Parte una nuova settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo di lunedì 9 settembre 2019, giornata che vedrà la Vergine vivere un momento importante in amore, visto che ci sarà la possibilità di risolvere un problema. Per l'Acquario invece ci sarà una marcia in più nel Lavoro.

Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo del 9 settembre con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: questa non sarà una giornata ideale se frequentate una persona del Capricorno o del Cancro. Nel lavoro a volte vi sentite messi da parte. Non rimandate nulla se dovete fare un accordo importante.

Toro: per i sentimenti questo è un oroscopo importante, coloro che non stanno vivendo una storia devono guardarsi attorno. Nel lavoro non è un periodo di rallentamenti, ma al contrario si potranno fare grandi scelte.

Gemelli: a livello amoroso situazione stancante, le cose però andranno meglio dal giorno 16. Nel lavoro, se ci sono dubbi, ora si potranno risolvere. Nuove proposte o situazioni da valutare.

Cancro: in amore non è una giornata migliore per fare polemiche, non createvi problemi inutili. A livello lavorativo in certi momenti è facile sentirsi stanchi e nervosi E questo succederà nella prima parte della giornata.

Leone: per i sentimenti oggi dovrete evitare conflitti, soprattutto se nel corso della serata qualcuno si metterà contro di voi. Nel lavoro è una giornata stancante che potrebbe finire per farvi innervosire.

Vergine: a livello amoroso c'è un cielo importante, chi ha chiuso una storia o è in bilico tra passato e presente adesso deve andare avanti. Nel lavoro c'è qualcuno che ha una grande disponibilità o rinnovamento in corso, bisogna sfruttare un accordo importante.

Previsioni e oroscopo 9 settembre: amore, lavoro e salute da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello sentimentale la giornata andrà al rallentatore, ma già dal martedì poi le cose andranno meglio. A livello lavorativo il desiderio di cambiare c'è, ma è un periodo in cui non si può fare molto.

Scorpione: per i sentimenti cercate di parlare chiaro, non rimandate discussioni che successivamente potranno essere difficili da portare avanti.

Nel lavoro arrivano belle novità, potrebbe sbloccarsi una questione importante.

Sagittario: per i sentimenti situazione valida se intendete parlare con persone che ultimamente hanno creato confusione nella vostra vita. Nel lavoro c'è un recupero parziale, è probabile che vogliate fare le cose un po' troppo difficili o lontane dalle vostre reali possibilità.

Capricorno: a livello amoroso se c'è una storia d'amore importante dovete decidere che cosa fare.

Nel lavoro una questione legale in corso da tempo in questi giorni potrà essere risolta.

Acquario: a livello amoroso la Luna presto sarà nel vostro segno. Questa sarà una giornata che potrà fare la differenza in una storia. A livello lavorativo chi ha un'attività in proprio ora avrà una marcia in più.

Pesci: questa sarà una giornata di riferimento, ma ancora non avete superato alcune ombre. In coppia non mancheranno momenti di gelosia. Nel lavoro conviene evitare qualsiasi tipo di scontro. Il nervosismo non fa bene al fisico.