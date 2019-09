Lunedì 16 settembre 2019 troveremo la Luna nel segno dell'Ariete mentre Marte ed il Sole transiteranno in Vergine. Venere e Mercurio stazioneranno nel segno della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone si troveranno sui gradi del Capricorno. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Urano sarà nel segno del Toro. Infine Nettuno rimarrà in Pesci ed il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro.

Sul podio

1° posto Sagittario: frizzanti.

Primo giorno della settimana che i nativi vivranno, con ogni probabilità, spensieratamente. Sia nel focolare domestico che nell'ambiente lavorativo saranno briosi e sorridenti.

2° posto Leone: soddisfatti. Ci saranno probabilmente molte urgenze pratiche da sbrigare questo lunedì ma i nati Leone non si tireranno indietro arrivando estremamente soddisfatti di aver ultimato tutto a fine serata.

3° posto Capricorno: determinati.

La loro meta odierna potrebbe essere rappresentata da un progetto lavorativo in essere dal quale, c'è da scommetterci, nessuno riuscirà a distogliere la loro attenzione.

I mezzani

4° posto Toro: focolare domestico. Al contrario del recente periodo, dove gli Astri li inducevano a cimentarsi nelle questioni professionali, oggi i nati Toro potrebbero optare per godersi gli affetti più cari.

5° posto Scorpione: relax.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Anche se la settimana è appena iniziata i nati del segno potrebbero voler smaltire lo stress degli ultimi giorni. Sceglieranno probabilmente di dedicare queste 24 ore al sano e rigenerante relax.

6° posto Pesci: nullafacenti. Lunedì in cui i nativi non avranno voglia di muovere un dito anche se le circostanze imporranno l'esatto contrario. Sarà bene che svolgano almeno le incombenze primarie.

7° posto Bilancia: indecisi.

I nati Bilancia quest'oggi potrebbero avere le idee poco chiare, complice l'opposta Luna arietina, scegliendo saggiamente di procrastinare l'attuazione delle prossime mosse da effettuare.

8° posto Gemelli: perplessi. L'atteggiamento ambiguo di un amico potrebbe far storcere il naso ai nati del segno che, sulle prime, si limiteranno ad osservare per poi, in serata, chiedere doverose spiegazioni.

9° posto Vergine: lavoro da revisionare.

L'ambiente lavorativo questo lunedì potrebbe nascondere qualche insidia di troppo che farà optare i nativi per una scrupolosa revisione delle loro mansioni.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: freddezze amorose. Il focolare domestico potrebbe non essere l'ambiente affettuoso che è solitamente perchè, tra Venere bilancina e le dissonanze dei Luminari, si respirerà un'aria gelida.

11° posto Acquario: nostalgici.

Una vecchia fiamma potrebbe, tutto a un tratto, far capolino nei pensieri nativi scombussolando il loro lunedì e rendendoli, di conseguenza, nostalgici agli occhi del partner.

12° posto Ariete: litigiosi. Sebbene la Luna transiti proprio nel loro segno, il resto dei Pianeti non sarà troppo conciliante andando a 'beccare' principalmente il settore amoroso, dove saranno probabili litigi per questioni di poco conto.