Yoga Academy, la sua scuola di yoga online, è diventata caso studio al Marketers World, evento dedicato al marketing e alla rivoluzione digitale. Denise Dellagiacoma ha macinato numeri impressionanti, ma soprattutto ha contagiato blogger, freelancer, imprenditori e creators al Palacongressi di Rimini, dove ha tenuto delle vere e proprie mini-lezioni di yoga.

Denise Dellagiacoma: 'Con Marketers sono rinata'

Denise Dellagiacoma insegna yoga da sempre, ma il suo viaggio dei sogni è stato lungo e tortuoso.

Oggi Denise gira il mondo e dirige la sua accademia online di Yoga, con migliaia di iscritti ai suoi corsi: "Prima di conoscere Dario Vignali (suo fidanzato nonché fondatore di Marketers, ndr) avevo già i miei blog e lavoravo con Instagram, lavoravo coi vlog senza sapere che lo fossero. Semplicemente mi mancava il metodo", racconta Denise. "Dario mi diceva che mi divertivo e basta, io a lui dicevo che lavorava sempre.

Ho dato un po' di ordine e adesso è lui a chiedermi di andare in skate o di divertirci un po'. Prima avevo altri problemi, non arrivavo a fine mese, ero un po' spirito libero".

Denise Dellagiacoma è apparsa nel mondo Marketers la prima volta come compagna di viaggio di Dario, in alcuni video che il blogger ferrarese condivideva tramite il suo canale Youtube: "Nei primi video ero solo la sua amica di Youtube", scherza Denise.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

Il suo sorriso è contagioso e il racconto è incalzante: "In realtà Dario era solo molto cauto. Di lui mi piace l'entusiasmo che ha, ha sempre idee nuove, forse troppe a volte. E' concentrato sui suoi sogni, è una persona autentica e si vede anche sul palco". Non semplice la vita da Marketers tra meet up, viaggi e incontri di business. Denise non ne fa mistero: "Il nostro è stato un percorso, all'inizio non capivo alcune cose. Ho dovuto anche io capire il funzionamento dei meet up, di Marketers. A questo evento mi sono divertita".

Denise Dellagiacoma: 'Fiera di me'

"Quando le persone mi chiedevano cosa fai nella vita mi vergognavo, mi sentivo di dire una cosa brutta" svela Denise. E' un po' il problema di chi lavora online, di chi ha tante competenze differenti e di chi lavora con clienti diversi, accusando il colpo della solitudine o di scarsi risultati: "Adesso sono fiera di dire che insegno Yoga e che abbiamo una scuola online.

Mi piace dirlo a voce alta e col sorriso, perché si può imparare anche online. Incontrare le persone offline è molto importante, così come il lavoro online. Futuro? Uscirà il diario della gratitudine di Yoga Academy, il libro resta un sogno da realizzare".

Tra obiettivi ambiziosi, lavoro e relazioni le giornate di Denise scorrono con una costante: "Alzarmi, meditare e fare yoga, doccia fredda e poi colazione.

Sono appena stata in Perù e i ritmi erano impressionanti, anche li comunque mi sono adattata". Si torna a parlare di Dario, un faro per Denise: "Ero disillusa, non pensavo che qualcuno potesse crescere insieme a me. Esistono uomini con cui vale la pena crescere e imparare. Non esistono le favole magari, ma esistono le relazioni belle in cui si cresce e si condividono gli aspetti della vita. Con lui ne vale veramente la pena".

Una delle soddisfazioni più grandi di Denise non è di natura economica, ma riguarda la sua famiglia e il rapporto con il papà: "Ho visto mio padre essere fiera di me, anche se lui teneva molto alla mia carriera nello sci, che praticavo da più giovane".

Denise ha tutte le carte in regola per togliersi altre soddisfazioni, infatti i progetti ambiziosi non mancano per Yoga Academy. Presto la sua accademia online potrebbe ingrandirsi: "Da qua a cinque anni Yoga Academy la immagino sempre più grande, magari coinvolgendo altri insegnanti. Il libro è tra i miei obiettivi futuri, ma soprattutto formare le persone e farle diventare insegnanti di Yoga. Io e Dario? Ora siamo due nomadi ed entro cinque anni mi piacerebbe avere un posto in cui mettere le radici, pur continuando a viaggiare".