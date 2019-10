L'Oroscopo del giorno 18 ottobre 2019 è pronto a partire in quinta, ben disposto a regalare sogni e speranze a voi lettori. Pertanto, le effemeridi del periodo annunciano uno splendido venerdì in imminente arrivo. A goderne appieno però, solo tre segni, ovviamente scelti tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di conoscere il probabile andamento riservato dagli astri per il vostro segno?

Certo che sì, dunque, attenzione puntata tutta verso i comparti della quotidianità rappresentati dall'amore e dal lavoro, come sempre messi sul piatto della positività/negatività dall'Astrologia applicata al quinto giorno dell'attuale settimana. Iniziamo pure a dare voce alle previsioni di venerdì 18 ottobre nonché alla classifica stelline posta a seguire.

Classifica stelline 18 ottobre 2019

L'Astrologia è pronta a dare un valore alla giornata del prossimo venerdì.

In bella vista come di consueto, la nostra scaletta con le stelline quotidiane, ovviamente impostate sul periodo di riferimento. A dare lustro alla nuova classifica stelline interessante il giorno 18 ottobre 2019 lo Scorpione, in questo caso al primo posto in classifica. Passiamo ai dettagli:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Capricorno;

★★★: Acquario;

★★: Sagittario.

Oroscopo venerdì 18 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Questa parte della settimana coincidente con il giorno di chiusura del periodo lavorativo è pronta a regalare un venerdì sicuramente ottimo in quasi ogni comparto.

Cercate di affrontare ogni cosa con lucidità e non permettete che qualcuno vi metta addosso inutile ansie o pensieri negativi. Scacciate via la timidezza se possibile e, di contro, mettete in campo un po’ di intraprendenza in più (chiamatela pure "faccia tosta"). In amore, avrete finalmente dei rapporti piacevoli con la famiglia e le persone che più avete a cuore: questo venerdì starete così bene e farete star bene anche le persone che si troveranno intorno a voi.

Mentre, parlando di vita di coppia, quest'ultima riprenderà quota e smalto; con molto piacere riuscirete finalmente a vivere serenamente anche eventuali situazioni pesanti. Single, ritroverete il vostro innato romanticismo e l’amore viaggerà a gonfie vele. Sarete animati da una grande sensibilità e (forse) da tanta passione, il che riempirà il vostro cuore come mai fino ad ora. Senz'altro riceverete proposte piacevoli quanto inaspettate capaci di far felici anche i più scettici tra voi: le previsioni del giorno vi spronano affinché sappiate sfruttare ogni più piccola opportunità per "attaccar bottone".

Nel lavoro, con un atteggiamento spontaneo e diretto colpirete nel segno. Qualunque sia il progetto a cui state lavorando, riscuoterà il successo sperato! Poi però, dovrete essere altrettanto bravi a mantenere eventuali impegni assunti.

Scorpione ’top del giorno’ - In arrivo uno splendido venerdì 18 ottobre, davvero efficace perché sottoposto alla benevola influenza della Luna, in questo frangente presente nel comparto dei Gemelli.

La giornata relativa alla parte conclusiva di questa settimana, certamente prenderà la giusta piega fin dalle prime ore del mattino, senz'altro restituendo immense soddisfazioni soprattutto a coloro con importanti problemi aperti ma ancora da risolvere. Preparatevi a "gongolare" amici dello Scorpione, tutto o quasi andrà sicuramente alla grande, l'importante è aver fiducia nelle vostre stelle. In amore, ci potrebbero essere nel corso del periodo cambiamenti importanti a livello di coppia specialmente, con il partner ben disposto a collaborare su molte delle vostre proposte. La vostra vita sentimentale assumerà maggiore importanza ed il vostro piacevole modo di porvi farà prevalere la passione e il buon dialogo all'interno della sfera sentimentale. Single, sarete curiosi, aperti a tutte le novità in arrivo prossimamente. Avrete solo l'imbarazzo della scelta nel selezionare le varie proposte o scartare le meno stimolanti. Molti solitari dello Scorpione attualmente stanno coltivando una bella amicizia che, molto presto, potrebbe prendere il posto d'onore nella vita sentimentale. In arrivo momenti di profonda sintonia emotiva da gustare tassativamente in due, voi e... Nel lavoro intanto, potrete contare su l'aiuto di astri benevoli: lasciate spazio alla vostra intraprendenza e/o alla vostra intelligenza, magari per sfruttare al meglio ogni opportunità che dovesse prender forma. Saprete infatti cosa fare, sia per migliorare la vostra posizione professionale che i vostri guadagni.

Sagittario - Giornata di chiusura della settimana lavorativa all'insegna di un venerdì tutto o quasi valutato negativamente per voi del Sagittario. A rendere il periodo impreciso, flemmatico e spesso "zoppicante" in alcuni settori della vita, sarà la Luna in Gemelli (in opposizione a Giove) con Nettuno (in quadratura sempre a Giove) senz'altro pronto a rincarare la dose. Nel frattempo, da tenere a conto anche la specularità negativa in arrivo da Urano (in opposizione a Venere): cosa fare dunque? Bella domanda! Il consiglio purtroppo in questo caso, diciamolo pure abbastanza "disperato", è non fare assolutamente nulla! solo aspettare che cambi il vento. In amore, il periodo negativo vi farà vedere quasi tutto in maniera critica, pertanto meglio essere prudenti e non parlare a sproposito con partner, amici e soprattutto familiari. Vi dedicherete al partner in maniera incondizionata: attenzione a non essere opprimenti, siate discreti e circondatelo/a di attenzioni senza insistere. Single, sarete piuttosto agitati per quella situazione che ben sapete... Potrebbe essere questo il momento più giusto per chiarire: il vostro umore e soprattutto il vostro cuore non vorrà sopportare di certo ancora dubbi o incertezze a tal proposito. Consiglio: mettete immediatamente con le spalle al muro chi, senza rispetto per la sincerità dei sentimenti, sta giocando senza ritegno con il vostro cuore: correte ai ripari! Nel lavoro, le soluzioni che arriveranno non sembreranno a primo acchito quelle giuste. Di certo occorrerà un maggiore impegno per far andare i progetti nel verso giusto.

Astrologia del giorno 18 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Da qualche tempo molti di voi Capricorno state vivendo una questione piuttosto complessa, soprattutto per quanto riguarda la vita familiare. Tranquilli, in base a quanto messo in evidenza dalle predizioni di venerdì, finalmente riuscirete ad assestare un bel colpo verso la risoluzione di un annoso quanto complicato problema. In altri casi, tanti nativi del segno si trovano ancora in una fase di recupero, dunque con problemi anche abbastanza delicati da affrontare: non lasciatevi tentare da scelte di vita facili, ok? Meglio essere prevenuti su certi argomenti, la faciloneria non paga, anzi, spesso è causa di problematiche ancora maggiori... In amore, nonostante qualche incomprensione nel rapporto di coppia cercate di sopportare e di essere pazienti: l'obbiettivo per voi nel periodo dovrà essere quello di rendere la giornata quanto più lineare e positiva possibile, ok? Iniziate pure con il fare spazio ai sentimenti veri, magari mostrandovi sinceri e collaborativi con lui/lei: per una volta nella vita mettete da parte quella vostra smania di avere sempre ragione, anche se - lo sappiamo - quasi sempre siete voi a non essere nel torto! Single, occhi puntati sull'amore quello con la cosiddetta "A" maiuscola! In base a quanto appena espresso, diciamo che sarà l'unica cosa che dovrà contare questo venerdì, non mettetelo dunque in secondo piano ma date ai vostri sentimenti l'attenzione che meritano. In alcuni casi potrebbero essere favoriti degli incontri destinati a divenire molto presto decisamente interessanti: non tiratevi indietro e cercate di presentarvi con un sorriso. L'amore potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Nel lavoro, potreste avere discrete soddisfazioni dal trio Mercurio-Venere-Plutone in sestile ai pianeti di settore: proteggeranno i vostri affari rafforzando la concentrazione sugli impegni in agenda.

Acquario - Una giornata votata principalmente al "sottotono"? Ebbene, questo è quanto elaborato dall'Astrologia applicata al segno dell'Acquario. Punto dolente, il tandem astrale Urano-Venere già di loro in acerrima opposizione, in questo frangente risultante speculare negativo del 70% rispetto al vostro segno. Come se non bastasse, metteteci pure la speculare negatività in arrivo dalla Luna in Gemelli, nel contesto in opposizione a Venere e il dado è tratto! Come comportarsi in questo caso? Se siete già sotto stress o sono in atto tensioni di qualsiasi natura, allora fate attenzione a come avrete intenzione di muovervi nel periodo: occhio ad eventuali scelte/prese di posizione. In campo sentimentale, i momenti segnati da una certa tensione dovranno essere lasciati alle spalle, ok? Non dovete portare rancore ma cercare di comprendere i motivi di eventuali litigi con lui/lei. Single, torneranno sicuramente quei problemi d'amore che sembravano risolti. Una persona che avevate apparentemente dimenticato (forse) tornerà a farvi battere il cuore. Dovrete capire se sarà il caso di mandare definitivamente tutto all'aria o di riprendere la relazione. Nel lavoro invece, sarà un momento di grande stanchezza in cui è probabile che vediate tutto nero. Non prendete troppi impegni, vi renderanno ansiosi e tesi. Cercate anzi di fare una cosa per volta affinché il vostro fisico non ne risenta.

Pesci - Giornata numero cinque dell'attuale settimana si presenta, almeno sulla carta, più che discreta per voi dei Pesci. Eventuali vostre fatiche, anche a livello professionale, inizieranno in parte ad essere ricompensate secondo le vostre attese, a patto però di essere obiettivi e magari avere tanto buonsenso, così da non correre il rischio di oltrepassare certi limiti. Vi saranno sicuramente anche delle buone opportunità in arrivo da sfruttare in ambito familiare o, ancor meglio, in circostanze importanti legate ad una amicizia o ad un rapporto sentimentale afflitto da problemi. Secondo l'oroscopo del giorno 18 ottobre invece, riguardo l'amore in generale, il cielo vi addolcirà sensibilmente rendendovi in massima parte disponibili a confrontarvi su situazioni di prossima venuta, ovviamente con il partner. Molti di voi Pesci avrete tanta voglia di coccole soprattutto a fine serata: sorridete, il vostro partner non aspetta altro che questo e, certamente, saprà esaudire ogni vostro desiderio. Se single invece, Venere, in spettacolare trigono astrale al vostro onnipresente Nettuno, porterà un momento favorevole specialmente a chi desiderasse rimettersi in gioco in amore: approfittatene e siate felici perché la vita è soprattutto questo... Nel lavoro, per chiudere, sarete molto soddisfatti dell'operato compiuto. Non sarete certamente a livello di un amministratore delegato ma, nel vostro piccolo, farete la vostra parte con grande soddisfazione, riscuotendo l'approvazione nell'ambiente dove operate.