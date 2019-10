Nella giornata di giovedì 24 ottobre gli astri regaleranno a molti segni dello zodiaco la tranquillità e il riposo che attendevano da molto tempo. E' il caso del Capricorno, dei Pesci e dei Gemelli. Molto più amore ed eros invece si respirerà per i segni dello Scorpione e della Vergine. Il lavoro invece assorbirà molte energie dei segni del Sagittario, della Bilancia e dell'Ariete.

Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete più organizzati sul profilo personale e vi balenerà qualche idea sul fine settimana che coinvolgerà anche il partner, o magari una comitiva di amici a cui siete affezionati. Il lavoro vi darà qualche incombenza in più.

Toro: vi renderete conto che vi occorrerà ancora qualche piccolo sforzo per rifinire alcuni affari che in seguito vi frutteranno parecchio.

Attenti però a qualche “fregatura”.

Gemelli: più relax, anche in amore avrete più serenità e per un po' lascerete da parte i vostri dissidi interni. Avrete anche modo di chiarire alcune cose lasciate in sospeso e che talvolta vi fanno litigare.

Cancro: riappacificazioni. Ci saranno riavvicinamenti sia da parte vostra che da parte di qualcuno con cui ultimamente non avete avuto un buon rapporto ed una buona intesa.

Salute in rialzo.

Leone: tensione. Ci sarà molto nervosismo che intercorre fra voi e la vostra famiglia, quindi sarà bene isolarvi per un po' e provare a fare qualcosa che vi procuri relax, anche se per poco tempo.

Vergine: la serata sarà caratterizzata da un lungo dialogo con il partner, in cui vi aprirete un po' di più. E se vi sentirete decisamente esposti, non dimenticate che qualche volta parlare non può fare che bene.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: lo stress lavorativo si farà sentire, quindi dovrete cercare di ravvivare il posto di lavoro con degli accorgimenti che ristabiliranno il vostro equilibrio. L'aiuto dei colleghi potrebbe essere molto prezioso.

Scorpione: avrete molta più carica erotica rispetto agli altri giorni, ma attenti a non disperdere il vostro sentimentalismo. Sul posto di lavoro avrete molta più intraprendenza, e aspettatevi molti complimenti.

Sagittario: ancora molto stanchi, ma sarete comunque in grado di fare molti più progetti dei colleghi e di esaudire alcune aspettative burocratiche da parte dei superiori. Ottime retribuzioni vi attenderanno.

Capricorno: avrete molto più tempo per il riposo, per il divertimento e per qualche uscita che potrebbe rivelarsi veramente interessante. Una chiacchierata con qualche amico vi darà l'occasione di fare follie.

Acquario: umore in rialzo, sarete più inclini ad essere socievoli rispetto ai giorni precedenti. La vostra autorità però potrebbe venire a mancare sul posto di lavoro, quindi dovrete cercare di essere più concilianti.

Pesci: meno lavoro, ma la remunerazione sarà comunque come vi aspettavate. Le amicizie saranno meno prese in considerazione in virtù di un po' di quiete casalinga con la famiglia.