L'Oroscopo di domenica 6 ottobre si presenta interessante e annuncia una Luna gibbosa crescente nel segno del Capricorno. Ciò è destinato ad influenzare il decorso dell'intera giornata per tutti i segni dello zodiaco. Per esempio i nati del Leone saranno alle prese con certi sentimenti destinati a mandarli in confusione. Ma scopriamo le previsioni astrologiche di questo dì di festa e la relativa classifica.

L'oroscopo del 6 ottobre: da Ariete a Vergine

Ariete – 2° posto in classifica; è un momento rivoluzionario della vostra vita. Coloro che vi stanno attorno sono stupiti e non capiscono perché da qualche tempo avete un atteggiamento impetuoso e vincente. Non accettate più in maniera passiva le decisioni altrui. Benissimo. Dopo un inizio settimana pesante, ora si recupera.

Toro – Settimi in classifica.

Giornata particolare sia per l'amore che per le questioni familiari. Siete già pronti a discutere. Non siete voi a creare problemi, però se siete provocati rispondete a tono. Da tenere sotto controllo anche la forma fisica.

Gemelli – 12esimi in classifica; in questa domenica l'oroscopo vi mette in guardia. Potreste avere dei minuscoli problemi in casa che vi rallenteranno. Anche in questa giornata festiva siete indaffarati.

Tutto ciò potrebbe causare malumore in chiunque vi gira intorno. La cosa migliore da fare è starvene per conto vostro, magari potreste trascorrere questa domenica a guardare serie tv on-demand e a mangiare pizza.

Cancro – 10° posto; siete molto saggi e profondi, però in questa giornata non volete stare a sentire nessuno. Qualcuno vi sottovaluta, dovete fargli vedere di cosa siete capaci. L'amore c'è ed è speciale.

Concedetevi una coccola e una bella lettura.

Leone – 8° posto; provate sentimenti contrastanti e non sapete se è semplice ammirazione o qualcosa di profondo. Non riuscite a fare tutto, per questo probabilmente vi lasciate prendere da una certa apatia. Cercate di non trasformarla in agitazione perché potreste creare molte discussioni. Mangiate di meno, la cintura stringe!

Vergine – 9° posto; un po' agitato il lato sentimentale, ottobre non permette di raccontare bugie.

Chi ha detto una falsità dovrà rimangiarsela. Col partner dovete essere più pazienti e comprensivi. Si presenta una giornata incerta, dunque è meglio non uscire.

Previsioni astrologiche e classifica oroscopo 6 ottobre: da Bilancia a Pesci

Bilancia – 3° posto; tutti abbiamo bisogno di tempo per riprenderci dalle sconfitte e dagli insuccessi. Non si sa mai come reagire e molti non amano mostrare le proprie emozioni.

In questa domenica l'oroscopo vi invita a lasciarvi andare. Nel giro di pochi giorni alcuni pianeti entreranno nel vostro segno, questa è una buona notizia. Da lunedì otterrete numerose vittorie a livello lavorativo.

Scorpione – Quinti classificati. Dovete assicurarvi di avere la situazione in pugno, solo così potrete fare strada e raggiungere il successo. Gli sbagli e gli errori possono capitare a tutti, quando ciò succede, potete sempre aggiustare il tiro. Molti si stanno chiedendo se continuare un rapporto o cambiare esperienza. A livello fisico risentite di una certa stanchezza e di un calo di energia.

Sagittario – 4° posto; dovete trovare un po' di tempo per dedicarvi alla famiglia e alle questioni di casa. Se siete stati poco presenti, tornate a far sentire la vostra presenza magari preparando un delizioso pranzo domenicale oppure un'uscita serale. Dare attenzione ai cari vi renderà molto felici e vi permetterà di cominciare la prossima settimana nel modo migliore.

Capricorno – undicesimo; in questa giornata dovete fare più esercizio fisico se volete sentirvi bene con il corpo. Fate almeno una lunga passeggiata per bruciare un po' di tossine. La vostra salute vi chiede di fare un po' di movimento. Potrebbe esservi utile anche per riflettere su alcune questioni e prendervi un po' di tempo per voi.

Acquario – 6° posto; non siete né cattivi ma nemmeno ingenui. Provate fastidio quando qualcuno vi dice cosa dovete fare. Non volete problemi né pensieri. Volete vivere liberamente e senza essere condizionati dagli altri. Non amate seguire la massa e va bene così.

Pesci – 1° posto in classifica. La domenica inizia bene e termina ancora meglio. Siete dei validi lavoratori ma l'oroscopo del 6 ottobre vi invita a riposare. Ricaricate le pile in vista della nuova settimana che regalerà soddisfazioni a non finire. Possibili sorprese o chiamate dei parenti nelle prossime ore.