A settembre 2019 Venere, Mercurio ed il Sole viaggeranno dalla Vergine, dove rimarrà Marte, al segno della Bilancia; mentre il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, nel frattempo Giove proseguirà il suo moto in Sagittario. Urano resterà sui gradi del Toro, così come Nettuno nell'orbita dei Pesci.

Amore

I nativi dei Pesci in questo settembre potrebbero dare il meglio di sé stessi nelle faccende di cuore: se qualche altro segno troverà difficoltà nell'intavolare flirt o relazioni d'amore, loro potranno addirittura intrattenerne più d'una.

La diplomazia dei nati Pesci è nota e durante questo mese sarà ancora più evidente quando avranno a che fare con due partner. Entrambi crederanno di essere i soli ad essere amati dai nativi, mentre quest'ultimi avranno il piede in due scarpe, facendola franca almeno per le prime tre settimane. Difatti sino a giorno 22 lo Stellium di Terra favorirà il loro segreto rendendo relativamente facile per i nati Pesci fare il doppio gioco in amore.

Ma dal 23, quando i Pianeti cominceranno a spostarsi nella dinamica Bilancia, le probabilità di essere scoperti saranno ben più alte. A quel punto saranno inevitabilmente chiamati a fare una scelta: dire la verità ad entrambi, chiudere una storia e proseguirne un'altra o, la più rischiosa, continuare il duplice flirt. Nell'ultimo caso la probabilità che rimangano totalmente a bocca asciutta è molto alta.

Lavoro

I nativi che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui potrebbero vivere un mese senza troppe novità o scossoni di sorta che scivolerà veloce in maniera routinaria. L'ambiente lavorativo non godrà di particolari favori astrali, dunque sarà difficile ottenere gratifiche sia morali che economiche, né tanto meno aumenti di stipendio.

I nati del segno che svolgono un lavoro autonomo non eccelleranno in intuizioni ed idee degne di nota a causa della dissonanza del duetto Sole-Mercurio, dunque sarà da preferire un avanzamento sulla falsa riga dei mesi precedenti, senza calcare troppo la mano o tentare strade inesplorate.

Discorso ben diverso per gli inoccupati che, con ogni probabilità, si crogioleranno nel "dolce far niente", evitando di mettersi in mostra coi papabili datori di lavoro. Nessun curriculum inviato, nessun colloquio richiesto e nemmeno un tentativo porta a porta per sbloccare la loro situazione lavorativa. Alcuni preferiranno di gran lunga dotarsi dei telecomandi di climatizzatore, stereo e tv, sentendosi a loro agio tra le quattro mura del focolare domestico.

Invano amici, parenti e partner tenteranno di dissuaderli dal loro mood settembrino.