Domenica 15 settembre 2019 la Luna sarà nel segno dell'Ariete mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Vergine. Mercurio e Venere si troveranno nell'orbita della Bilancia, nel frattempo il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno come Urano nel segno del Toro. Giove permarrà nel segno del Sagittario e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro a gonfie vele.

I progetti professionali dei nativi avanzeranno celermente per merito del duetto Sole-Mercurio appena entrato nell'affine Bilancia e della Luna nel loro Elemento.

2° posto Ariete: amore 'top'. Durante le scorse settimane sono state molte le giornate intrise di nervosismo in coppia ma, con ogni probabilità, questa domenica, il trend cambierà favorevolmente.

3° posto Bilancia: cambiamenti lavorativi.

Una figura di riferimento nell'ambiente professionale potrebbe cambiare senza preavviso in questa giornata. Dal canto loro i nativi probabilmente non faticheranno ad adeguarsi.

I mezzani

4° posto Acquario: novità alimentari. Qualche chilo di troppo o una semplice questione di salute potrebbe far decidere i nati Acquario per un repentino cambio di regime alimentare, anche se la dissonanza di Urano e Sole remerà contro tale novità.

5° posto Capricorno: hobby. Che sia una vecchia o nuova passione oggi i nativi potrebbero dedicare gran parte del loro tempo ad un hobby. In serata l'attenzione virerà su partner e figli.

6° posto Cancro: prole. Il focus domenicale dei nati Cancro potrebbe essere improntato sul rapporto genitore-figlio. Proveranno ad avere un approccio più amicale e probabilmente si rivelerà la scelta ideale.

7° posto Vergine: stressati.

Molte le incombenze che necessitano di essere ultimate in giornata e, con ogni probabilità, i nati del segno non si risparmieranno nel portale tutte a compimento arrivando, però, stressati a fine giornata.

8° posto Gemelli: routine. Domenica senza scossoni o buone nuove degne di nota ma, c'è da scommetterci, i nati Gemelli prenderanno la palla al balzo per dedicare qualche ora al relax.

9° posto Sagittario: distrazioni.

Mercurio dissonante unito alla Luna arietina potrebbero appannare l'acume dei nativi rendendoli oltremodo distratti mentre svolgeranno le mansioni lavorative.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: diverbi amorosi. Il contrasto odierno Terra-Acqua potrebbe creare malumori all'interno della coppia. Le relazioni native saranno probabilmente costellate da freddezza e leggeri contrasti.

11° posto Pesci: pigri.

Non avranno voglia di muovere un dito nell'ultimo giorno della settimana e, con ogni probabilità, riusciranno nel loro pigro intento. Amore in secondo piano.

12° posto Toro: contrasti lavorativi. L'ambiente lavorativo potrebbe nascondere qualche insidia di troppo, specialmente nei rapporti coi nuovi colleghi dove insorgeranno delle discussioni.