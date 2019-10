Nella giornata di venerdì 25 ottobre ci saranno dei particolari momenti di tensione per i segni d'aria, e probabilmente tutto ciò sarà dovuto prevalentemente a ricordi e a situazioni attualmente ingestibili. Una situazione simile la dovranno affrontare i nativi dei segni dell'Ariete e del Leone. I segni d'acqua, in particolare lo Scorpione, saranno sensuali, erotici e decisamente al di sopra delle aspettative del partner. Di seguito, le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete voglia di essere liberi e di venire a contatto con la natura, quindi cosa ci può essere di meglio di un giro all'aria aperta? Sicuramente anche la vostra mente ne tornerà rinvigorita.

Toro: arriveranno i primi frutti di una settimana che si preannuncia molto faticosa, ma che diventerà decisamente produttiva, con alcuni colpi di scena. La vostra dolce metà potrebbe farvi una sorpresa molto piacevole.

Gemelli: un po' di tensione a causa di un chiarimento rimasto in sospeso con il partner, ma tutto sommato sarà una giornata piacevole per quanto riguarda l'umore. La salute, però, potrebbe avere qualche problema in più.

Cancro: sarete in vena di fare qualcosa per i colleghi, ma anche per chiunque vi circondi. In questa giornata vi sentirete molto altruisti e pronti per lasciarvi alle spalle qualche malinteso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: nervosismo. Proprio non riuscirete a calmarvi, questa giornata vi darà l'opportunità di sfogare la vostra frustrazione con energia positiva e grinta da vendere. Sfruttate l'occasione per regalarvi qualcosa di unico.

Vergine: molto meglio sul fronte delle amicizie, anche se vi sentirete poco inclini ad esporvi con qualcuno. Meglio, però, avere un occhio di riguardo per il partner e per la famiglia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: troppo irascibili in questa giornata, vi converrà liberare la mente da pensieri non proprio idilliaci e concentrarvi di più su qualche ricordo positivo. Magari potreste avere anche l'occasione di sviluppare nuove idee.

Scorpione: la vostra mente e quella del vostro partner saranno totalmente connesse, sarete quasi un tutt'uno: il che potrebbe farvi volare con la fantasia.

Questa simbiosi vi darà anche l'opportunità di comprendervi meglio.

Sagittario: qualche malessere stagionale non vi impedirà di certo di studiare nuovi progetti lavorativi oltre ad essere convincenti in un eventuale colloquio. Favoriti anche gli studenti, darete il massimo su tutti i fronti.

Capricorno: ozio. Sarà un venerdì all'insegna del dolce far niente, degli impegni rimandati e di qualche strappo alla regola che risulterà interessante.

Un incontro diventerà molto più piacevole di quello che pensate.

Acquario: malinconici. Avrete molto di cui lamentarvi, la nostalgia potrebbe essere un incentivo per addossare la colpa a qualcuno che magari c'entra poco o niente. Dovrete mettere in ordine le idee.

Pesci: avrete in mente una decisione molto forte che potrebbe compromettere la vostra relazione sentimentale. Starà a voi scegliere cosa fare e come gestire i vostri sentimenti in merito.