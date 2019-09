Mercoledì 18 settembre 2019 troviamo Urano e la Luna nel segno del Toro mentre Marte ed il Sole saranno nell'orbita della Vergine. Mercurio e Venere stazioneranno nel segno della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone rimarranno sui gradi del Capricorno. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Nettuno che continuerà il suo moto in Pesci.

Sul podio

1° posto Capricorno: lavoro a gonfie vele. I nati del segno che svolgono un lavoro alle altrui dipendenze saranno, con ogni probabilità, favoriti dai numerosi Astri nel loro Elemento.

2° posto Bilancia: flirt. Mercoledì in cui i nativi potrebbero trasformare uno stuzzicante incontro, avvenuto nei giorni precedenti, in un dolce flirt amoroso. Lavoro in secondo piano.

3° posto Leone: soddisfazioni professionali. La Luna taurina porrà l'accento sulla stabilità lavorativa dei nati Leone che, facendo un'attenta analisi delle loro mansioni, ne usciranno oltremodo soddisfatti sia moralmente che economicamente.

I mezzani

4° posto Toro: pieni di energie. I due Luminari nell'Elemento Terra forniranno, con tutta probabilità, ai nati del segno un bottino energetico d'eccezione che potranno indirizzare in qualsiasi ambito vorranno, raccogliendone ottimi frutti.

5° posto Gemelli: casalinghi. Giornata dove i nati Gemelli saranno orientati più a godersi gli affetti del focolare domestico che ad organizzare uscite mondane con i soliti amici.

6° posto Scorpione: quotidianità. 24 ore senza troppe novità o scossoni di sorta quello che potrebbero vivere i nati del segno. Sarà bene che si ritaglino ampi spazi di relax per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

7° posto Pesci: famiglia d'origine. I nativi quest'oggi saranno probabilmente chiamati a risolvere una spinosa faccenda familiare. Il loro tempestivo supporto risulterà ben apprezzato.

8° posto Aquario: spossati. Le asperità astrali forniranno, c'è da scommetterci, ben poche energie ai nati del segno che, come conseguenza, potrebbero accusare anche una certa svogliatezza durante lo svolgimento delle attività pratiche.

9° posto Sagittario: esausti. Mentre la stagione estiva volge al termine i nati Sagittario, complici i Pianeti di Terra, potrebbero avvertire una certa stanchezza sia mentale che fisica che li accompagnerà per l'intera giornata e più.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: umore 'flop'. Le asperità astrali potrebbero andare ad incidere negativamente sull'umore nativo. Sarà bene che pazientino qualche giornata prima di dichiarare qualsiasi malcontento.

11° posto Vergine: stress. Le incombenze procrastinate nei giorni addietro si ripresenteranno prepotentemente in questo mercoledì ed i nativi, provando ad ultimarle tutte, si stresseranno parecchio.

12° posto Cancro: bellicosi. Le relazioni amorose potrebbero risentire di una giornata poco conciliante dove ogni parola sarà il pretesto per furiose discussioni. Lavoro in stand-by.