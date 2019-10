Durante la giornata di giovedì 10 ottobre, i nativi Capricorno saranno gentili e disponibili, soprattutto in ambito sentimentale, mentre l'Acquario avrà le idee chiare in ambito lavorativo, grazie agli influssi di Mercurio. Nettuno influenzerà i nativi Gemelli, permettendo loro di godersi le loro fantasie sentimentali, single oppure no, mentre per la Bilancia sarà una giornata senza infamia e senza lode, senza nulla di particolarmente importante.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di giovedì 10 ottobre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni per la giornata di giovedì 10 ottobre, segno per segno

Ariete: il Sole in opposizione al segno della Bilancia, farà in modo che ci siano delle incomprensioni all'interno della vostra relazione di coppia. In ogni caso, non turbatevi più di tanto. Sarà invece un momento interessante per i single, che faranno progetti a lungo termine.

In ambito lavorativo qualcuno cercherà di contraddirvi a tutti i costi, ma voi siete convinti di ciò che state facendo. Troverete del tempo per sistemare le vostre finanze. Voto - 7,5.

Toro: Mercurio in opposizione al vostro segno, vi farà vivere dei cambiamenti in ambito sentimentale. Molti attueranno una vera rivoluzione in casa, e vi abituerete presto. I single proveranno a conquistare il cuore della loro anima gemella.

Sul posto di lavoro potreste diventare più aggressivi, e se necessario, alzare la voce per difendere le vostre priorità. Ciò nonostante potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, quindi fate attenzione e siate diplomatici. Voto - 7,5.

Gemelli: sarete curiosi e non avrete paura di guardarvi intorno durante la giornata di giovedì. Con Nettuno dalla vostra parte, avrete la possibilità di fare nuove conoscenze frequentando i posti giusti.

Se invece siete una coppia stabile, grazie al vostro fascino, vivrete una giornata ricca di bei momenti, regalando la vostra parte migliore al partner. Sul posto di lavoro avrete la sensazione che tutto stia andando per il verso giusto, ma presto dovrete fare i conti con degli ostacoli da superare. Voto - 8.

Cancro: spesso sottovalutate i sentimenti che gli altri provano per voi, e a volte pretendete di essere capiti.

Cercate di non farvi turbare da alcune tensioni in amore. Vivete con più spensieratezza. Una figura ambigua si intrometterà nella vostra vita privata e non farà certo bene alla vostra storia. I single preferiranno evitare di mettersi alla ricerca dell'amore. In ambito lavorativo, una trattativa potrebbe essere giunta alla fine, ottenendo così pochi guadagni. Avrete bisogno di rifarvi al più presto.

Voto - 6,5.

Leone: astri favorevoli per i nativi del segno durante la giornata di giovedì. Mercurio in quadratura ai nativi Scorpione vi permetterà di andare molto bene con i sentimenti, passando dolci momenti in compagnia del partner. I cuori solitari faranno un'interessante uscita con gli amici. In ambito lavorativo andrete molto bene, ciò nonostante dovrete mettere da parte il divertimento e prendere consapevolezza dei vostri impegni. Voto - 8.

Vergine: la Luna è in opposizione al vostro segno, e potrebbe crearvi qualche problema in ambito sentimentale. Se il partner vi racconta qualche bugia, chiarite subito il problema prima che la situazione si complichi. I rapporti d'amicizia saranno particolarmente importanti per i single. Sul posto di lavoro avrete il controllo dei vostri affari, portandoli avanti a modo vostro. Tuttavia, evitate di investire troppo in progetti rischiosi. Voto - 7.

Bilancia: sarà una giornata insipida, senza eventi degni di nota. Tutto procederà come prestabilito, senza particolari intoppi. La vostra relazione di coppia procederà bene, ma non sarete travolti dal vento della passione e dei sentimenti. Amori in arrivo per i cuori solitari. In ambito lavorativo servirà tutto il vostro impegno per riuscire a mantenervi al passo con le mansioni da svolgere. Voto - 7.

Scorpione: Mercurio in congiunzione al vostro segno, vi darà buone possibilità di trascorrere una giornata molto interessante per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Per i single invece, arriveranno delle novità, forse da parte di un amico, che faranno battere loro il cuore. Astri favorevoli per quanto riguarda il lavoro, dove otterrete dei grandi successi, senza svolgere tante mansioni. Voto - 8,5.

Sagittario: Giove vi farà iniziare la giornata carichi di energie, e avrete voglia di fare qualunque cosa vi passi per la mente. La vostra positività è contagiosa e anche il vostro partner verrà attratto da questa energia, concedendovi momenti intensi, pieni di passione. I single potranno ricevere gioie e dolori da una persona molto vicina, da cui sicuramente non se lo aspettavano. Sul posto di lavoro sarete testardi e intransigenti, cercando di ottenere a tutti i costi ciò che più desiderate. Voto - 8,5.

Capricorno: Luna e Nettuno in trigono al vostro segno, potrebbero complicarvi la situazione sentimentale. L'amore potrebbe farvi sentire trasparente, se il partner o gli amici non vi danno tutta l'attenzione che volete. Non scoraggiatevi, è solo una situazione di passaggio. Alcuni imprevisti potrebbero rovinare la giornata dei single. Sul posto di lavoro non sempre potrete procedere con calma, e alcune mansioni sarebbe il caso di completarle al più presto possibile. Voto - 6,5.

Acquario: in amore avrete le carte in regola per rinsaldare e migliorare i rapporti già in atto. Cercherete di migliorarvi, ma non sempre sarà facile. Il partner saprà comprendervi. Non andranno meglio i rapporti sentimentali per chi è ancora single e desidera trovare un partner. Sul lavoro sarete dinamici e propositivi, riuscirete a far partire un progetto importante che frutterà nuovi guadagni. Voto - 7,5.

Pesci: la Luna in congiunzione al vostro segno, vi darà gli stimoli adatti per far uscire la parte migliore di voi in ambito sentimentale. Ci sarà un'ottima intesa con il partner, e nulla andrà storto. Sul posto di lavoro finalmente le cose andranno per il verso giusto, state riprendendo coscienza delle vostre possibilità e siete in condizioni adatte per avanzare nuove proposte. Non vi mancheranno di certo le qualità per portare avanti nuove iniziative. Voto - 8,5.