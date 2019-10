L'Oroscopo di giovedì approfondisce il campo lavorativo e la sfera affettiva, indagando e studiando le configurazioni planetarie in grado di segnare il destino di ciascun simbolo zodiacale. Sorprese e avvenimenti imprevedibili sono elargite da Urano in Toro che incrocia le sue energie con una Luna sensibile, garantendo occasioni eccezionali anche per Pesci, Capricorno, Vergine e Cancro. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di giovedì

Ariete: la vicinanza di Luna e Urano si fa sentire e le sorprese arrivano in modo imprevedibile. In amore, alcune novità scaricano una scossa emotiva forte come un fulmine. Il lavoro non garantisce i risultati sperati.

Toro: l'astro d'argento diventa fulmineo poiché subisce l'influsso di Urano ed ecco che alcuni desideri si avverano in modo diverso da quanto avevate progettato.

Trasformazioni inattese lambiscono anche la sfera lavorativa, che punta su un approfondimento delle capacità per emergere.

Gemelli: Marte e Luna vegliano sull'amore e sulla passione, valorizzando gli affetti di coppia e aprendo i single a un flirt benefico per le conquiste amorose. Sul lavoro, un'ottima capacità di mediazione terrà lontane tensioni e controversie.

Cancro: alcuni transiti planetari molto frizzanti spronano all'azione, quasi incitandovi a scrollarvi di dosso quel torpore mentale che limita il campo d'azione sia in amore che negli affari.

Alcune difficoltà stanno via via sciogliendosi e potrete aprirvi a un futuro più sereno.

Leone: un atteggiamento molto eccentrico nei confronti dell'amore crea uno squilibrio affettivo difficile da raddrizzare. Cercherete di seguire una scia indipendente che libera da atteggiamenti troppo restrittivi, ma attenzione a non fare "tabula rasa" intorno a voi altrimenti rischierete di rimanere soli.

Vergine: gli effetti salutari di Urano e Luna si fanno sentire e come un terremoto buttano giù una monotonia collegata a una noiosa routine, esortandovi a "cambiare pelle" e a seguire una scia inattesa e imprevedibile che sceglie la strada della libertà, poiché scrolla di dosso pesi emotivi eccessivi da sopportare.

Previsioni astrali

Bilancia: riuscirete ad esprimere al massimo un dinamismo garantito da Sole e Marte in congiunzione. L'influsso benefico di Venere nel domicilio adiacente garantisce successo in amore e le iniziative andranno a buon fine. Una nuova intuizione in campo lavorativo saprà farvi evitare alcune incombenze noiose.

Scorpione: riscontrerete una certa difficoltà nel mettere in sintonia i sentimenti con la logica.

Luna in opposizione non riesce a farvi condividere le emozioni poiché entra in conflitto con l'astro mercuriano troppo schematico. Sul piano lavorativo riuscirete ad esprimere le qualità in modo molto libero.

Sagittario: Marte garantisce una determinazione in amore che contrasta l'influenza negativa di una Luna in dissonanza. Sensibili e ingenui, riuscirete a farvi valere in ambito lavorativo e difenderete bene le vostre idee.

Capricorno: più svegli e spontanei, sarete stimolati da un'immaginazione creativa che sarà utile per emergere in campo lavorativo. In amore, cercherete di attuare dei cambiamenti benefici per i sentimenti, instaurando i legami più su un approfondimento intellettuale che sentimentale.

Acquario: un atteggiamento ribelle ed eccentrico potrebbe procurare sbalzi d'umore nocivi per la sfera affettiva. L'eccessiva ribellione e una voglia di vivere troppo indipendente potrebbe precludervi alcune interessanti opportunità amorose. Alti e bassi negli introiti.

Pesci: molto in sintonia con il partner o con la collettività, approfondirete i contatti umani con entusiasmo, quasi immedesimandovi nei bisogni altrui per rendervi utili. Buoni i guadagni con Luna in posizione favorevole dal Toro.