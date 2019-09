Giovedì 19 settembre del 2019 troveremo Mercurio e Venere nel segno della Bilancia mentre Marte ed il Sole si troveranno in Vergine. Saturno e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno con il Nodo Lunare che sarà sui gradi del Cancro. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Nettuno che rimarrà in Pesci. Infine la Luna ed Urano si troveranno nel segno del Toro.

Sul podio

1° posto Bilancia: focosi.

La passionalità emergerà, con ogni probabilità, prorompente in questo giovedì nativo. L'amato bene sarà anch'esso soddisfatto che gli siano dedicate le giuste attenzioni.

2° posto Acquario: galanti. Dopo un periodo, perlopiù improntato sulle vicende professionali, ecco che in questa giornata il trend potrebbe mutare ed i nati Acquario dimostrare tutta la loro galanteria in coppia.

3° posto Toro: instancabili. Lo stacanovismo di cui daranno prova nell'ambiente professionale riceverà, con tutta probabilità, l'approvazione dei capi e dei colleghi d'azienda.

I mezzani

4° posto Vergine: pieni di energie. I numerosi Astri nel loro Elemento, capitanati da Marte nel segno, doneranno probabilmente ai nati Vergine un bottino energetico di tutto rispetto.

5° posto Capricorno: lavoro a gonfie vele. Saturno e Urano oggi, c'è da scommetterci, regaleranno estro e creatività ai nati del segno che orienteranno nei progetti lavorativi in essere.

6° posto Leone: faccende pratiche.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Giovedì in cui i nati Leone si dedicheranno a testa bassa allo svolgimento delle faccende pratiche. La loro dedizione darà copiosi frutti in futuro.

7° posto Cancro: strategici. Prima di attuare qualsiasi mossa i nativi vorranno ponderare a dovere ogni possibile risvolto. Attuare questa strategia attendista si rivelerà la mossa ideale.

8° posto Sagittario: relax. Le giornate passate hanno dato del filo da torcere ai nati Sagittario che quest'oggi potrebbero decidere per un po' di sano e rigenerante relax.

9° posto Pesci: grane familiari. Una faccenda che riguarderà la famiglia originaria sarà, con ogni probabilità, da mettere in conto ma i nativi riusciranno tempestivamente a risolverla.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: ambiguità. Il partner potrebbe inaspettatamente assumere un atteggiamento ambiguo che farà saltare i nervi ai nati del segno che, come conseguenza, chiederanno numi.

11° posto Gemelli: tranquillità amorosa.

Le ultime settimane sono state poco concilianti sul versante amoroso dei nati Gemelli ma nella giornata odierna sarà probabile un ritorno alla serenità perduta in coppia.

12° posto Scorpione: litigiosi. Qualsiasi futilità potrebbe dare l'input ai nativi per scatenare un putiferio dialettico che, visto il probabile epilogo, farebbero meglio ad evitare.