L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre 2019 è arrivato puntuale all'appuntamento con l'Astrologia. Nel dettaglio l'analisi sulla terza settimana del mese corrente, logicamente rapportata agli ultimi sei segni della corolla zodiacale. In campo pertanto l'attesissima classifica corredata dalle immancabili predizioni interessanti in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In risalto in questa sede, come sempre, anche le pagelle con i voti segno per segno. In evidenza nel periodo indicato solo due simboli astrali valutati altamente fortunati: curiosi di sapere quali sono i favoriti dagli astri i prossimi sette giorni? Diciamo subito che tra i sei segni sotto osservazione, a risultare molto fortunati gli amici nati in Bilancia (voto 9). Il generoso segno di Aria nel contesto risulterà ancora appoggiato dal Sole e da Marte nel segno.

Sempre parlando in merito ai sei segni in valutazione, ad avere sette giornate intrise di ottima positività saranno coloro aventi nel proprio tema natale il simbolo dello Scorpione (voto 8). Invece a risultare leggermente sotto i primi in classifica, seppur considerati in periodo positivo, i nativi dell'Acquario (voto 7) nonché dei Pesci (voto 7). Di tutt'altro avviso le previsioni zodiacali da lunedì 14 a domenica 20 ottobre per un solo segno in particolare: considerato all'ultimo posto della scaletta provvisoria, il Capricorno (voto 5), purtroppo sottoposto ad un periodo in linea di massima poco positivo.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 9. I prossimi sette giorni in calendario avranno un impatto certamente positivo sulla generale quotidianità. Evento di spicco impattanti in modo diretto nel segno, nel periodo non risultano. Positiva risulterà la presenza della performante Luna in Toro nonché della sensuale Luna in Gemelli, entrambe di supporto in molte questioni sentimentali.

Escludendo domenica 20 ottobre, tutti i restanti giorni si annunciano da buoni a eccellenti, come potete vedere dalle stelline settimanali poste a seguire.

Top del giorno mercoledì 16 ottobre;

mercoledì 16 ottobre; ★★★★★ martedì 15, giovedì 17, venerdì 18;

★★★★ lunedì 14, sabato 19;

★★★ domenica 20 ottobre 2019.

Scorpione: voto 8. Settimana classificata molto positiva, pertanto da vivere in modo splendido grazie alle stelle del periodo.

Partiamo direttamente con la giornata peggiore, tanto per non pensarci più: giovedì 17 ottobre giornata pessima segnata da sole due stelline e relativo "ko"; meno peggio risulterà invece quella di lunedì 14, segnata da tre stelle "sottotono". Non demoralizzatevi, adesso arriva il meglio con i giorni più fortunati: godrete una splendida parte finale della settimana con venerdì, sabato e domenica positivamente al ''top''.

Andiamo pure al resto della valutazione approfondita e scopriamo insieme le stelline da lunedì a domenica. Il responso:

Top del giorno venerdì 18 ottobre;

venerdì 18 ottobre; ★★★★★ martedì 15, sabato 19, domenica 20;

★★★★ mercoledì 16 ottobre;

★★★ lunedì 14 ottobre;

★★ giovedì 17 ottobre 2019.

Sagittario: voto 6. Valutato molto sotto le attese il periodo in arrivo per tanti di voi, cari amici del Sagittario, e non per colpa nostra. In totale avrete solamente due giornate ottime (lunedì e domenica) su cui poter spendere tempo e opportunità, mentre le altre saranno certamente da prendere con le pinze. Ovviamente, la solita raccomandazione: occhio alle giornate rilevate a priori come negative (mercoledì e venerdì). Andiamo pure a svelare come è stata classificata la settimana e la qualità delle stelline giornaliere di vostra competenza. Il report settimanale è pronto nella parte sottostante:

★★★★★ lunedì 14, domenica 20;

★★★★ martedì 15, giovedì 17, sabato 19;

★★★ mercoledì 16 ottobre;

★★ venerdì 18 ottobre.

Capricorno: voto 5. Le giornate in analisi osserveranno un andamento certamente a basso profilo per voi del Capricorno. Da tenere sotto controllo in modo particolare le giornate coincidenti in calendario con giovedì (sottotono) e domenica (ko) valutate rispettivamente in classifica con tre e due stelline. Ottimo invece l'avvio del periodo con uno splendido lunedì valutato a cinque stelle: curiosi di scoprire qualcosa di più? Bene, nel prospetto riassuntivo posto a seguire troverete ad attendervi le stelle attribuite a tutti e sette le giornate in esame.

★★★★★ lunedì 14 ottobre;

★★★★ martedì 15, mercoledì 16, venerdì 18;

★★★ giovedì 17, sabato 19;

★★ domenica 20 ottobre 2019.

Acquario: voto 7. La prossima settimana, considerata giro di boa dell'attuale mese di ottobre, diciamo che sarà abbastanza discreta per gli amici nativi nel simbolo astrale dell'Acquario. Le stelle nel periodo esaminato consigliano di godere al massimo dei preziosi momenti portati senz'altro dalle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, ovviamente insieme ai vostri cari, agli amici nonché alle persone che più vi piacciono. In questi tre giorni fatevi carico di eventuali questioni importanti, certi di avere le spalle coperte da un'Astrologia positiva al massimo, ok? Intanto, date pure un'occhiata alla vostra situazione astrologica espressa dalle stelline, giorno per giorno:

Top del giorno martedì 15 ottobre;

martedì 15 ottobre; ★★★★★ lunedì 14, mercoledì 16;

★★★★ giovedì 17, domenica 20;

★★★ venerdì 18 ottobre;

★★ sabato 19 ottobre.

Pesci: voto 7. In arrivo una settimana valutata abbastanza buona per voi Pesci, anche se osserverà un andamento a fasi alterne. A dare pensiero solamente le giornate relative a lunedì e martedì, rispettivamente da considerare con il "sottotono" e il "ko". Calma e nervi saldi, vi rifarete domenica (top del giorno), con un giovedì e venerdì altamente positivi (top). Prendete nota dei giorni buoni e meno buoni e iniziate a programmare, la vita è pronta a sorridere agli audaci. A seguire il responso dei prossimi sette giorni:

Top del giorno domenica 20 ottobre;

domenica 20 ottobre; ★★★★★ giovedì 17 e venerdì 18;

★★★★ mercoledì 16 e sabato 19;

★★★ lunedì 14 ottobre;

★★ martedì 15 ottobre 2019.

Classifica settimanale segno per segno

Attesissima come sempre, è disponibile alla consultazione la nostra nuova classifica della settimana. Il periodo interessato annovera le giornate comprese da lunedì 14 a domenica 20 ottobre e come sempre in questi casi, indirizzata verso l'intero comparto zodiacale rappresentato dai dodici segni. Iniziamo subito col mettere in evidenza il segno al "top" della prossima settimana: sarà il Toro ad avere il massimo supporto dall'Astrologia del momento, nel frangente classificato meritatamente al 1° posto. Bene, senza perdere altro tempo in quisquilie andiamo pure a scoprire il resto della scaletta presente qui di seguito:

1° Toro , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Bilancia, voto 9;

3° Cancro e Scorpione, voto 8;

4° Gemelli, Acquario e Pesci, voto 7;

5° Ariete, Leone, Vergine e Sagittario, voto 6;

6° Capricorno, voto 5.

Il rapporto astrale periodico, in questo contesto riguardante l'oroscopo settimanale dal 14 al 20 ottobre 2019 dunque incentrato sulla terza settimana dell'attuale mese, è arrivato al capolinea. Non si deve dunque disertare in prossimo incontro con le stelle settimanali, in questo caso interessanti le nuove previsioni, la classifica e le stelline dei prossimi sette giorni riguardanti il periodo compreso tra il 21 e il 27 di ottobre.