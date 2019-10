Il mese di ottobre è ormai arrivato, portando una ventata di freschezza e novità per i nativi di molti segni dell'Oroscopo. Infatti, nel corso della seconda settimana del mese ci saranno non pochi cambiamenti per quanto concerne gli astri e la loro influenza. Segni come Cancro e Leone dovranno affrontare dei turbamenti interiori molto particolari, mentre sarà un periodo più positivo per Pesci e Toro che vivranno dei momenti speciali in compagnia delle persone care.

Scopriamo, dunque, quali sono le previsioni dell'oroscopo per la settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 ottobre.

Oroscopo della settimana: da Ariete a Vergine

Ariete: sarà una settimana piena di novità e nuove conoscenze, fate però attenzione ai falsi amici che potrebbero sabotare un vostro tentativo di realizzare un obbiettivo tanto desiderato. Domenica la vostra energia sarà al Top.

Toro: saranno dei giorni di relax per i nati sotto al segno del Toro.

Soprattutto nel corso del weekend, una pausa dal lavoro, vi darà la possibilità di passare parecchio tempo con delle persone care che vi daranno molta motivazione.

Gemelli: nei giorni tra il 7 e il 10 ottobre andrete incontro ad un rischio molto particolare ma che potrebbe determinare il vostro futuro. Lottate con le unghie se volete raggiungere un obbiettivo e non perdete mai di vista la vostra meta.

Cancro: non lasciatevi ingannare dalla serenità ritrovata negli ultimi giorni di settembre, perchè nel corso di questa settimana torneranno ad essere più forti alcuni turbamenti interiori che non vi fanno dormire sogni tranquilli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Bisognerà trovare il modo di affrontarli.

Leone: alcune incomprensioni al lavoro vi porteranno a dubitare di molte cose, tra cui anche della vostra motivazione a continuare in tale attività. Riuscirete a risolvere questa situazione tra il giorno 10 e il13 grazie ai consigli di una persona che si rivelerà essere particolarmente speciale.

Vergine: già a partire dalla prima settimana di ottobre, i Vergine hanno iniziato a progettare dei cambiamenti che comportano delle spese ingenti. Fate attenzione a non farvi prendere la mano con le spese folli e cercate di preservare le vostre finanze.

Astri dal 7 al 13 ottobre: da Bilancia a Pesci

Bilancia: sarà una settimana parecchio tranquilla e all'insegna del relax. Dopo gli ultimi giorni stressanti avete proprio bisogno di un po' di tranquillità. attenti però, perchè una situazione stressante sarà alle porte.

Scorpione: in particolare il giorno 8 avrete la possibilità di passare del tempo in compagnia di una persona speciale e ciò vi renderà di buon umore per gran parte della settimana.

Fate attenzione al lavoro, un nuovo collega vi metterà in difficoltà.

Sagittario: in questi sette giorni cambieranno molte cose nella vostra vita, la cosa importante è restare sempre coni i piedi per terra e saper accogliere i cambiamenti come un'opportunità.

Capricorno: con tanti sforzi è il momento di realizzare un piccolo desiderio che avete da ormai molto tempo. Godetevi questo momento con gli amici, senza pensare ai turbamenti avuti nelle ultime settimane.

Acquario: cercate di dedicarvi al lavoro poichè in questo ambito anche solo un minimo errore potrebbe costarvi caro. Fate attenzione però a non dimenticare di passare del tempo con la vostra famiglia.

Pesci: sarà un periodo tranquillo per i nati sotto al segno dei Pesci. Il divertimento sarà alla base delle vostre serate e non potrete fare a meno di condividere con chiunque la vostra allegria.