Le previsioni astrologiche di questo terzo lunedì di settembre si prospettano, secondo gli astri, estremamente entusiasmanti e ricche di positivi miglioramenti per i segni zodiacali della Vergine e dell'Ariete. L'inizio della settimana sarà meno roseo, invece, per i nati sotto i segni d'acqua, che dovranno fare i conti con delusioni e litigi.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): cercate di contenere l'entusiasmo alle stelle per la promozione lavorativa se non vorrete commettere qualche banale e sciocco errore nella vita professionale.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): la vita di coppia vi riserverà una gradita e piacevolissima sorpresa. L'amore sarà favorito anche per i single: conoscerete una persona davvero interessante.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): in amore la vostra anima gemella è ancora lontana dal manifestarsi. Attendete consolandovi con l'affetto degli amici e il divertimento della vostra comitiva.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): gli affari e il lavoro vanno piuttosto bene, ma non cullatevi sugli allori perché insidie e difficoltà sono sempre dietro l'angolo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): un inizio settimana non eccessivamente entusiasmante. Sarà un lunedì come tanti altri, caratterizzato soprattutto dalla regolare routine quotidiana.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): non contraddite il partner per evitare spiacevoli discussioni. Purtroppo, almeno in questo momento, nella relazione di coppia rappresentate l'elemento debole.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): mai cambiare la strada vecchia per la nuova.

Avete preso una decisione azzardata e superficiale e adesso potreste pentirvene amaramente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): oggi le stelle non saranno particolarmente propizie per voi. Attenti ai litigi sul lavoro e alle discussioni col partner. Il consiglio è quello di evitare polemiche.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): una cocente delusione potrebbe buttarvi giù di morale e mettervi di cattivo umore. Tutto passa prima o poi ma è normale restarci male per un comportamento inaspettato di una persona amica.

Le previsioni per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): con la salute non si scherza! Evitate sforzi fisici eccessivi se non volete rimediarvi un dolorosissimo colpo della strega che potrebbe tenervi a letto per l'intera settimana.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): prosegue il momento di gloria della settimana scorsa e sarà così almeno fino a mercoledì. Oggi sarete particolarmente dolci e comprensivi con il partner.

Toro (21 aprile – 21 maggio): la nuova esperienza lavorativa non vi lascerà particolarmente contenti. State rimpiangendo il vostro vecchio datore di lavoro, nonostante la sua eccessiva rigidità.