Ad ottobre 2019 troveremo Venere, Mercurio ed il Sole transitare dalla Bilancia allo Scorpione, mentre Marte cambierà domicilio passando dalla Vergine al segno della Bilancia. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, così come Giove resterà in Sagittario ed Urano farà altrettanto in Toro. Inoltre Nettuno permarrà in Pesci ed il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro.

Vediamo ora cosa dicono le stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli per questo decimo mese dell'anno.

Lavoro

Parte l'autunno e "partono" anche i Gemelli, in senso figurato. Ciò è possibile grazie a Marte che, dopo l'affaticamento e le tensioni arrecate dal suo domicilio in Vergine, passa il giorno 4 ottobre nel favorevole segno della Bilancia. Le energie, sia mentali che fisiche, non tarderanno a lievitare e con esse i nativi potranno accogliere a braccia parte anche i nuovi cambiamenti nella sfera professionale, frenati dalla quadratura Giove-Nettuno che terminerà anch'essa nel decimo mese dell'anno.

Le rivoluzioni lavorative saranno più cercate che subite, nel senso che saranno in molti nati del segno ad avvertire un senso di irrequietezza e di 'ali tarpate' nell'ambiente professionale e quindi, con tutta probabilità, cercheranno di superare guardandosi attorno. In queste esplorazioni i Gemelli verranno aiutati sia dalla fresca congiunzione tra Marte e Giove che gli prospetterà, specialmente sino al giorno 9, qualche ghiotta opportunità più consona alle loro peculiarità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Sarà bene che sfruttino a dovere tali possibilità iniziali perché poi nel corso dell'intero mese potrebbero non ripresentarsi nuovamente. Chi è in cerca di occupazione avrà probabilmente il favore degli Astri durante le giornate dell'8 e 9 ottobre, quando saranno favoriti i colloqui di lavoro. Giorni fortunati: 6, 9 e 22.

Amore

Qualche perplessità in più potrebbe esserci sul fronte amoroso, dove i nati Gemelli che vivono una relazione duratura dovranno fare i conti con momenti di tensione e nervosismo.

Tale elettricità nell'aria sarà, con tutta probabilità, data da qualche ambiguo atteggiamento della persona amata nei confronti di una nuova conoscenza, cosa che scatenerà l'ira e la gelosia dei nati del segno.

Venere in Scorpione lascerà ben poco spazio alle riconciliazioni o ad eventuali chiarimenti, perciò farebbero bene a non incrinare ulteriormente i rapporti in essere, procrastinando a tempi più favorevoli un confronto col partner.

Anche per i single nativi il mese d'ottobre sarà avaro d'occasioni amorose e quelle che eventualmente si presenteranno potrebbero essere dei veri e propri 'fuochi di paglia'.

Il settore amicale, invece, andrà alla grande ed i nativi potranno divertirsi organizzando qualche uscita mondana dove le risate e la spensieratezza saranno assicurate.