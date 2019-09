Nella settimana che va dal 9 al 15 settembre 2019 troviamo la Luna spostarsi dal segno del Capricorno, dove stazionano Plutone e Saturno, sino all'Ariete mentre il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Mercurio e Venere, dapprima in Vergine assieme al Sole e Marte, viaggeranno nel segno della Bilancia nel frattempo Giove continuerà il suo moto in Sagittario. Urano permarrà sui gradi del Toro come Nettuno stabile in Pesci.

Toro fiacco

Ariete: ambiguità. Il comportamento dell'amato potrebbe far storcere il naso ai nativi che, inizialmente, manterranno un'apparente calma per poi divenire irascibili quando la Luna raggiungerà il loro segno.

Toro: spossati. Scarno il bottino energetico fornito dai Pianeti in questa settimana per i nati Toro. La loro inevitabile spossatezza condizionerà, con ogni probabilità, lo svolgimento delle urgenze pratiche.

Gemelli: esuberanti. Il loro modo di fare durante questi sette giorni, specialmente giovedì e venerdì, potrebbe risultare brioso ed esuberante. Con il loro sorriso doneranno buonumore a chiunque incontreranno.

Cancro: gelidi. Il clima che potrebbe respirarsi nel focolare domestico non sarà dei migliori. Sentimenti gelidi e silenzi faranno presagire una settimana, specialmente nel weekend, tutt'altro che serena.

Acquisti per Bilancia

Leone: progetti. Sebbene martedì e mercoledì desteranno qualche perplessità, i nativi potranno probabilmente contare su una settimana dove i progetti lavorativi avanzeranno celermente.

Vergine: poco lucidi. Lo spostamento di Mercurio nella Bilancia appannerà, c'è da scommetterci, intenti ed idee dei nati Vergine. Sarà bene rimandare firme di contratti e colloqui di lavoro a data da destinarsi.

Bilancia: acquisti. Un po' per gratificazione personale ed un po' perché il settore economico gode di maggiore tranquillità, i nati del segno si permetteranno un acquisto che desideravano da tempo.

Scorpione: finanze 'flop'. Complice qualche lavoro a chiamata poco remunerato le finanze dei nati Scorpione potrebbero risentire di una lieve flessione. Farebbero meglio a 'tirare la cinghia' questa settimana.

Acquario creativo

Sagittario: attriti amorosi. Le numerose asperità planetarie potrebbero porre l'accento su ciò che non va nelle relazioni amorose in essere dei nativi. Qualche perplessità scatenerà discussioni nel fine settimana.

Capricorno: famiglia originaria. Il focus settimanale dei nativi potrebbe essere orientato su una faccenda riguardante la famiglia originaria. Il loro tempestivo aiuto sarà molto apprezzato.

Acquario: creativi. I lavoratori autonomi del segno avranno, con ogni probabilità, una marcia in più grazie alla creatività ed all'estro di cui saranno dotati, grazie allo spostamento di Mercurio nel loro Elemento.

Pesci: pettegoli. Settimana in cui i nati Pesci vestiranno, c'è da scommetterci, la veste dei ficcanaso indagando qui e lì per sapere chi e cosa succede intorno a loro. Difficilmente, però, si accorgeranno quanto fastidio dia alla maggior parte delle persone questo loro pettegolo atteggiamento.