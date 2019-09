Giovedì 19 settembre 2019 troviamo Marte ed il Sole nel segno della Vergine mentre Urano e la Luna saranno in Toro. Mercurio e Venere transiteranno in Bilancia con Plutone e Saturno che saranno sull'orbita del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Nettuno che rimarrà stabilmente nel segno dei Pesci.

Toro stacanovista

Ariete: perplessi. Il comportamento ambiguo dell'amato bene potrebbe far drizzare le antenne dei nativi che non perderanno tempo nel chiedere spiegazioni a riguardo.

Toro: stacanovisti. Giovedì in cui i nati Toro quasi non conosceranno la stanchezza dimostrando un'invidiabile stacanovismo durante lo svolgimento delle mansioni lavorative.

Gemelli: sereni in coppia. Dopo qualche giornata burrascosa sul fronte amoroso, quest'oggi i nati nel segno dei Gemelli ritroveranno, con ogni probabilità, una piacevole serenità nel focolare domestico.

Cancro: attendisti. Giornata più d'attesa che d'azione dove i nati del segno, a ragion veduta, preferiranno probabilmente studiare a dovere le prossime mosse da attuare piuttosto che agire.

Vergine energica

Leone: questioni pratiche. I nati Leone in questo giovedì settembrino potrebbero avere a che fare con qualche questione pratica supplementare rispetto al solito. Sebbene solitamente non amino particolarmente occuparsene, oggi potrebbero esserne contenti.

Vergine: energici. Gli Astri, c'è da scommetterci, forniranno un bottino energetico d'eccezione ai nati del segno che indirizzeranno nelle faccende lavorative con grande soddisfazione di capi e colleghi.

Bilancia: calienti. La benevola coppia Sole-Venere, nel loro segno, ravviverà probabilmente la passionalità anche nelle storie traballanti. Tale focosità servirà, in molti casi, a cimentare il rapporto in essere.

Scorpione: bellicosi. Una questione di poco conto potrebbe sollevare un polverone nelle faccende amorose che i nativi non faranno nulla per evitare. Lavoro in secondo piano.

Capricorno, lavoro al 'top'

Sagittario: routine.

Senza scossoni o novità di sorta sarà probabilmente la giornata dei nativi che farebbero bene a ritagliarsi ampi spazi di relax per ricaricare le batterie.

Capricorno: lavoro 'top'. Nell'ambiente professionale le 24 ore dei nati Capricorno risulteranno sfacciatamente favorevoli sia che siano lavoratori autonomi sia che svolgano mansioni alle dipendenze altrui.

Acquario: romantici. L'amato bene sarà probabilmente entusiasta della 'versione' romantica dei nati Acquario.

Dopo giorni di focus lavorativo era doveroso dedicare le giuste attenzioni al partner.

Pesci: famiglia d'origine. Il focus odierno potrebbe essere rappresentato dalla famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione per risolvere una complicata faccenda. Amore in stand-by.