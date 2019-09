L'Oroscopo di domani martedì 17 settembre 2019 è ufficialmente arrivato: vogliosi di scoprire i segni fortunati in amore e nel lavoro? Diciamo subito che in questa sede ad essere sottoposti a valutazione accurata, come da titolo, in esclusiva i soli simboli astrali interessanti i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Prima di iniziare a dare un breve anticipo sui simboli astrali più fortunati e meno nel periodo, d'obbligo mettere in chiaro il prossimo transito lunare: questo martedì alle ore 12:30 assisteremo all'ingresso della Luna in Toro, ovviamente proveniente dal comparto dell'Ariete.

A questo punto la domanda è: quali saranno i segni che beneficeranno di tale passaggio? A tal proposito, visto l'ottimo cielo astrale nel periodo, le stelle annunciano una giornata super positiva a tutti coloro appartenenti al segno del Toro, super favoriti in campo sentimentale dal transito enunciato poc'anzi. Altresì, ad avere massima compatibilità con le effemeridi del momento, ovviamente parlando in merito ai simboli astrali trattati in questa sede, soprattutto Gemelli e Vergine, entrambi sottoscritti in periodo a cinque stelle.

Tutt'altra piega potrebbe prendere intanto la giornata, sempre in base a quanto messo in evidenza nelle previsioni zodiacali del 17 settembre, per i nativi del Cancro, in odore di 'sottotono'; comunque sempre meglio della valutazione da 'ko' affibbiata dalle stelle a quelli dello Scorpione (segno trattato nell'articolo precedente). Vediamo dunque di fare un approfondimento generale, ovviamente subito dopo la presentazione della scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 17 settembre 2019

Ansiosi di scoprire come sarà questo nuovo martedì? Tranquilli, siamo qui per questo: a dare una giusta risposta, almeno si spera, è come sempre la nostra nuovissima classifica stelline impostata sul giorno 17 settembre. A cantar vittoria questa volta saranno gli amici nativi del Toro, che come anticipato in apertura sono da considerare in prima posizione tra i sei segni sotto analisi.

Altresì, in buona evidenza anche coloro nativi dell'Ariete e del Leone, affiancati a poca distanza dal Cancro, quest'ultimo preventivato in giornata 'sottotono'. Andiamo ai dettagli:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Cancro.

Oroscopo martedì 17 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo martedì si prospetta abbastanza positivo per tanti di voi Ariete. In generale diciamo pure che le stelle nel periodo vi renderanno particolarmente brillanti e ricchi di idee interessanti.

Non fatevi sfuggire nessuna occasione: discreta la possibilità di sfondare. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, la situazione sentimentale potrebbe ancora essere 'di studio', oppure in evoluzione: forse fareste meglio non dare nulla per scontato evitando di fare progetti a lungo termine. Single, abbandonatevi all'amore, senza remore né tabù! In giornata (forse) un’amicizia di vecchia data potrebbe evolversi diversamente e finire in qualcosa di veramente importante ai fini sentimentali: c'è da crederci?

Vedremo... Nel lavoro invece, avrete bisogno di fare qualche accertamento dei fatti prima di prendere una decisione in grado di comportare senz'altro degli impegni. Beneficerete di influenze planetarie che tireranno su il vostro morale perché state andando nella direzione giusta.

Toro 'top del giorno' - La partenza del secondo giorno dell'attuale settimana vedrà molti di voi del Toro gongolare in campo affettivo/sentimentale. Estro ed inventiva tirateli fuori al momento più opportuno come assi nella manica: farete faville! In molte situazioni sarete svegli, positivi ed energici quanto basta. In amore, la presenza della Luna nel segno senza meno influenzerà il vostro status: sarete quindi promotori di tanta dolcezza, intense passioni e anche molto propensi a svolgere qualche piccola attività benefica. Un sorriso sincero rimarrà stampato sul vostro volto, parlando di voi in coppia, e già solo quello garantirà dei rapporti amorevoli con il partner. Single, saprete comprendere al volo i desideri o le aspettative della persona che vorreste avere per sempre al vostro fianco. Con tenacia e convinzione riuscirete a soddisfare con pienezza la sua e la vostra giornata. Nel lavoro infine, sarete coinvolti in situazioni impegnative ma allettanti con la possibilità di conseguire posizioni di potere e/o prestigio. La vostra intelligenza creativa vi smuoverà, volendo, verso successi sicuri.

Gemelli - Partirà benissimo questo vostro martedì nella settimana appena iniziata, soprattutto se appartenenti alla prima o alla seconda decade del mese, un po' meno per gli altri. In generale diciamo che potrete tornare a essere tranquilli e sistemare una volta per tutte i vecchi conti rimasti in sospeso. In amore infatti, avrete le vostre belle soddisfazioni e, certamente, saprete ben affrontare qualche ingombrante ostacolo senza troppe difficoltà. In coppia, questo frangente dovrà essere preso di petto cercando di viverlo come una sorta di recupero. Molto presto potrebbero arrivare anche quelle soluzioni che state attendendo da tempo: abbiate fiducia! Single, qualche sorpresa potrebbe essere in arrivo ma non sarà certo che si tratti di qualcosa di definitivo, quindi attendete nuovi sviluppi. L'Astrologia in questo caso invita a godere soprattutto il presente, senza compromessi o tabù. Nel lavoro, ponete più attenzione ai rapporti interpersonali che, a volte, trattate in maniera troppo sbrigativa. Battete sentieri nuovi oppure poco esplorati: il vostro 'vaso di Pandora' potrebbe essere proprio questo.

Astrologia del giorno 17 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - In arrivo un martedì classificato con le stressanti tre stelle relative ai periodi 'sottotono'. Secondo gli astri, la giornata in questa parte della settimana sarà abbastanza pensierosa. Le previsioni di martedì pertanto consigliano in amore di non farsi prendere dallo sconforto o dalle tensioni: un incontro sicuramente piacevole potrebbe dare colore al resto della giornata. In coppia avrete delle incomprensioni con il vostro lui/lei: non nascondetevi ma cercate invece di trovare un modo per recuperare il rapporto. Single, avrete voglia di cambiare ma nello stesso tempo la paura dell'ignoto vi frenerà. In alcuni casi, il presentimento avvertito nel nel periodo di riferimento sarà di un certo rallentamento generale. Nel lavoro, datevi un piccolo obbiettivo da raggiungere e senz'altro riuscirete a fare centro. La buona energia positiva che vi ha accompagnato in questi ultimi tempi condizionerà non poco le prossime scelte.

Leone - Partirà se non bene, di certo in modo discreto questo vostro martedì d'inizio settimana. Le stelle prevedono piccole novità dal punto di vista affettivo che, certamente, vi piaceranno molto invogliandovi a proseguire verso quegli obiettivi prefissati. In amore infatti, la Luna in Toro porterà sufficiente movimento alla vostra giornata: se presa con il giusto spirito (positivo!) sorprenderà più di qualcuno con proposte anche eccitanti o curiose. In coppia cercate di dare più importanza alle piccole cose che possono avere maggiore valore di altre più grandi, ma senz'altro prive di significato. Single, sarete più emotivi del solito. In effetti il vostro comportamento potrebbe portarvi ad alti e bassi. Starà a voi controllare queste tendenze tramite attenta riflessione ed agire di conseguenza. Nel lavoro, ricordate che la pazienza porta a risultati migliori. L'importante sarà non demordere: sforzatevi di mantenere i nervi saldi e gli ostacoli si dissolveranno a breve.

Vergine - Questa parte iniziale della settimana coincidente con la giornata di martedì, per voi della Vergine si prevede entusiasmante. Intanto mettete pure in conto che il periodo inizierà benissimo già dal mattino mantenendo poi uguale positività. L'oroscopo di domani 17 settembre in questo contesto consiglia, in merito all'amore, una maggiore apertura mentale nei confronti della sensibilità del partner: se opportunamente sfruttata quest'ultima darà ottimi frutti. Single, in questi giorni scoprirete che forse è arrivato il momento di iniziare un nuovo amore, ovviamente il tutto dovrà essere improntato alla curiosità e alla voglia di conoscersi reciproca: che aspettate, buttatevi! Un consiglio: non disprezzate eventuali opinioni di coloro che hanno più esperienza di voi, anzi, fatene tesoro che probabilmente vi serviranno molto presto, ok. Nel lavoro infine, tutto procederà favorevolmente. In gran parte avrete la possibilità di fare alcune spese necessarie da tempo rimandate, ovviamente senza pregiudicare le attuali risorse.

