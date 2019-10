L'Oroscopo di domani, domenica 20 ottobre, apre le porte ad una giornata interessante e con possibili risvolti avvincenti. Questo weekend è particolare per via della Luna in Cancro. Non mancheranno incomprensioni, pettegolezzi, relax e attimi di passione. Qualcuno è alla ricerca di buone notizie, altri desiderano avere accanto qualcuno di importante, altri ancora si ritrovano a sognare ad occhi aperti.

Approfondiamo il tutto, scoprendo nel dettaglio le previsioni di ciascun segno e la classifica giornaliera.

Classifica e oroscopo del giorno 20 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete - 5° posto - Il vostro segno rappresenta la forza psichica e l'iniziazione, per questo siete dotati di creatività. Le idee brillanti non vi mancano e siete sempre alla ricerca di cose nuove ed interessanti da fare. Avete avuto delle giornate faticose, a tratti noiose ma anche movimentate. In questa domenica ci potrebbero essere delle rotture, riparazioni o sistemazioni da fare.

Avete la Luna dissonante e il che non sempre è un bene poiché potrebbe verificarsi qualche tensione. Occhio a non ricadere negli stessi errori.

Toro - 11° in classifica - Questa è una giornata alle prese con questioni familiari. Magari dei figli o dei fratelli/sorelle hanno bisogno del vostro aiuto. Tendete a sbuffare davanti ad un imprevisto e a innervosirvi. Certe volte vi frullano dei pensieri particolari in testa e c'è sempre un piccolo dettaglio che non vi garba di voi stessi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Periodo teso anche nelle faccende di cuore. Desiderate fare una vacanza o un viaggio ma per il momento ciò non è possibile.

Gemelli - 2° posto - L'oroscopo del giorno vi vede possessivi. Siete gelosi di quello che vi appartiene e non volete che qualcuno ve lo sciupi. In questa domenica dovrete fare attenzione alla guida o alle insidie esterne. Qualcuno che parla alle spalle non manca mai. Tutto sommato, non sarà una giornata fiacca, anzi.

Sarete abbastanza attivi, ma quando avrete dei picchi di energia dovrete convogliarla nelle attività più interessanti altrimenti sprecherete tempo. Le coppie sposate potrebbero sentirsi 'strette' e aver voglia di nuove emozioni. Riflettete attentamente prima di prendere una decisione.

Cancro - 7° in classifica - L'amore c'è, ma è lunatico. In questa domenica avete la Luna nel vostro segno e per questo siete un po' volubili e suscettibili.

Siete delle persone sensibili, dolci e passionali ma certe volte tirate fuori le unghie e vi innervosite per un nonnulla. Quando qualcuno tocca la vostra famiglia o le persone a cui tenete, siete pronti a prenderne le difese. Suscitate antipatie ma anche simpatie e questo dipende dal fatto che appartenete ad un segno coerente e sincero: non siete falsi e calcolatori. In questa domenica avrete delle faccende da sbrigare, ma in serata le coppie trascorreranno attimi di intenso relax o amore. I single, invece, si consoleranno davanti alla tv.

Leone - 6° posto - Non si esclude che possiate sentirvi un po' doloranti o appesantiti. Chi si alza presto durante la settimana, in questa giornata dovrebbe considerare l'idea di riposare. La vita non procede sempre come si vuole e certe volte sembra che la sofferenza sia interminabile. Provate a godervi l'attimo pensando solamente alle cose belle e facendo quello che vi aggrada maggiormente. La vita è breve per tutti, quindi 'Carpe diem'.

Vergine - 12° in classifica - Fare le cose da soli dona soddisfazione, ma certe volte costruire alleanze e chiedere una mano, non fa male. Le coppie che stanno insieme da anni possono incominciare a fare il grande passo o a progettare qualcosa per il futuro. Qualche single soffre perché vorrebbe innamorarsi, tuttavia, c'è chi preferisce stare da solo. Chi si annoia può sempre rendere questo dì festivo avvincente magari invitando qualche amicizia a cena. Coloro che vivono in famiglia possono rendere magica la domenica rispolverando le tradizioni di un tempo o preparare un dolcetto al volo.

Oroscopo della domenica da Bilancia a Pesci

Bilancia - 3° posto - L'autunno vi piace anche se l'estate trascorsa non è stata tanto male e a qualcuno ha lasciato dei ricordi incancellabili. In questa domenica avrete la possibilità di dormire un pochino di più rispetto ai giorni precedenti. Durante la giornata potreste ricevere chiamate, messaggini inaspettati da amici o parenti. Probabili uscite, specie in mattinata. Se dovete fare la spesa, affrettatevi altrimenti rischiate di trovare tutto chiuso. Si prospetta una dolce serata da trascorrere con il partner o davanti alla tv.

Scorpione - 4° in classifica - Amate le feste, la vita mondana e le cose divertenti, per questo non vedete l'ora che arrivi il vostro compleanno. Tuttavia, l'idea di compiere un anno in più potrebbe spaventarvi. Non temete, l'età avanza per tutti in maniera democratica. Anno dopo anno si diventa più consapevoli e saggi. Fate tesoro delle vostre esperienze, sia belle che brutte, perché sono ricordi intramontabili. Coloro che hanno dovuto fare i conti con una grande sofferenza devono sapere che è normale farsi cogliere da attimi di sconforto e tristezza, tuttavia non lasciate che i pensieri negativi soverchiano quelli positivi. A volte sembra che la vita sia brutta e triste, ma se ci pensate bene, qualcosa di buono c'è sempre.

Sagittario - 1° posto - Questa serata profuma d'amore. Incontri eccitanti in vista per quasi tutti coloro che sono single. Le coppie sposate o conviventi al più presto dovranno prendere delle decisioni riguardanti il futuro. In casa ci sono delle attività da svolgere. Potreste ricevere la visita di un parente o di un amico, fatevi trovare preparati e ordinati. Se amate cucinare, cercate delle nuove ricette da realizzare. La vita è una continua lezione, non si smette mai di imparare.

Capricorno - 8° in classifica - Le cose imprevedibili nella vita succedono spesso. Possibili incomprensioni in vista. Magari un certo ragionamento vi può sembrare insensato, mentre per un altro non lo è. Per questo motivo non vale mai la pena litigare per cercare di imporre il proprio pensiero sugli altri. La cosa più saggia da fare è dire la propria, con garbo e signorilità, e poi ascoltare anche il punto di vista altrui. Sorridete anche se non ne avete voglia.

Aquario - 10° posto - Le previsioni astrologiche annunciano possibili dialoghi in casa. Sfruttate questa giornata per fare il punto della situazione della settimana appena trascorsa e stabilite cosa fare in quella che verrà. Avere le idee chiare è importante anche se certe volte tendete a rimandare. Desiderate ricevere la giusta attenzione che meritate, ma per farlo dovete mettervi in mostra. Non esagerate con i pettegolezzi nel tardo pomeriggio perché potrebbe sfuggirvi qualcosa di offensivo. Coloro che sono estremamente golosi non riescono a fare a meno dei dolci. I single che hanno una cotta per qualcuno non sanno se dichiararsi o no. Evitate di fare le ore piccole.

Pesci - 9° in classifica - L'oroscopo del 20 ottobre vede una domenica particolare. Siete struggenti e malinconici. Qualcosa vi sta stretto. Nel caso in cui abbiate esagerato con la cena nella sera precedente, dedicate questa giornata a depurarvi. Datevi una regolata con gli orari, altrimenti rischiate di avere delle terribili occhiaie. Prendete la vita con leggerezza e lasciatevi scivolare ogni problema e tristezza. Almeno questa domenica, fate una bella pausa rigenerante.