Durante il weekend che va dal 19 al 20 ottobre, i nativi Cancro potrebbero essere più distratti del solito sul posto di lavoro, mentre Vergine deciderà di concedersi qualche sfizio in più. Bilancia preferirà essere più permissivo nei confronti del partner, mentre per Acquario arriveranno presto delle belle notizie che renderanno i nativi del segno euforici. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 19 al 20 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo 19-20 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: potreste perdere di vista i desideri del vostro partner durante il fine settimana.

Sarete con la testa fra le nuvole, o più semplicemente, troppo indaffarati, e volete soltanto un po' di svago di più. Provate a spiegare come stanno le cose. Voto - 6,5

Toro: l'affiatamento di coppia sarà molto alto durante il weekend. Vi concederete a dei momenti di divertimento in compagnia della vostra anima gemella, ma niente di particolarmente romantico. Voto - 7,5

Gemelli: state disperatamente cercando di evadere dalla vostra routine, ma non sapete come fare.

Ciò vi rende più nervosi del solito. Fate attenzione in quanto rischiate di compromettere la vostra relazione di coppia. Voto - 5

Cancro: sarete un po' più distratti del solito sul posto di lavoro, portando a termine poche delle mansioni che in realtà dovete svolgere. Mantenete di più concentrazione. Voto - 6

Leone: sarete più stressati del solito durante il weekend. Ciò sarà dovuto al fatto che si stanno accavallando troppi problemi, sia nella vostra vita privata che sul posto di lavoro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Non disperate: uscirete presto da questo periodo. Voto - 5,5

Vergine: deciderete di concedervi qualche sfizio in più, probabilmente in compagnia del partner, oppure con un buon amico se siete single. In ogni caso, ci sarà da divertirsi. Voto - 8

Bilancia: sarete molto permissivi nei confronti della vostra anima anima gemella durante il fine settimana. Ciò gioverà molto sull'affiatamento di coppia, permettendovi di trascorrere delle serate in totale relax.

Voto - 8

Scorpione: weekend in risalita per i nativi del segno. Ci sono stati molti impegni, soprattutto sul fronte lavorativo, ciò nonostante potrete concedervi qualche ora di svago con i vostri cari oppure con il partner, senza pensare troppo alle vostre mansioni. Voto - 8

Sagittario: avrete molto tempo libero da sfruttare come meglio credete, magari con un hobby, anche in compagnia di amici o familiari.

Sicuramente avrete modo di fare qualcosa che vi soddisfi. Voto - 7,5

Capricorno: avrete tanto amore da dispensare ai vostri amici, ai vostri cari, oppure al partner. Anche in ambito lavorativo si andranno a creare i presupposti adatti per dare il meglio di voi stessi. Voto - 8

Acquario: arriveranno delle belle notizie per i nativi del segno che vi renderanno particolarmente euforici. Ciò vi darà la carica per lavorare con molta tenacia e molto ottimismo, raggiungendo dei buoni risultati.

Voto - 8,5

Pesci: ci sarà un calo di entusiasmo durante il fine settimana, complice il tanto lavoro delle giornate precedenti che vi ha stancato molto. Cercate di fare delle lunghe pause per riuscire a riprendervi. Voto - 6