Affari, lavoro, salute, famiglia, amore, benessere saranno gli aspetti fondamentali al centro delle previsioni zodiacali di domani, lunedì 9 settembre 2019. Secondo gli astri, la settimana inizierà positivamente per i nati sotto i segni zodiacali di Bilancia e Capricorno: ad attenderli ottime notizie in amore così come nel lavoro. Problemi di cuore, invece, metteranno sotto tensione Vergine e Pesci. Stress e problemi lavorativi per i nati sotto lo Scorpione e l'Acquario.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): sebbene in molte scelte della vita di coppia voi non siate d'accordo, cercate di non contraddire troppo palesemente le decisioni del partner per salvaguardare l'equilibrio e la stabilità della relazione sentimentale.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): nell'ambiente domestico vivrete qualche tensione di troppo: dovrete essere bravi a mantenere la calma e sedere gli animi sia con vostro marito/moglie che con i vostri figli.

Leone (23 luglio – 23 agosto): una soddisfacente rivincita nell'ambiente professionale sarà la piccola vittoria di questo inizio settimana. Bene anche la salute, dopo gli acciacchi della scorsa settimana.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): l'attività professionale vi impensierirà a causa di alcuni conti che non tornano, ma niente paura: grazie alle vostre capacità ed esperienza lavorativa tutto si risolverà per il meglio.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): 'chi ha tempo non aspetti tempo' recita un antico adagio popolare. Sarà proprio il caso di mettere in pratica questo motto, sia nella vita privata che in quella professionale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): questo lunedì sarà molto favorevole per chi vorrà intraprendere un ambizioso progetto lavorativo. Anche la vita di coppia vi regalerà enormi soddisfazioni.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): godetevi il momento, senza indugiare su eventi passati che vi hanno fatto stare parecchio male. Spensieratezza e serenità dovranno essere le linee guida di questa giornata.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): i continui litigi con il partner vi faranno riflettere sull'eventualità di porre fine alla vostra relazione amorosa. Pensateci bene prima di prendere decisioni irreversibili.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): lo stress lavorativo delle scorse settimane, dovuto ad un eccessivo carico di compiti e mansioni di grande responsabilità, iniziano a farsi sentire.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il vostro segno zodiacale vive un momento di estrema positività grazia alla favorevole congiunzione astrale di Venere con la Luna: vanno alla grande amore e lavoro.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): la vostra relazione sentimentale ha attraversato momenti migliori. Il partner apparirà distante e freddo verso di voi e questo vi farà soffrire molto.

Toro (21 aprile – 20 maggio): apprezzate di più i piccoli gesti del partner che rivelano tutto il suo affetto verso di voi. Siate meno cinici e più passionali nella vita di coppia.