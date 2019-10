Nella giornata di mercoledì 6 novembre saranno in rialzo i segni dell'Ariete, del Cancro e dei Pesci, sia riguardo al lavoro sia per quanto concerne l'umore. Il Leone e la Vergine avranno il relax che si meritano, e sarà anche un incentivo a sviluppare nuovi progetti. Il Sagittario e l'Acquario purtroppo avranno delle problematiche di coppia che dovranno risolvere al più presto.

Di seguito, le previsioni degli astri per tutti i 12 segni relativamente alla giornata di mercoledì 6 novembre.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un pizzico di buonumore lo ritroverete soltanto con un amico e con una passeggiata pomeridiana per rilassarvi e limitare lo stress. Ci saranno poche prospettive di chiarimento sul fronte sentimentale.

Toro: qualche spiegazione in merito ad un progetto in particolare vi sarà utile per poter avere miglioramenti sensibili e guadagnare qualcosa di più. In amore ci saranno alcuni momenti di distensione e tenerezza.

Gemelli: un po' di malessere non vi fermerà per quanto riguarda il lavoro che state facendo in questo periodo. Ci sarà però bisogno di fare qualcosa che vi dia la giusta carica almeno fino al pomeriggio.

Cancro: tante idee per la famiglia vi saranno utili per far riappacificare alcuni animi che in questo momento sono un po' turbolenti. Fate attenzione all'aspetto finanziario, vi converrà fare un paio di calcoli.

Leone: del riposo supplementare sarà di aiuto sia al vostro fisico che alla vostra mente. Dovrete staccare un po' la spina anche con qualche amico di cui non conoscete le reali intenzioni.

Vergine: mollerete per un po' le faccende lavorative per dedicarvi a voi stessi, dal momento che ultimamente vi siete trascurati un po' a causa del lavoro e della famiglia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualche amicizia vi darà molto su cui riflettere, in particolare qualcuno che ultimamente state seguendo molto con le sue vicende personali.

Sarete in grado di consigliarlo senza intromettervi troppo.

Scorpione: veloci ed efficienti. Sul posto di lavoro sarete delle vere e proprie macchine, sbrigherete anche le faccende più spinose e in tal modo potrete dedicarvi a molti progetti personali. Serata in casa.

Sagittario: problemi di coppia, con qualche litigio forse legato a questioni sentimentali o alla gelosia. Sarebbe meglio non peggiorare la situazione e invitare l'altro ad un confronto pacifico.

Giornata sottotono.

Capricorno: potreste decidere di tenervi qualcosa per voi, magari qualche pensiero aleggia nella vostra mente già da un po' ma che non vorrebbe essere messo sulla “piazza”. Starà a voi decidere cosa fare.

Acquario: sottotono in amore. Proprio non vorreste avere a che fare con il vostro partner, dal momento che sono in corso moltissimi dubbi in merito alla vostra relazione. Cercate di capire ciò che volete veramente.

Pesci: lavoro al top, soprattutto se la vostra professione prevede una sconfinata creatività. Date quindi spazio alle vostre idee, perché saranno quelle che vi faranno fare molteplici salti di qualità e guadagni.