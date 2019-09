La settimana che va da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre sarà molto movimentata. La costellazione dello Scorpione avrà nei suoi gradi il pianeta Mercurio insieme a Venere, Marte e il Sole. La Luna stazionerà nei gradi della costellazione del Capricorno, mentre per il resto le posizioni planetarie rimarranno pressoché invariate. Giove nel Sagittario, Nettuno nei Pesci e Urano in Toro.

Di seguito, le previsioni degli astri della settimana complessiva.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete bisogno di prendervi cura di voi stessi e del vostro corpo. Avrete del malumore residuo da smaltire e alcuni accorgimenti potrebbero fare la differenza. Chissà, potrebbero anche migliorare gli approcci all'interno della coppia.

Toro: sarete carichi ed energici, tanto che vorrete avere la vostra buona dose di divertimento anche se sarete usciti stravolti dal posto di lavoro.

Non vi fermerà proprio nessuno, nemmeno le preoccupazioni di partner e familiari.

Gemelli: avrete dei progetti ambiziosi per cui vorreste fare tutto da soli per prendervi il merito. Ci riuscirete soltanto se agirete con calma e senza la vostra solita frenesia. Guadagni nel weekend, ma cercate di non sperperare tutto in poco tempo, anche se si tratterà di spese a carattere familiare.

Cancro: questa settimana riuscirete a risolvere alcuni problemi legati alla sfera sentimentale, quindi riacquisterete anche il vostro buonumore.

Questa situazione positiva sarà produttiva anche per il lavoro: ci sarà un incarico che vi calzerà a pennello.

Leone: sarete in vena di approfondire le vostre relazioni, che siano in contesto familiare oppure di amicizia. Darete così modo di dimostrare che il lavoro per voi non è tutto. Divertimento in crescendo nel fine settimana e in qualche serata nel mezzo della settimana.

Vergine: sarete dei “bacchettoni” questa settimana, con mille cose che voi stessi farete ma altrettante mille che esigerete da altre persone senza alcun tipo di sconto. Sarete più morbidi nel fine settimana, quando gran parte del lavoro sarà oramai completato.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete scarsa voglia di lavorare, ma anche una propensione a non fare la cosa più semplice. Questa settimana sottotono potrebbe anche risentire di una forte stanchezza che però non sarà dovuta allo sforzo. Questo senso di pigrizia potrebbe protrarsi a lungo, tranne che per sporadici momenti.

Scorpione: avrete dimestichezza con il lato pratico, meno con quello organizzativo.

In amore sarete molto passionali. Weekend in relax.

Sagittario: ci saranno delle situazioni difficili da fronteggiare, come nel caso di una relazione amorosa che starà attraversando un periodo fatto di gelosie e incomprensioni. Ostico anche il lavoro, dovrete essere più concentrati e attenti su determinati aspetti dei vostri progetti in essere.

Capricorno: avrete delle idee che non avrete mai sviluppato prima, ma per le quali avrete tutte le carte in regola per poterle realizzare.

Vi sentirete ispirati, energici e vivaci, e nessuno potrà farvi desistere dalle vostre intenzioni più fantasiose.

Acquario: se la prima parte della settimana sarà caratterizzata da molta calma e relax, magari davanti alla televisione nelle serate, il fine settimana si prospetta molto passionale. In famiglia sembrerà che tutto giri dalla parte giusta, ci sarà infatti un affiatamento maggiore fra i membri.

Pesci: avrete molto da fare sul fronte lavorativo, e le cose potrebbero peggiorare man mano che i progetti si faranno più intensi e vi daranno molte preoccupazioni. Vi servirà una buona dose di coraggio ed intraprendenza.