L'Oroscopo del giorno 7 ottobre è pronto a rivelare che lunedì sarà per tutti i 12 segni zodiacali. Come si suol dire 'il buongiorno si vede al mattino' e quindi l'intera settimana potrebbe essere influenzata da questa giornata. Si riparte tra studio, lavoro, faccende domestiche e interminabili viaggi sui mezzi pubblici e privati. Tuttavia, le previsioni astrologiche di questo lunedì vedono un buon cielo caratterizzato dalla presenza di Luna crescente in Acquario.

Oroscopo 7 ottobre, previsioni del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Se in questa giornata vi sentirete impulsivi, prima di uscire fermatevi un momento a pensare se davvero avete bisogno di assumere questo atteggiamento. State perdendo di vista il vostro obiettivo, perciò è opportuno rimettere le cose a posto. Se non agite voi, ci penseranno le persone che vi stanno intorno, ma così rischierete di perderere prestigio.

Toro – Avete un po' troppi problemi in questo periodo. Tutto dipende dal vostro modo troppo materialista di vedere le cose. Preferite risolvere le faccende in base alle vostre condizioni o pregiudizi. Tutto ciò è limitante per chi vi sta vicino e vorrebbe condividere delle idee.

Gemelli – L'oroscopo di lunedì 7 ottobre dice che i sentimenti si fanno più intensi in questa giornata. Avvertite che qualcosa di grande sta accadendo e sta cambiando la vostra vita.

Se vi piace organizzare le cose, questa volta dovrete farne a meno. In alcuni casi dovete lasciare che il destino decida per voi.

Cancro – Ormai avete le idee ben chiare. Chi vi sta accanto vi ha rivelato le sue intenzioni, ora spetta solo a voi fare il prossimo passo: tutto sarà più semplice del previsto. Qualunque cosa facciate sarete comunque amati.

Leone – Molti di voi non hanno più la forza fisica di svolgere le stesse attività di qualche tempo fa, sia per l'età che avanza, sia perché non ci siete più abituati.

Tuttavia, non fatevene un peso perché è tutto nella norma. Il tempo passa e le cose cambiano, ma spesso cambiano in meglio.

Vergine – Anche se siete rimasti sorpresi dall'ultima relazione sia sentimentale che professionale, non dovete darvi per vinti. Anzi è giunto il momento di ingranare la marcia. Iniziare la giornata con buoni propositi darà a voi e a chi vi sta intorno una vigorosa energia.

Previsioni astrologiche, oroscopo lunedì 7 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia – Se incontrate qualcuno che vi attira, vale la pena approfondire tale conoscenza.

Così facendo scoprirete cosa vi intriga tanto in una persona. La vostra vita potrebbe essere ancora più ricca in questo periodo e nell'immediato futuro. Se siete fidanzati, professate il vostro amore ogni giorno, bastano due paroline dolci.

Scorpione – La prima cosa da chiedervi è quale strada percorrere prima che qualcuno prenda una decisione per voi. I cambiamenti sono utili solo se vengono da noi stessi e non quando ci vengono suggeriti da terzi.

I vostri piani sicuramente ne risentirebbero. Svagatevi con la mente.

Sagittario – In questo lunedì avrete a che fare con delle notizie inaspettate e questo vi creerà squilibrio. Mantenete la calma e rivolgetevi a qualcuno che sa consigliarvi e riportarvi alla calma. In serata potreste anche divertirvi.

Capricorno – L'oroscopo del 7 ottobre dice che se qualcuno che vi sta vicino è troppo movimentato e instabile, vi toccherà calmarlo. Anzi, sarebbe opportuno allontanarlo per evitare discussioni. Ci sono persone troppo irritanti, anche se siete molto pazienti non siete obbligati a sopportarle.

Acquario – Se lasciate che qualcuno si comporti in modo romantico con voi, non fate altro che alimentare le sue speranze. Se vi piace allora tutto va bene, ma in caso contrario dovete fare attenzione. In questo lunedì dovete solo esclusivamente pensare a voi stessi e ai cari.

Pesci – È tempo di sorprese, quelle romantiche vi fanno un gran bene, ma in questa giornata niente pare andare per il verso giusto e di certo non farete i salti di gioia. Comunque sia, apprezzate lo sforzo del partner o del vostro corteggiatore.