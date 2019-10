Ultimo giorno del mese di ottobre per tutti i dodici segni zodiacali: secondo l'Oroscopo del 31 ottobre, sarà una giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro iniziare a vivere momenti migliori in amore, grazie all'imminente arrivo del mese di novembre. Per i Gemelli recupero e più voglia di fare nel lavoro.

Ariete: in amore giornata positiva che grazie al transito di Venere porterà maggiori occasioni da sfruttare e da vivere con la persona amata.

Nel lavoro periodo giusto per recuperare.

Toro: per i sentimenti si avvicina un novembre di grande forza per i nati sotto questo segno zodiacale. Nel lavoro, se cercate qualcosa di nuovo periodo favorevole per mettervi in mostra.

Gemelli: a livello amoroso attenzione alle discussioni con il partner oggi, soprattutto per problemi legati al lavoro. Si recupera maggiore energia, ma dovrete fare le cose con maggiore calma visto che qualcuno potrà darvi contro.

Cancro: in amore, se una persona vi piace fatevi avanti. Se la vostra storia prosegue da anni evitate di andare incontro a complicazioni. A livello lavorativo un progetto può essere messo in atto, momento importante che porta maggiore intuizione.

Leone: a livello amoroso in questi giorni qualcuno vorrebbe trovare risposte e soluzioni ai problemi di coppia che vanno avanti da tempo. Il mese di novembre porterà maggiori risposte.

Nel lavoro, se un'attività non vi soddisfa prima di buttare tutto all'aria pensateci bene, evitate di fare scelte azzardate.

Vergine: per i sentimenti oggi vivrete maggiori momenti di tensione. Nel lavoro fate le cose con calma, anche se le opportunità non mancheranno da qui alla fine dell'anno.

Previsioni e oroscopo del 31 ottobre

Bilancia: per i sentimenti giornata importante, ci si avvicina ad un novembre che vedrà Venere positiva al segno e porterà momenti positivi.

A livello lavorativo ci sono delle decisioni importanti da prendere in questo periodo. La fine del mese inaugura un novembre di grande forza.

Scorpione: in amore Mercurio, Venere e Sole sono nel segno, per queste emozioni speciali tutte da vivere. Nel lavoro torna la voglia di fare e di rimettersi in gioco.

Sagittario: a livello amoroso giornata chi può portare momenti migliori grazie alla Luna nel segno.

Nel lavoro periodo che permette di fare richieste e ottenere molto di più, vi sentite anche più tranquilli nell'affrontare diverse situazioni che prima sembravano difficili.

Capricorno: a livello amoroso momento importante in cui tornate protagonisti, riuscite a fare molto di più e trascorrere più tempo con la persona amata. A livello lavorativo siete in recupero e non mancano le intuizioni.

Acquario: per i sentimenti le coppie che hanno avuto una crisi e l'hanno superata, ora possono puntare ad un novembre importante.

Nel lavoro attenzione alle incomprensioni che potranno portare diversi problemi. Se notate una certa tensione evitate di alzare troppo la voce.

Pesci: per i sentimenti agitazione nei rapporti con gli altri, attenzione a non rovinare tutto per niente. Nel lavoro non mancano i risultati, ma dovrete fare tutto con calma e maggiore attenzione.