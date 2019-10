L'Oroscopo di domani, lunedì 21 ottobre, è pronto a svelare come partirà l'intera settimana. Le previsioni variano a seconda del segno, ma in linea di massima si prospetta una giornata interessante in cui non ci sarà spazio per la noia. Tra telefonate inaspettate, decisioni da prendere, novità di un certo spessore e una serie di alti e bassi, questo si presenta un lunedì faticoso e impegnativo, ma da non sottovalutare per via dell'ultimo quarto lunare in Cancro.

Come ben sappiamo, la Luna tende a scombussolare gli animi e ad aggiungere pepe alla solita routine.

Approfondiamo l'argomento e scopriamo le previsioni segno per segno con annessa classifica top/flop.

Classifica e oroscopo del giorno 21 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete - 8° posto - Siete un segno di fuoco e come tale ardete. Avete davanti a voi una settimana stimolante e con tante faccende da ultimare.

Questo lunedì parte sotto l'ultimo quarto lunare nel segno del Cancro. Non si esclude, dunque, che possiate trovarvi tra mille impegni o in varie questioni di cuore, lavoro, piccoli colpi di fortuna e incontri inaspettati. Fatevi sempre valere e sorridere anche quando non ve la sentite.

Toro - 1° posto - Giornata interessante. In amore, qualcuno potrebbe non sentirsi pronto a fare una scelta decisiva.

Nei giorni scorsi avete deciso di mettervi a dieta a partire da lunedì, dunque che aspettate? Una sana alimentazione ha ottime influenze anche sull'umore e sulla mente. Prendersi cura del proprio corpo è importante perché un giorno sarà esso a prendersi cura di noi.

Gemelli - 3° posto - Siete nel bel mezzo di una matassa da sbrogliare al più presto. Parliamo di qualche difficoltà economiche, di questioni di cuore, di problemi lavorativi o di casa.

Siete un segno molto vivace e socievole. Avete tanti amici e vi divertite a spettegolare del più e del meno. In questo lunedì le previsioni astrali vi vedono al centro di una discussione familiare e alle prese con una dieta.

Cancro - 7° in classifica - L'oroscopo di domani vi vede alle prese con impegni improrogabili. Chi lavora in proprio avrà a che fare con alcuni clienti problematici e sempre insoddisfatti.

Chi è alle dipendenze valuterà di cambiare mestiere o di chiedere un aumento. Domandatevi sempre cosa potete fare per migliorarvi, solo così avrete modo di crescere e aumentare le entrate o la vostra autorità. Chi ha dei figli si dovrà destreggiare tra i loro capricci e l'accudimento del focolare domestico. Amate la vostra vita, anche se in certi istanti non ne potete più. Del resto siete lunatici come il pianeta che vi governa. Avete paura di essere abbandonati per questo tendete ad essere gelosi e possessivi.

Leone - 6° posto - Siete un segno battagliero e competitivo. Non amate avere rivali e volete sempre imporvi. Avete la stoffa da leader, ma dentro di voi tendete a sottovalutarvi. Non a caso, spesso vi fate prendere dai dubbi interiori. Coloro che hanno deciso di intraprendere una dieta devono fare attenzione a non sgarrare. Di solito iniziate una cosa ma poi, nel corso della settimana, finite per mollare tutto. La tentazione di poltrire sul divano è tanta ma, prima di farlo, assicuratevi di aver svolto buona parte delle vostre faccende.

Vergine - 11° in classifica - Tra lavoro, figli, coniuge, spesa e pulizia di casa, questo lunedì volerà via in un battibaleno. Se avete riposato a sufficienza nel weekend precedente, allora avrete abbastanza energia, in caso contrario tenete duro e cercate di fare il possibile. Ricordate che 'uno è meglio di zero', dunque cercate di portare al termine almeno un impegno. Per alcuni l'amore c'è e brilla fortemente. I single hanno un ammiratore segreto.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 2° in classifica - Il vostro è un segno di Aria ed è governato da Venere. Spesso venite additati come vanitosi e superficiali, ma non è apprezzare le cose belle purché lo siano anche dentro. Volete solo il meglio, per voi ed è per questo che spesso sognate ad occhi aperti. In questo lunedì qualcuno potrebbe aver bisogno della vostra attenzione o di una mano. Ci saranno un bel po' di cose da sbrigare e questo potrebbe portarvi a sbuffare. Siete un segno brillante e capace, ma tendete a sottovalutarvi ed avete bisogno di essere spronati frequentemente. Magari in passato qualcuno vi ha ferito o preso in giro per questo siete sempre insicuri e tendete a fidarvi poco.

Scorpione - 9° posto - Il vostro cielo si presenta luminoso, anche se non si esclude che possiate sentirvi appesantiti e agitati. Possibili sbandamenti o disattenzioni nell'arco della giornata, considerate l'idea di farvi visitare da un buon medico. Nutritevi di cibo salutare e non salate eccessivamente le pietanze. Siete un segno vendicativo e tendete a non perdonare i torti subiti. Un comportamento del genere è sbagliato poiché tutti fanno errori e non si può vivere sempre sull'attenti. Rilassatevi maggiormente, magari davanti alla tv o con un bel romanzo. Non fate tardi in serata.

Sagittario - 10° posto - L'oroscopo del giorno vede stelle importanti per la professione o per gli hobby personali. Non date conto alle dicerie della gente e fate quello che vi aggrada. Si vive una volta sola nella vita e non è piacevole arrivare alla vecchiaia con un bagaglio zeppo di rimpianti. Dunque, tuffatevi nell'avventura. Nel caso in cui vi dovesse piacere qualcuno, flirtate e magari dichiaratevi. Coloro che amano viaggiare dovrebbero essere un pochino impulsivi e prenotare un certo biglietto e partire. Organizzatevi al meglio e riuscirete a fare tutto.

Capricorno - 12° posto - L'oroscopo del 21 ottobre vi vede un pochino sottotono. Odiate il lunedì perché siete soliti fare tardi nelle sarete del weekend. Vi capita spesso di iniziare la settimana con qualche malcontento, ma poi nei giorni a venire l'umore si aggiusta. Occhio al cibo spazzatura, a lungo andare potrebbe farvi male. Non chiudetevi in casa e fate più vita di società. Nella vita non si finisce mai di imparare.

Acquario - 4° posto - Giornata particolare. Avete dei sogni nel cassetto che potrebbero anche realizzarsi, ma tutto dipende da voi. Coloro che sono molto pazienti e non si lasciano frenare dal primo ostacolo, arriveranno molto in alto nella vita. Al contrario, quelli che tendono a rimandare le cose all'infinito, rischiano di sentirsi frustrati e inutili. Per ottenere delle soddisfazioni è necessario compiere dei piccoli passi costanti. Questo vale sia nel lavoro che nelle faccende d'amore. Circondatevi di persone stimolanti e allontanatevi da quelle negative perché: 'Chi va con lo zoppo impara a zoppicare'.

Pesci - 5° in classifica - Siete un segno acquatico e per questo amate il mare. Spesso vi fate cogliere dall'ansia. In amore vi capita di essere capricciosi e pretenziosi ma allo stesso tempo siete estremamente romantici e sorprendenti. In questo lunedì, in ambito lavorativo e professionale non ci dovrebbero essere dei grossi problemi mentre in amore potreste sentirvi soli o messi a dura prova. Continuate a portare avanti le nuove abitudini intraprese, se non avete ancora dato una smossa alla vostra vita, datevi da fare.