale per risolvere la faccenda.