Nel mese di ottobre 2019 il Sole, Mercurio e Venere viaggeranno dal segno della Bilancia a quello dello Scorpione mentre Marte passerà dalla Vergine al segno della Bilancia. Saturno e Plutone rimarranno sull'orbita del Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Urano proseguirà il suo moto in Toro e Nettuno continuerà a stazionare in Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro.

Lavoro

Le asperità planetarie per i nativi non intendono placarsi in questo decimo mese dell'anno, anzi.

In primis Marte, loro Astro governatore, passerà nell'opposto Bilancia causando probabilmente qualche momento di stanchezza a cui dovranno far seguito momenti di relax forzato, per non stressare ulteriormente il fisico. La triade Sole-Venere-Mercurio, cambiando domicilio dalla Bilancia allo Scorpione, renderà la quotidianità, anche lavorativa, meno incline alle distrazioni ma più ai facili nervosismi.

A poco servirà la benevolenza di Giove nel loro Elemento perchè verrà fortemente offuscata dal moto diretto di Saturno in posizione sfavorevole. I nati Ariete che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui potrebbero avere a che fare con un clima professionale ostico e pieno di ostacoli che li farà spazientire di tanto in tanto. Dovranno ingoiare qualche rospo se non vorranno perdere le posizioni gerarchiche guadagnate con sudore in passato.

Chi, invece, lavora a chiamata riceverà qualche opportunità supplementare che, visto il periodo di magra, farà bene a cogliere al volo anche se, come successo nelle prime tre settimane di settembre, non risulterà particolarmente accattivante sul fronte econonomico. Giorni fortunati: 11, 13 e 17.

Amore

La serenità amorosa in questo mese potrebbe latitare lasciando spazio ad una gelosia imperante, causata da Mercurio che appannerà la lucidità nativa non facendogli vedere realmente come stanno le cose.

I nativi che vivono una relazione amorosa, dunque, potrebbero dover far fronte a qualche imprevisto che nascerà dalle nuove recenti conoscenze. Tali incontri con persone nuove saranno, con ogni probabilità, interpretati male dai nati del segno che vedranno il marcio anche dove non c'è; una chiamata o un messaggio del partner sarà il pretesto per scatenare la loro gelosia in maniera impetuosa. Discussioni chiarificatrici saranno una chimera vista la dissonanza marziale e la triade in Scorpione che gli farà probabilmente alternare momenti di agitazione (Marte) ad altri momenti di gelidità affettiva e mutismo (Sole-Venere-Mercurio).

I single del segno troveranno sul loro cammino qualche persona interessante che risulterà, con ogni probabilità, già impegnata. Sarà bene che non si gettino in relazioni clandestine perchè il rischio di venire scoperti sarà molto alto.