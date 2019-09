Giovedì 26 settembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal Leone alla Vergine dove staziona anche Marte mentre il Sole, Venere e Mercurio saranno nell'orbita della Bilancia. Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro.

Sul podio

1° posto Leone: shopping.

Giovedì dove i nativi vorranno, con ogni probabilità, dedicarsi agli acquisti per la propria dimora. Grazie al munifico Giove un'allettante offerta potrebbe palesarsi dinanzi ai loro occhi.

2° posto Sagittario: incontri fortunati. La Luna nel loro Elemento donerà in mattinata buone chance d'incontro ai nativi che farebbero bene a non lasciarsele sfuggire. Routinario il resto del giovedì.

3° posto Bilancia: mondani.

Il focus odierno dei nati Bilancia potrebbe essere orientato sul divertimento. Quindi, c'è da scommetterci, organizzeranno un'uscita serale con gli amici di sempre dove le risate saranno assicurate.

I mezzani

4° posto Gemelli: mattina sprint. La briosità di cui saranno probabilmente dotati nelle ore mattutine lascerà spazio ad un clima più produttivo nelle ore seguenti a causa del cambio Lunare.

5° posto Ariete: impulsivi.

Ciò che gli passerà per mente diranno ed, in alcune circostanze, la loro sfacciataggine risulterà oltremodo inopportuna. Amore in secondo piano.

6° posto Pesci: trascurati. Dedicheranno, insolitamente, meno tempo alla cura del proprio corpo ed al benessere in generale. Il partner, accorgendosene, potrebbe restare esterrefatto.

7° posto Toro: spossati. Poche le energie a disposizione dei nati Toro in questo giovedì settembrino che, c'è da scommetterci, li renderà svogliati durante il disbrigo delle faccende pratiche.

8° posto Capricorno: rallentamenti. I lavoratori autonomi del segno potrebbero notare un rallentamento dei loro progetti in essere. Sarà solo una fase passeggera e, dunque, non bisognerà cedere a facili allarmismi.

9° posto Vergine: poco lucidi. La dissonanza mercuriale farà il paio con la Luna mattutina di Fuoco rendendo le idee e gli intenti nativi offuscati. Sarà bene che procrastinino le questioni meno urgenti.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: amore 'flop'. Il clima che regnerà nel focolare domestico, con tutta probabilità, sarà tutt'altro che sereno. Sia la Luna in Leone che quella in Vergine non lasceranno spazio ad eventuali chiarimenti.

11° posto Scorpione: silenziosi. Avranno poca voglia sia di fare che di comunicare quest'oggi i nati Scorpione. Sarà bene che si prendano, ove possibile, un giorno di ferie per ricaricare le batterie mentali.

12° posto: Acquario: umore sotto i tacchi. Il tono umorale nativo potrebbe essere sotto i livelli standard ma, fortunatamente, in tarda serata la passione con l'amato bene compenserà il resto della giornata.