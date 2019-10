Nella previsioni astrologiche di venerdì 18 ottobre troviamo la Luna nel segno dei Gemelli, mentre Marte e il Sole stazioneranno nel segno della Bilancia. Mercurio e Venere transiteranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario, come Urano nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno stabile in Pesci.

Toro distratto

Ariete: litigiosi. Le faccende di cuore non saranno granché favorite dai passaggi planetari odierni e i nativi, con ogni probabilità, dovranno mettere in campo una gran dose di diplomazia, per evitare alcune pruriginose discussioni col partner.

Toro: distratti. Sole e Mercurio si scontrano in cielo andando, con ogni probabilità, ad appannare acume e fluidità di pensiero dei nati Toro che, come conseguenza, potrebbero essere soggetti alle distrazioni durante le attività pratiche.

Gemelli: mondani. L'aria frizzante che respireranno, dono gradito dalla Luna nel loro segno, favorirà l'organizzazione di eventi mondani. Che sia una spensierata uscita amicale o un gala d'alta società, saranno protagonisti indiscussi.

Cancro: umore "flop". Le copiose asperità in onda potrebbero abbassare il tono umorale dei nativi, specialmente nell'ambiente professionale, dove il clima già da un pò non è dei più concilianti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Bilancia schietto

Leone: lavoro "top". È tempo di premere sul pedale dell'acceleratore per i nati Leone che, cogliendo a pieno i favori dell'odierna Luna, potranno avanzare celermente nei loro progetti professionali in essere.

Vergine: energie "flop2. Lo scarno bottino energetico fornito dagli Astri tenderà ad abbassare la voglia di mettersi in gioco dei nativi in queste 24 ore. Farebbero bene, ove possibile, a prendersi un giorno di ferie per dedicare del tempo a loro stessi.

Bilancia: schietti. I Luminari nel loro Elemento spingeranno, con ogni probabilità, per un comportamento diretto e ben poco diplomatico. A trarne il maggior beneficio sarà il settore amoroso dove, finalmente, una discussione chiarificatrice verrà fatta.

Scorpione: taciturni. Non avranno granché voglia di comunicare oggi i nati Scorpione, sia per le dissonanze in onda sia perché preferiranno non esternare il loro malcontento, evitando inutili e controproducenti discussioni.

Bugie per Pesci

Sagittario: relax. Gli Astri del giorno suggeriranno ai nati Sagittario di staccare momentaneamente la spina dalla quotidianità per ritemprare il loro benessere psicofisico in vista dei prossimi caotici giorni.

Capricorno: famiglia d'origine. Un membro della famiglia potrebbe reclamare attenzione per risolvere un'annosa faccenda, dove il loro repentino supporto risulterà fondamentale.

Acquario: shopping. Quell'oggetto high-tech tanto desiderato potrebbe proprio oggi finire tra le mani dei nativi, a cui non importerà quanto il portafoglio si alleggerirà per ottenerlo.

Pesci: bugiardi. Per uscire indenni da qualche marachella dei giorni scorsi, potrebbero dire qualche bugia all'amato bene che però, accorgendosi delle menzogne. gli farà una sonora lavata di capo.