Nell'Oroscopo di venerdì 18 ottobre troveremo la Luna transitare in Gemelli, mentre Marte e il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, come Urano nel segno del Toro e Nettuno in Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro "top". I progetti professionali andranno, con ogni probabilità, a gonfie vele in questo venerdì d'ottobre, per merito dello sfacciato favore dei due Luminari.

2° posto Gemelli: mondani. La spensierata Luna nel loro segno "spingerà" per una giornata divertente, difatti i nativi potrebbero organizzare una serata mondana assieme agli amici di sempre, dove le risate saranno assicurate.

3° posto Acquario: shopping. Quell'oggetto tecnologico tanto desiderato potrebbe essere acquistato dai nati Acquario quest'oggi. Farebbero bene, però, a non esagerare spendendo una fortuna in altri accessori.

I mezzani

4° posto Sagittario: relax. I giorni scorsi sono stati faticosi e i nativi, come conseguenza, potrebbero optare per una giornata dedita al rilassamento assieme agli affetti più cari.

5° posto Bilancia: schietti. I nati Bilancia, data la congiunzione tra Luna e Sole sollecitata da Marte, saranno diretti e sfacciati nelle loro affermazioni, a cui nessuno "scapperà".

6° posto Scorpione: silenziosi.

La voglia di dialogare sarà sotto i livelli standard, sia per le dissonanze astrali, sia perché i nativi preferiranno rimanere in silenzio anziché dire apertamente ciò che non gli garba.

7° posto Capricorno: famiglia originaria. Sarà, con tutta probabilità, richiesto il loro supporto dalla famiglia per risolvere una spinosa questione. L'aiuto che forniranno risulterà fondamentale.

8° posto Vergine: fiacchi.

Poche o nulle le energie che i Pianeti forniranno ai nati Vergine durante queste 24 ore, dunque sarà probabile che optino per un giorno di ferie onde evitare controproducenti sviste nelle attività professionali.

9° posto Cancro: umore "flop". L'umore in casa Cancro non sarà dei migliori e ciò potrebbe disturbare l'armonia, già precaria, del focolare domestico. Lavoro in secondo piano.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: bellicosi.

Un venerdì dove il clima in coppia potrebbe essere piuttosto ostico e servirà una gran dose di diplomazia, perché i nati Ariete evitino spinose discussioni.

11° posto Toro: distratti. Poca o nulla la lucidità, e fluidità, d'intenti e idee per i nati Toro quest'oggi che, c'è da scommetterci, li farà optare per una giornata meno frenetica e più dedita agli affetti familiari.

12° posto Pesci: bugiardi.

Per cavarsela in una discussione col partner potrebbero dire bugie su bugie, finché il castello di menzogne crollerà tra il malcontento dell'amato bene e la loro stessa amarezza per non aver detto il vero.