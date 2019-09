Giovedì 26 settembre 2019 la Luna passerà dal segno del Leone a quello della Vergine, dove si trova anche Marte, mentre il Sole, Venere e Marte stazioneranno in Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare rimarrà sui gradi del Cancro e Nettuno resterà stabile in Pesci.

Toro spossato

Ariete: sfacciati. La Luna doppia odierna tenderà, con ogni probabilità, a rendere chiacchieroni i nati del segno ed, a causa dei Pianeti in Bilancia, in alcuni casi persino sfacciati.

Amore in stand-by.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà probabilmente scarno andando ad intaccare sfavorevolmente la voglia di fare dei nati Toro. Sarà bene che rinviino le incombenze lavorative meno impellenti.

Gemelli: giovedì a metà. Sino al primo pomeriggio, col favore dei due Luminari, la giornata risulterà frizzante per poi divenire, col cambio lunare, un giovedì meno esuberante ma più produttivo.

Cancro: amore 'flop'. Giovedì settembrino poco favorevole per le faccende di cuore dei nati Cancro che, c'è da scommetterci, dovranno fare i conti con un clima gelido nel focolare domestico.

Fortuna materiale per Leone

Leone: fortunati. C'è aria di acquisti nell'aria, come suggerisce il munifico Giove, e la possibilità di trovarsi di fronte ad un'offerta irrinunciabile sarà alta. 'Carpe diem' sarà il motto odierno dei nati Leone.

Vergine: distratti. Sole e Mercurio, in angolo dissonante, appanneranno idee ed intenti dei nativi rendendoli, di conseguenza, oltremodo distratti durante lo svolgimento delle faccende lavorative.

Bilancia: mondani. Giornata in cui i nati del segno avranno, c'è da scommetterci, voglia di uscire e conoscere persone nuove. Ad una cena galante potrebbe seguire un'uscita divertente.

Scorpione: taciturni.

Poca la voglia di comunicare che potrebbero dimostrare i nativi durante questo giovedì, specialmente sul fronte amoroso. In coppia potrebbe avvertirsi un netto distacco emotivo dovuto al loro comportamento.

Incontri fortunati per il Sagittario

Sagittario: nuovi incontri. Durante la mattinata di questo giovedì i nati Sagittario, complice il favore lunare, avranno ottime chance di incontrare persone degne di un futuro, o immediato, approfondimento.

Capricorno: rallentamenti. I lavoratori autonomi del segno risentiranno, con ogni probabilità, della retrogradazione di Urano nel loro Elemento che rallenterà l'avanzare dei loro progetti in essere.

Acquario: umore 'flop'. Le due Lune del giorno si sommeranno alle copiose asperità astrali in onda abbassando probabilmente il tono umorale dei nati Acquario, specialmente sul fronte professionale.

Pesci: trascurati.

Contrariamente alla loro indole, oggi i nativi potrebbero non dedicare la solita cura verso il proprio corpo con grande stupore dell'amato bene. Lavoro in stand-by.