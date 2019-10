L'Oroscopo del 2 ottobre riporta interessanti posizionamenti astrali. La giornata è messa in risalto dalla Luna crescente nel segno del Sagittario che permane per oltre 48 ore. Lavoro, faccende domestiche, compiti vari e questioni di cuore: sono tante le tematiche coinvolte in questo primo mercoledì ottobrino.

Tra i segni che se la caveranno maggiormente spiccano soprattutto quelli d'acqua come Cancro, Scorpione e Pesci.

La ruota girerà bene specialmente anche per i nati della Bilancia, che si ritroveranno a godere dei massimi influssi benefici. Per tutti gli altri la giornata riserverà delle cose interessanti. Approfondiamo leggendo le previsioni di ciascun segno.

Classifica e oroscopo del mercoledì 2 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ariete – 7° posto in classifica: Flop. Il lavoro procede a ritmo battente e c’è sempre qualcosa da fare.

Sarà difficile modificare i piani o discutere di cose già stabilite. Conclusa questa fase potreste considerare l’opportunità di fare delle modifiche. Non prendetela male se qualcuno non vi seguirà, è risaputo che i cambiamenti sono duri da accettare.

Toro – 6° posto: Top. Se volete mantenere la calma con chi vi sta vicino, conviene evitare di essere troppo pungenti con le vostre osservazioni poiché potrebbero sopraggiungere in momenti poco graditi.

La cosa indicata è assecondare certi umori in modo che vedano in voi un alleato piuttosto che un nemico. Sarete liberi di parlare e non verrete fraintesi.

Gemelli – 12° posto: Flop. Se qualcuno in questa giornata vi chiamerà varie volte, probabilmente ha bisogno di sentirvi disperatamente. Se qualcuno vi chiede un consiglio, non scacciatelo perché non è giusto e non ha fatto niente per meritare tale mortificazione.

Anche voi, in passato, avete ricevuto il medesimo trattamento e ricordate perfettamente come ci si sente. Perciò comportatevi correttamente.

Cancro – 4° posto: Top. L'oroscopo del 2 ottobre dice che dovete fare dei cambiamenti nella vostra agenda, magari qualche appuntamento dovrà essere rimandato. Spesso è difficile stare dietro ai propri propositi se la vita è piena di impegni o se si è lasciato per troppo tempo qualcosa in stand-by.

Ogni tanto dovreste rallentare e fare una pausa. Se siete in viaggio, rilassatevi e godetevi la musica.

Leone – 3°posto: Top. Prendetevela comoda in questa giornata. Avete dalla vostra parte un pizzico di fortuna, dunque non avete bisogno di sforzarvi troppo per prendere ciò che vi spetta di diritto. La ruota gira, gli impegni pesano meno e i problemi diminuiscono. Venere vi è amica e vi supporta.

Vergine – 9° posto: Flop. Se avete fatto dei programmi particolari per delle persone a voi sottoposte, dovete assicurarvi che tutti svolgano il proprio compito e non dimentichino da chi arrivano gli ordini. Non perdetevi dietro a inutili pettegolezzi e non impicciatevi degli affari altrui. Meglio pensare alle proprie faccende.

Astrologia del giorno 2 ottobre: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia – 1° posto: Top. Gli appuntamenti, in questa giornata di mercoledì 2 ottobre, devono essere precisi e ben eseguiti. Nessuno avrà la possibilità di tornare indietro per correggere o aggiustare l'eventuale errore, quindi occorre agire bene al primo colpo. Per il resto le cose andranno benissimo, siete abbastanza forti e potete farcela perché avete le giuste capacità.

Scorpione – 11° posto: Flop. In questa giornata arriverà un messaggio inaspettato e che di sicuro cambierà i vostri programmi. All’inizio sarete poco propensi a dare spiegazioni e vi mostrerete poco disponibili. Poi vi adeguerete come è giusto che sia. In amore qualcosa non va come dovrebbe, coniugi in crisi.

Sagittario – 10° posto: Flop. Siete un po' contrariati da una persona che vi sta vicino o dal partner che non dimostra abbastanza maturità per affrontare una certa questione importante. Ciò vi darà fastidio e scatenerà qualche discussione. Dovete capire cosa va fatto e come migliorare i rapporti.

Capricorno – 8° posto in classifica: Flop. Il vostro umore cambierà durante la giornata. Un evento potrebbe modificare tutto ciò che di buono c’è stato nell'ultimo periodo. Imparate a controllare meglio le vostre reazioni altrimenti nessuno vi prenderà mai sul serio.

Acquario – 5° posto: Top. Vi trovate faccia a faccia con una persona che è sempre nei vostri pensieri. Sarà una voce fuori dal coro e farà fatica ad accettare la vostra opinione. Potreste scontrarvi senza comprenderne i motivi: la cosa va affrontata subito. Nel complesso la giornata è comunque positiva.

Pesci – 2° posto: Top. Negli ultimi tempi avete seguito sempre la volontà degli altri, sia per adeguarvi, sia per evitare problemi e sia per spirito di sacrificio. Dovete considerare anche quello che desiderate e volete voi sia per presente che per il futuro. Non lasciatevi sempre sopraffare dai manipolatori, siate liberi.