Lunedì 16 settembre 2019 la Luna si troverà nel segno dell'Ariete, mentre Venere e Mercurio stazioneranno in Bilancia. Marte ed il Sole si troveranno nell'orbita della Vergine, nel frattempo Plutone e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Intanto Giove permarrà in Sagittario e Urano continuerà il suo moto nel segno del Toro. Il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Toro pantofolaio

Ariete: nervosi.

La Luna nel segno andrà a scontrari col duetto Sole-Mercurio bilancino che, con ogni probabilità, renderà la prima giornata settimanale piuttosto nervosa ed incline ai litigi per i nati del segno.

Toro: pantofolai. Sarà un Lunedì nel quale i nati Toro probabilmente non avranno granchè voglia di faticare in nessun ambito prediligendo di gran lunga una giornata rilassante assieme agli affetti più cari.

Gemelli: dubbiosi. Qualche perplessià sul prossime mosse da effettuare sarà possibile a causa delle asperità astrali odierne. Forse è il caso che procrastinino le scelte più importanti alle prossime giornate.

Cancro: amore 'flop'. Le faccende di cuore risentiranno dei contrasti lunari e venusiani che, c'è da scommetterci, renderanno il clima gelido, quasi anafettivo in coppia per i nati Cancro.

Scorpione nullafacente

Leone: indaffarati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Molte le questioni pratiche da portare a compimento durante questo lunedì ma, con ogni probabilità, i nativi non si perderanno d'animo arrivando a sera soddisfatti di averle ultimate totalmente.

Vergine: revisioni lavorative. Nell'ambiente di lavoro qualcosa potrebbe non girare a dovere ed i nati Vergine probabilmente sfrutteranno queste 24 ore per attenzionare minuziosamente ciò che non va.

Bilancia: perplessi.

L'atteggiamento ambiguo di un amico potrebbe dar fastidio ai nati Bilancia che, inizialmente, mediteranno in silenzio per poi chiedere spiegazioni con piglio deciso.

Scorpione: oziosi. Dopo un periodo pieno di urgenze da ultimare, ecco che i nativi questo lunedì vorranno ritagliarsi ampi spazi di relax per ricaricare le batterie. Amore in stand-by.

Malinconie per Acquario

Sagittario: briosi. La Luna nel loro Elemento renderà la giornata frizzante e spensierata per i nati del segno.

Il loro sorriso donerà buonumore a qualsiasi persona incontreranno.

Capricorno: ostinati. Nessuno riuscirà a dissuaderli dai loro obiettivi giornalieri perchè, c'è da scommetterci, i nativi saranno oltremodo ostinati. Freddezza nelle relazioni amorose.

Acquario: malinconici. Qualche pensiero riguardante il passato potrebbe inaspettatamente riaffiorare nelle menti dei nativi, portando una velata malinconia.

Pesci: routine. Lunedì senza troppi scossoni o novità di sorta quello che potrebbero vivere i nati Pesci. Sarà bene che si dedichino alle incombenze rimandate nei giorni addietro.