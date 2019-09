Martedì 10 settembre 2019 troveremo la Luna transitare sui gradi dell'Acquario mentre Marte, Sole, Venere e Mercurio si troveranno in Vergine. Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno come Giove proseguirà nel Sagittario. Urano permarrà nel segno del Toro e Nettuno si troverà nell'orbita dei Pesci. Il Nodo Lunare sarà in Cancro.

Sul podio

1° posto Vergine: pieni di energie. Bottino energetico d'eccellenza quello di cui probabilmente disporranno i nati del segno durante questa giornata.

Nell'ambiente lavorativo tale dinamicità verrà apprezzata.

2° posto Capricorno: instancabili. Lavoreranno alacremente tutto il giorno senza accusarne quasi mai la stanchezza e, di conseguenza, i loro progetti lavorativi avranno buone possibilità di avanzare celermente.

3° posto Leone: immobili. Il contrasto Aria-Terra in onda questo martedì gioverà, con ogni probabilità, ai nati Leone per quanto riguarda accordi scritti o verbali, specialmente sulle compravendite immobiliari.

I mezzani

4° posto Toro: urgenze familiari. Il focus del martedì nativo potrebbe essere improntato sulle richieste della famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione. Riusciranno con tempestività a risolvere la questione.

5° posto Bilancia: divertimento. Martedì in cui i nativi vorranno dedicarsi allo svago anzichè alle faccende quotidiane. Finito il turno lavorativo probabilmente organizzeranno un'uscita con gli amici di sempre, divertendosi parecchio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

6° posto Sagittario: cene amicali. Staccare la spina sarà doveroso dopo qualche giornata stressante dunque potrebbero decidere di preparare una cena per i loro amici, che gradiranno il loro invito.

7° posto Gemelli: poco lucidi. La dissonanza mercuriale che fa il paio col Sole anch'esso in difficile angolazione, renderanno i nati Gemelli poco lucidi durante lo svolgimento delle faccende pratiche.

8° posto Scorpione: ambiguità. L'atteggiamento di un amico nei loro confronti risulterà, agli occhi dei nati del segno, controverso. Il pensiero di tale ambiguità potrebbe accompagnarli per l'intera giornata.

9° posto Cancro: stress. Le urgenze pratiche, familiari e lavorative potrebbero risultare più del dovuto, a causa anche delle loro procrastinazioni dei giorni passati. Se non ne rimanderanno qualcuna arriveranno stremati e stressati a fine serata.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: umore basso. Il tono umorale nativo potrebbe essere ai minimi storici viste la quantità di asperità astrali in questo martedì. Sarà bene che mantengano la calma e non rispondano alle provocazioni.

11° posto Pesci: nullafacenti. La voglia di fare dei nati Pesci potrebbe essere pari allo zero e, per questo, decideranno di dedicarsi al relax più assoluto. Invano amici e partner tenteranno di dissuaderli.

12° posto Acquario: bugiardi. Nell'ambiente lavorativo è probabile che gli venga mossa un'accusa a cui i nati Acquario risponderanno con una bugia. La Luna nel loro segno li aiuterà a farla comunque franca.