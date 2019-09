L'Oroscopo settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre 2019, favorirà il segno dell'Acquario, in particolare la terza decade. Ci saranno sorprese piacevoli sia nel lavoro che nella vita privata. Alti e bassi, invece, per i nati del segno del Cancro. Vediamo ora le previsioni segno per segno.

I consigli delle stelle della settimana: da Ariete a Vergine in amore e lavoro

Ariete (21/03-20/04): la settimana sarà un po' agitata.

I pianeti vi saranno ostili e avrete discussioni con il partner, che saranno piuttosto accese. Il lavoro vi stancherà un po' troppo e vi renderà ansiosi.

Toro (21/04- 20/05): dedicherete queste giornate a risolvere un piccolo problema legato allo stress, niente di preoccupante. Sarete molto impegnati nella vostra solita routine lavorativa e tenderete a trascurare un po' gli impegni familiari.

Gemelli (21/05-21/06): sfruttate queste giornate per ottenere ciò che desiderate.

Venere e Mercurio saranno ancora in buon aspetto e questo vi sarà di aiuto sia in amore che nel lavoro. Chi viaggia spesso in auto, dovrà prestare più attenzione del solito.

Cancro (22/06-22/07): vi sentirete un po' giù di umore e non capiti dal partner, tenderete a chiudervi in voi stessi. Anche su lavoro sarete giù di tono ma una proposta inattesa vi darà una bella sferzata di energia.

Leone (23/07-23/08): l'oroscopo settimanale indica che vi sentirete appagati dalle attenzioni che vi dedicherà la vostra famiglia e ricambierete con grande slancio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Porterete a termine, in maniera brillante, un progetto di lavoro che vi porterà nuove collaborazioni.

Vergine (24/08- 22/09): ogni tanto un po' di sano egoismo non guasta. Marte nel segno vi renderà più energici e determinati e riuscirete a dire qualche “no” e pensare di più a voi stessi.

Le previsioni della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia (23/09-22/10): in amore non correte, datevi il tempo di riflettere e analizzare i vostri sentimenti.

Approfondirete una nuova conoscenza. Per il lavoro meglio non fare scelte impulsive ma valutare tutto con scrupolo.

Scorpione (23/10-22/11): sentirete la necessità di rinnovarvi, di scoprire nuove situazioni, di allargare i vostri orizzonti. Il partner sarà un valido compagno in queste nuove avventure. Bene il lavoro in generale.

Sagittario (23/11-21/12): riceverete manifestazioni di affetto e interesse da più parte.

Vi piacerà fare vita mondana e spostarvi da un posto all'altro. Sul lavoro, una proposta potrebbe farvi decidere di cambiare città.

Capricorno (22/12-20/01): Marte in trigono vi regalerà grande energia ma anche una maggiore carica seduttiva. Se vi piace qualcuno riuscirete a conquistarlo, ma probabilmente sarà una relazione basata solo sull'attrazione fisica.

Acquario (21/01-19/02): l'oroscopo segnala che in amore vivrete un periodo sereno e chi è solo potrebbe incontrare qualcuno di speciale.

Sul lavoro potrebbe esserci un miglioramento che vi porterà un aumento di guadagno e vi aprirà nuove strade.

Pesci (20/02-20/03): le giornate saranno molto faticose e la sera rientrerete a casa stanchi e stressati. Chi ha iniziato da poco un nuovo lavoro, avrà buone possibilità di portarlo avanti nel tempo.