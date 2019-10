Durante la giornata di lunedì 7 ottobre, la situazione amorosa dei nativi Gemelli migliorerà sotto ogni punto di vista, mentre Leone riuscirà a chiarire una questione irrisolta che riporterà equilibrio nella vita privata. Bilancia sarà particolarmente ambizioso sul fronte lavorativo, mentre per Sagittario saranno favoriti i viaggi che amplieranno il loro bagaglio culturale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di lunedì 7 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche di lunedì 7 ottobre, segno per segno

Ariete: sarà una giornata senza infamia e senza lode.

Meglio aspettare che Venere esca dal vostro segno. In amore troverete serenità e complicità, ma senza osare più di tanto. Se siete single, avrete bisogno di qualcuno che vi ascolti. L'ambito lavorativo non vi darà grandi soddisfazioni, ciò nonostante non si manifesteranno situazioni stressanti. Voto - 7.

Toro: per molti del segno comincerà un periodo movimentato, soprattutto per quanto riguarda l'ambito sentimentale.

Se la vostra è una relazione nata da poco, dovrete iniziare ad affrontare alcune difficoltà, mentre le coppie stabili non avranno nulla di cui preoccuparsi. I single farebbero meglio a giocare bene le loro carte. Sul fronte lavorativo non fatevi troppe illusioni, potrebbero non andare come previsto. Voto - 7.

Gemelli: le cose stanno lentamente cambiando in meglio. Giove finirà la sua opposizione e non avrete più tutti quei blocchi e quei rallentamenti che vi stanno complicando la vita in ambito lavorativo.

In ambito sentimentale lasciatevi trasportare dalle situazioni, o dal partner, senza interagire troppo con critiche o scontrosità inutili. I single invece proveranno approcci differenti verso la loro potenziale anima gemella. Voto - 8.

Cancro: evitate le parole pesanti con il partner durante la giornata di lunedì. Ci sarà parecchio nervosismo in aria e basterà poco per scatenare una lite. Ambito familiare da rivalutare.

Se non siete sicuri dei vostri sentimenti, voi single rivalutate la situazione. In ambito lavorativo non fate scelte avventate in quanto vi costeranno denaro e basta. Voto - 6,5.

Leone: un chiarimento con una persona importante per voi riporterà equilibrio nella vostra vita privata. Ci sarà un po’ di stanchezza per via delle tante mansioni ma poco importa considerando che raggiungerete i vostri obiettivi.

I single al momento preferiscono restare da soli e non cercheranno un nuovo amore. L'ambito lavorativo sarà sottotono per via di un po’ di pigrizia. Voto - 7,5.

Vergine: sarà una giornata positiva, un ottimo preambolo di una settimana ricca di soddisfazioni. Passerete dei momenti di tranquillità, ma emozionanti in compagnia del vostro partner, mentre in ambito familiare l'affiatamento sarà piuttosto alto.

I single dovranno cercare di non fare le ore piccole, soprattutto se avete deciso di non dormire da soli. Nel lavoro potreste avere delle difficoltà, ma nulla che non possiate risolvere. Voto - 8,5.

Bilancia: dopo un'accurata analisi dei vostri sentimenti, avete deciso di ristabilire un legame con il partner. La Luna è nel vostro segno, e vi aiuterà a riuscire nell'intento. I single dovranno fare attenzione a non cedere alle illusioni. Astri in fermento per quanto riguarda il lavoro, dove potreste raggiungere degli importanti traguardi. Voto - 8.

Scorpione: giornata un po’ sottotono, ma con un po’ di pazienza, tornerete alla ribalta. Venere nel vostro segno darà presto inizio a un periodo molto importante che vi farà tornare la voglia di amare. I single avranno qualche possibilità di trovare l'amore. Sul fronte lavorativo ci sarà poca voglia e preferirete aspettare giornate migliori per iniziare un importante progetto. Voto - 6,5.

Sagittario: Mercurio in transito nel vostro segno, vi regalerà, seppur momentaneamente, un'intesa di coppia molto forte. I single non avranno tempo di annoiarsi tra avventure e flirt intriganti. In ambito lavorativo vi aprirete a nuove esperienze ed occasioni, come viaggiare, ampliando così il vostro bagaglio culturale. Voto - 9.

Capricorno: sarà una giornata tra alti e bassi, ma che vi preparerà ad altre giornate ricche di soddisfazioni, dove ci saranno nuovi progetti in ambito sentimentale, e nuove esperienze in famiglia, trovando nuovi equilibri. I single entreranno presto in sintonia con nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, preparerete il terreno per nuovi progetti, senza ricavare granché da quelli attuali. Voto - 7.

Acquario: sarete particolarmente fortunati durante la giornata di lunedì. L'amore sarà al centro dei vostri pensieri, tanto che sarete presi dalla passione, vivendo una giornata molto spensierata. Le stelle favoriscono i single audaci e intraprendenti che vorranno lasciarsi alle spalle le sofferenze. Sul posto di lavoro sarete fiduciosi e ambiziosi, portando a termine buona parte delle vostre mansioni. Voto - 8,5.

Pesci: sarete particolarmente sensibili per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Passerete momenti di dolcezza che vi faranno dimenticare i pensieri negativi. I single daranno spazio ai nuovi amori, specie se recentemente hanno ricevuto una delusione. Sul lavoro prenderete le giuste decisioni, arrivando a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8.