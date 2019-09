Martedì 17 settembre la Luna passerà dall'Ariete al segno del Toro, dove si troverà anche Urano, mentre Marte e il Sole saranno sull'orbita della Vergine. Mercurio e Venere si troveranno sui gradi della Bilancia, e nel frattempo Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno.

Giove permarrà in Sagittario come Nettuno che continuerà il suo moto in Pesci. Infine il Cancro ospiterà il Nodo Lunare.

Sul podio

1° posto Bilancia: nuovi amori.

Una persona incontrata poco tempo fa potrebbe inaspettatamente far capolino nella vita dei nativi. Da qui alla nascita di un flirt o di una relazione d'amore il passo potrebbe essere breve.

2° posto Toro: focosi. Sarà un martedì in cui i nati del segno daranno il loro meglio nell'alcova, con grande soddisfazione del partner che potrà beneficiare anche di una spinta emozionale donata da Venere in Bilancia.

3° posto Leone: pragmatici. Il focus odierno dei nati Leone sarà, con tutta probabilità, rappresentato dalle vicende pratiche nelle quali agiranno con ponderazione e senso pragmatico.

Metà classifica

4° posto Ariete: mattina al "top". Con la Luna arietina, la mattinata andrà a gonfie vele specialmente sul fronte amoroso. Meno floride le previsioni dal primo pomeriggio quando potrebbe emergere qualche bega lavorativa.

5° posto Sagittario: determinati. I nati Sagittario avranno, con ogni probabilità, un obiettivo professionale o privato che vorranno conseguire in giornata e non si lasceranno distogliere da nessun contrattempo.

6° posto Capricorno: questioni familiari. Martedì i nativi potrebbero essere chiamati a risolvere una faccenda delicata riguardante la loro famiglia originaria e riusciranno, con grande soddisfazione, nel loro intento.

7° posto Gemelli: straniti. L'atteggiamento ambiguo di un amico o collega di lavoro lascerà probabilmente perplessi i nati del segno. Impulsivamente potrebbero chiedere delucidazioni alla persona in questione.

8° posto Cancro: gelosie. Il partner potrebbe contattare una vecchia fiamma d'improvviso, e questo gesto potrebbe far innervosire i nativi che potrebbero rendersi protagonisti di una furiosa scenata di gelosia.

Lavoro in secondo piano.

9° posto Scorpione: lavoro "flop". Qualche tumulto nell'ambiente lavorativo sarà da mettere in conto per i nati Scorpione che avranno a che fare con molte asperità planetarie, Urano e Saturno in primis.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: poco lucidi. Mercurio e il Sole in angolo dissonante potrebbero rendere i nati del segno meno lucidi del solito, specialmente durante lo svolgimento delle urgenze pratiche.

11° posto Vergine: snervati. Le molteplici incombenze da ultimare questo martedì potrebbero stressare oltremodo. Sarà bene prendersi un giorno di ferie, ove possibile.

12° posto Pesci: ipocondriaci. Di ogni piccolo malessere ne faranno, con ogni probabilità, un grave malanno, ma sarà solo frutto di una passeggera ipocondria a causa dei contrasti nettuniani.