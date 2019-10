L'Oroscopo di domani, giovedì 17 ottobre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Essendo in piena fase di Luna calante sarà normale sentirsi confusi e stanchi, poi siamo a metà del mese e tra pochi giorni cambierà anche l'orario. In questo giovedì qualcuno potrebbe sentirsi messo a dura prova, mentre qualcun altro si sentirà energico e pieno di idee. Approfondiamo leggendo l'oroscopo giornaliero con previsioni per tutti i segni e relativa classifica.

Classifica e oroscopo di giovedì 17 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete - 3° posto - Viaggi e sentimenti saranno favoriti. Questa sarà la giornata ideale per dare sfogo alle proprie passioni. Il vostro è un segno di fuoco, infatti siete dei tipi prevalentemente frizzanti e pieni di iniziativa. Odiate la noia e sognate di vivere in maniera avventurosa. Coloro che lavorano saranno affaccendati e qualcuno potrebbe avere dei ritardi.

Nelle cose ci vuole molta pazienza. Chi è negli 'anta' potrebbe avvertire un senso di frustrazione, ma siate pazienti perché si tratta solo di una fase passeggera. In casa ci saranno dei lavoretti da ultimare.

Toro - 8° in classifica - Il vostro è un segno di terra, per questo siete irremovibili nelle decisioni che prendete. I maschi tendono ad evitare le relazioni a lunga durata mentre le donne preferiscono farsi corteggiare per molto tempo.

In questo giovedì sarete presi dal lavoro, volete fare tanti soldi per poter vivere una vita agiata. Nonostante l'impegno che ci mettete, le tasse e le spese risultano sempre più alte. Talvolta vi sentite come un criceto all'interno di una ruota che non si ferma mai. In tarda serata potrebbero arrivare delle novità piacevoli. Fuochi d'artificio per le coppie sposate.

Gemelli - 6° posto - L'oroscopo di domani vi vedrà piuttosto taglienti con la lingua.

Rischiate di dire cose offensive a qualcuno molto permaloso: dovete imparare a riflettere prima di aprire la bocca. Amate i pettegolezzi, le soap e occuparvi del focolare domestico. In questa giornata l'attenzione sarà interamente riversata su di voi. Avrete gli occhi puntati addosso, ma non lasciatevi intimidire. Possibili uscite in mattinata, magari avete necessità di rifornire la dispensa oppure dovrete dare un passaggio a qualche familiare.

Se volete evitare certi incontri, non uscite. Bellezza alle stelle.

Cancro - 1° in classifica - Spesso vi sentite tristi e rivangate il passato. Piuttosto pensate alle cose belle e tenete alla larga i rimpianti e la negatività. La vita va decorata e assaporata giorno per giorno. Pensate a quanto siete preziosi per i vostri figli o per il partner. I vostri cari vi adorano e non possono immaginare una vita senza di voi. Siete un segno pieno di certezze anche se in alcuni periodi tendete a cambiare pensiero. Coloro che sono single in questa giornata dovranno incominciare a tuffarsi nella mischia, mentre le coppie dovrebbero valutare un percorso di vita da compiere insieme. In amore siete gelosi e possessivi ma anche protettivi ed estremamente dolci. Previste delle uscite interessanti.

Leone - 10° posto - Avete avuto delle giornate agitate. In questo giovedì la tempesta sembrerà un lontano ricordo, tuttavia state in guardia dai possibili agguati. Trascorrete la giornata a recuperare le forze e concedetevi una coccola. Alcune coppie potrebbero non provare più il medesimo sentimento di prima, mentre altre riscoprono una certa passione sotto le lenzuola. Possibili cambiamenti in arrivo, magari un lavoro, dei figli, una proposta di collaborazione oppure un nuovo amore.

Vergine - 12° posto - Siete confusi, agitati e spaventati da ciò che il futuro potrebbe riservarvi. Avete paura di prendere delle decisioni ed è per questo che non riuscite ad andare avanti. Qualcuno vive con il peso di una profonda sofferenza. Chi ha vissuto una perdita deve trovare nuovi scopi di vita e sforzarsi di sorridere. Talvolta la risata è la miglior medicina e svolta anche una brutta giornata.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 2° posto - L'amore, la famiglia e il lavoro sono tra le vostre priorità, tutto il resto viene dopo. Per questo motivo preferite trascorrere le serate nella vostra dimora, magari accoccolati sul divano di fronte ad un fuoco scoppiettante. Adorate le cose belle, infatti siete un segno governato da Venere. Sprizzate fascino e sapete essere convincenti con le parole. Quando vi appassionate ad una cosa, non avete tempo per pensare ad altro. Le coppie procedono a gonfie vele e in serata ci saranno scintille sotto le coperte. Chi studia, potrebbe ricevere degli apprezzamenti per l'impegno profuso.

Scorpione - 11° in classifica - Occorre mettere a posto certe faccende prima di incominciare delle nuove imprese. Nella vita bisogna procedere con ordine e cura, altrimenti lo stress aumenta e il lavoro viene incasinato. Di tanto in tanto ripensate a dei problemi passati o ad una persona che non fa più parte del vostro quotidiano. Ciononostante siete bravi con le parole, sapete spronare e rassicurare gli amici e i parenti. Dedicatevi ad un piccolo hobby, servirà a rendere la giornata più piacevole e meno pressante. Sciogliete eventuali dubbi facendo delle ricerche.

Sagittario - 7° in classifica - In questo giovedì vantate un buon cielo astrale nonostante certi imprevisti che vi capiteranno durante la giornata. Non amate il caos e non gradite che vi si dica come fare una certa cosa. Amate agire di testa vostra e nella giornata di giovedì avrete delle ottime intuizioni. Il weekend si avvicina a grandi passi, organizzate come trascorrere le prossime vacanze. In amore non mancano le piccole discussioni ma in serata tutto verrà risolto.

Capricorno - 5° posto - Se avete una vostra attività, questa sarà la giornata ideale per ottenere nuovi clienti e togliervi delle piccole soddisfazioni. Presto arriveranno delle entrate interessanti. Se lavorate alle dipendenze di qualcuno potreste avvertire un certo fastidio poiché non amate farvi comandare e siete spesso stanchi. In amore siete fedeli e temete i tradimenti. In tutto quello che fate ci mettete passione e curate i dettagli. Non vi fate sfuggire proprio niente, per questo siete un elemento importante. Occhio alle abbuffate fuori pasto e non fate troppo tardi.

Acquario - 9° posto - Avete numerose qualità ma non le mettete in risalto. Siete insicuri perché forse avete subito delle prese in giro in passato. Dovete credere in voi stessi altrimenti rischiate di vivere una vita piena di rimpianti. Nelle cose occorre riflessione ma a volte lanciarsi alla sprovvista potrebbe portare grandi cose. Se avete un partner ne siete un po' gelosi. Occhio a non diventare possessivi altrimenti rischiate di far fuggire l'altro. Se siete sposati, pretendente attenzione e fatevi dare una mano. Maggiore prudenza alla guida o ai fornelli. Non lasciate le finestre aperte in serata, altrimenti rischiate di prendervi una brutta influenza.

Pesci - 4° posto - L'oroscopo del 17 ottobre vi vede protagonisti della giornata grazie alla Dea Bendata che vi terrà compagnia in questo giovedì. La mattinata inizierà con una certa faccenda che, per fortuna, sarà sbrigata in fretta. Dopodiché vi destreggerete tra uscite, magari per un caffè al volo, lavoretti casalinghi o professionali, cucina e cura della propria persona. Se avrete dei momenti di nervosismo, vi basterà fare una breve passeggiata per rilassarvi all'istante. Non esagerate con i dolci e salate di meno le pietanze. Di solito, in cucina siete degli abili chef. Se dovete alzarvi presto al mattino, non fate troppo tardi la sera prima. Occhiaie in agguato.