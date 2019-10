L'ultima settimana del mese scorre veloce, vediamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, giovedì 24 ottobre. Sarà una giornata positiva per la Vergine che potrà fare affidamento sul favore della Luna in posizione favorevole, ma anche per i Gemelli che beneficeranno della protezione di Giove e Sole. Continua, invece, per il Leone un momento di stanchezza e conflitti.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo della giornata di giovedì 24 ottobre per tutti i segni, da Ariete a Pesci, con predizioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno 24 ottobre segno per segno

Ariete: questa giornata si rivelerà ideale per chi ha bisogno di recuperare gli strappi causati dalla Luna dissonante durante le giornate precedenti. Chi desidera ricucire un rapporto o trovare dei chiarimenti in ambito sentimentale o familiare farà bene a sfruttare al meglio questa giornata.

Il consiglio delle stelle è valido anche se la lite non vi riguarda personalmente ma coinvolge delle persone a voi molto vicine.

Toro: quest'ultima settimana del mese si rivelerà positiva per coloro i quali hanno bisogno di recuperare, soprattutto dal punto di vista fisico. Potrete dunque recuperare le energie e il buon umore, ma soprattutto la voglia di fare che vi servirà a rilanciare alcuni progetti in ambito lavorativo.

Al contrario continuano delle turbolenze in ambito sentimentale, il partner potrebbe sembrarvi distante e freddo. Attenzione, la vostra gelosia potrebbe essere il primo grande ostacolo.

Gemelli: un quadro astrale molto positivo protegge il segno durante la giornata di giovedì 24 ottobre. È un buon momento dal punto di vista fisico, le energie non mancano così come anche la voglia di fare. In ambito lavorativo il favore di Giove e del Sole vi aiuterà a concludere una trattativa o se siete ancora studenti a superare un esame entro il 10 novembre.

Oroscopo positivo per parlare di sentimenti, weekend interessante per i single e alla ricerca di nuovi incontri.

Cancro: le giornate conclusive del mese di ottobre si riveleranno molto interessanti per il segno che potrebbe ricevere delle ottime notizie per quanto riguarda la sfera lavorativa. Coloro i quali desiderano concludere un affare, una trattativa o fare un investimento troveranno in queste giornate il giusto terreno d’azione.

Passione e romanticismo continuano a dominare la sfera sentimentale e anche gli incontri sono favoriti.

Leone: la stanchezza e lo stress accumulati durante le giornate precedenti potrebbero trasformarsi in rabbia e nervosismo. Durante la giornata di giovedì 24 ottobre sarà bene per i nati sotto questo segno evitare di portare i conflitti all’interno della sfera sentimentale e dei rapporti interpersonali.

Sarà bene concedersi un po’ di riposo, staccare la mente dai pensieri e cercare di recuperare il prima possibile le energie e il buon umore.

Vergine: grazie alla Luna in posizione favorevole questa giornata, così come le prossime giornate del mese di ottobre, si rivelerà positiva per la Vergine. Saranno avvantaggiati soprattutto coloro i quali desiderano risolvere alcune problematiche, avanzare delle proposte o avviare un nuovo progetto. Qualunque sia il vostro obiettivo il consiglio degli astri è quello di agire tempestivamente, durante il prossimo mese infatti potrebbe nascere qualche problematica in più.

Bilancia: siete tra i segni preferiti degli astri durante quest’ultima settimana del mese. Sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che la sfera sentimentale potrete ottenere dei buoni risultati e beneficiare di un momento estremamente positivo, dunque non vi resta che sfruttare al meglio questo oroscopo vantaggioso. Anche per il fisico è un buon momento, le energia non mancheranno e le cure iniziate durante questo periodo porteranno dei buoni risultati già con l’inizio del nuovo mese.

Scorpione: questo giovedì si rivelerà un tantino sottotono per il segno, che potrebbe risentire di un calo fisico. Qualcuno potrebbe dunque accusare alcuni fastidi fisici o malesseri stagionali. Il consiglio degli altri per questa giornata è di concedersi un po’ di sano riposo, ma soprattutto di evitare i conflitti e le polemiche per quanto riguarda la sfera sentimentale e i rapporti familiari. Il recupero è previsto già con l'avvicinarsi del week end.

Sagittario: durante le prossime 48 ore una pesante stanchezza fisica potrebbe costringere i nati sotto questo segno a prendersi un momento di pausa e rallentare i ritmi. Nulla da temere però, si tratta soltanto di un momento passeggero destinato a concludersi presto. L’inizio del mese di novembre, infatti, porterà grande positività al segno, che potrà raggiungere importanti obiettivi sia per quanto riguarda la sfera professionale che l’ambito sentimentale.

Capricorno: quella di giovedì 24 ottobre sarà una giornata positiva per il segno. Chi desidera avanzare una proposta lavorativa o presentare una progetto sarà favorito dagli astri e potrà ottenere entro la fine della giornata delle risposte affermative. È un momento positivo anche per parlare di sentimenti, se da tempo nutrite delle emozioni nascoste per qualcuno questo è il momento di aprirgli il vostro cuore. Incontri favoriti per i single e per coloro i quali decidono di ricominciare dopo una separazione o una storia finita.

Acquario: con l’avvicinarsi della fine di ottobre inizia per il segno un momento di recupero che sarà già tangibile già durante questa giornata. Dopo un momento sottotono finalmente l’Acquario recupera le energie. Chi precedentemente ha risentito di dolori e malesseri fisici si sentirà in piena forma, pronto a riprendere in mano le redini della propria vita. In amore potrebbero continuare dei conflitti, tuttavia il weekend sarà foriero di buone notizie e trovare un chiarimento sarà finalmente possibile.

Pesci: quest’ultima settimana del mese si concluderà in maniera positiva per il segno. È un buon momento in amore, le incomprensioni nate precedentemente potranno essere chiarite e il segno potrà abbandonarsi ad un weekend di romanticismo e passione. Chi vive una relazione da lungo tempo e non si sente più soddisfatto del proprio rapporto, potrebbe iniziare a guardarsi intorno, tuttavia gli astri consigliano di fare attenzione condurre due storie allo stesso tempo non è possibile. Ma non solo l’amore porterà positività ai nati sotto questo segno, che durante le prossime ore potrebbero emozionarsi per una nuova proposta lavorativa o per l’inizio di un importante cammino personale.