Nella settimana che va dal 23 al 29 settembre 2019 troviamo il Sole, Venere e Mercurio nel segno della Bilancia mentre Marte si troverà nel segno della Vergine. Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno nel frattempo Giove si troverà nell'orbita del Sagittario. Urano rimarrà in Toro come Nettuno stabile nel segno dei Pesci. La Luna viaggerà dal segno del Cancro, dove staziona il Nodo Lunare, alla Bilancia.

Gemelli passionale

Ariete: settimana 'flop'. Se al dissonante Marte, loro Astro governatore, sommiamo la triade Sole-Venere-Mercurio in opposizione vien da sé che questi sette giorni saranno, con tutta probabilità, pieni di ostacoli e nervosismo. Affinare le loro arti diplomatiche, di cui solitamente non dispongono, sarebbe un'ottima strategia per uscirne indenni.

Toro: amici. Il focus settimanale dei nati Toro potrebbe essere orientato sulle faccende amicali.

Avranno voglia di divertirsi ed organizzeranno una rimpatriata del liceo o dell'università dove le risate saranno assicurate.

Gemelli: passionali. Gli astri bilancini, capitanati dal duetto Sole-Venere, andranno a favorire le arti amatorie durante questa settimana, specialmente dalla sera di giovedì. Lavoro in secondo piano.

Cancro: gelosi. Qualche asperità astrale di troppo renderà, c'è da scommetterci, i nati Cancro gelosi a causa dei comportamenti, ritenuti ambigui, dell'amato bene. Mercoledì la giornata più tranquilla sia in amore che sul lavoro.

Progetti per Leone

Leone: progetti. Dopo il pragmatismo astrale di Terra ecco sopraggiungere l'Aria (come Elemento) che soffia sul loro Fuoco. Tali movimenti planetari si tradurranno in lucidità, creatività e lungimiranza nei progetti a lungo termine.

Vergine: fiacchi. Il bottino energetico fornito dalle Stelle risulterà, con tutta probabilità, scarno rendendo i nati Vergine svogliati e privi di energie durante lo svolgimento delle faccende pratiche e lavorative.

Amore in stand-by.

Bilancia: weekend d'amore. Settimana che comincia in maniera routinaria per poi farsi via via più interessante, difatti nel weekend il romanticismo nelle coppie stabili potrebbe riprendere quota.

Scorpione: inizio sprint. Lunedì e martedì col vento in poppa per quanto riguarda le faccende lavorative dove avranno una marcia in più grazie alla congiunzione Luna-Nettuno nel loro Elemento. Revisioni amorose.

Pesci perplesso

Sagittario: famiglia d'origine. Settimana in cui il focus dei nati Sagittario sarà orientato probabilmente verso la famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione. Un aiuto economico sarà necessario e ben apprezzato.

Capricorno: relax. Sette giorni da dedicare al proprio benessere psico-fisico sia perchè gli astri non metteranno sul loro cammino novità degne di nota, sia perchè hanno bisogno di rigenerarsi viste le energie spese negli ultimi mesi.

Acquario: routine. A parte giovedì dove potrebbero esserci novità sul fronte amoroso, il resto delle giornate potrebbe scivolare via senza troppi scossoni in un mood routinario. Lavoro in secondo piano.

Pesci: Sino a mercoledì gli astri premieranno i nativi più audaci con delle stuzzicanti conoscenze che farebbero bene a non farsi sfuggire. Meno rosee le previsioni per i rimanenti quattro giorni, che risulteranno un po' nervosi.