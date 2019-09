Durante la settimana dal 16 al 22 settembre troveremo Mercurio e Venere nel segno della Bilancia, mentre Marte ed il Sole stazioneranno sui gradi della Vergine. Il Nodo Lunare sarà in Cancro e nel frattempo Nettuno permarrà nel segno dei Pesci.

Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno, come Giove nel Sagittario ed Urano nel segno del Toro.

Nervosismo per Ariete

Ariete: nervosi. Il dissonante duetto Mercurio-Venere non risparmierà probabilmente i nativi che si troveranno alle prese con una settimana alquanto stressante, specialmente per quanto riguarda le faccende amorose.

Toro: ambiguità. Il comportamento dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nati del segno che, sulle prime, rimarranno ad osservare per poi, nel weekend, cercare un doveroso chiarimento.

Gemelli: relax. Le copiose asperità planetarie metteranno sul percorso dei nati Gemelli qualche ostacolo di troppo che farebbero bene ad eludere, dedicando qualche giorno al relax più assoluto.

Cancro: fine settimana d'amore.

La quotidianità regnerà sovrana sino al giorno 20 in casa Cancro. Ma da sabato gli astri vorranno probabilmente premiare le relazioni d'amore dei nativi, fornendogli una grande focosità.

Progetti 'top' per Leone

Leone: progetti in pole position. Grazie ai pianeti in Bilancia - ai quali si sommeranno Sole e Marte la prossima settimana - i progetti avviati in estate godranno di magnifici influssi, fomentando l'entusiasmo nativo.

Vergine: spossati. Poche le energie che i pianeti, con tutta probabilità, forniranno ai nati del segno questa settimana. Sarà più complicato del solito portare a termine qualsiasi faccenda pratica.

Bilancia: acquisti. Che si tratti di un abito o di un oggetto per la casa, durante questi sette giorni i nati del segno vorranno concedersi uno o più acquisti. Figli da tenere sotto controllo lunedì e martedì.

Scorpione: pungenti. Qualche battuta al vetriolo dei nati Scorpione potrebbe non andare a genio ad un collega che, senza mezzi termini, gli farà una sonora lavata di capo.

Shopping per Acquario

Sagittario: umore basso. Sino a mercoledì l'umore dei nati in Sagittario potrebbe essere messo a dura prova dalle dissonanze astrali per poi probabilmente virare al bello da giovedì in poi.

Capricorno: silenziosi.

Non avranno una gran voglia di comunicare i nati del segno in questa settimana, infatti preferiranno rimanere con la bocca chiusa per non dire ciò che realmente pensano.

Acquario: shopping. L'ultimo modello di cellulare, Pc o tablet della loro marca vorranno aggiudicarselo a tutti i costi. Fortunatamente le finanze floride del momento glielo permetteranno senza rimpianti.

Pesci: weekend vanitoso. I primi quattro giorni scivoleranno via senza che quasi se ne accorgano, ma da venerdì vorranno apparire i "più belli del reame", dedicandosi con dedizione alla cura del proprio corpo.