Nel mese di novembre 2019 troveremo Venere, inizialmente in Sagittario, spostarsi il 26 nel domicilio del Capricorno, dove stazionano anche Plutone e Saturno, mentre il Sole viaggerà dallo Scorpione al segno del Sagittario, dove risiede Giove. Urano permarrà nel segno del Toro come Nettuno nel segno dei Pesci. Infine, il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro.

Sul podio

1° posto Scorpione: finanze 'top'.

Il settore economico dei nati Scorpione andrà, con ogni probabilità, a gonfie vele grazie al duetto Sole-Mercurio, sino al 22 nel segno, con cui potranno dare libero sfogo al loro estro. Giorni fortunati: 4, 8, 17, 19, 23 e 30

2° posto Pesci: acquisti. Visto che le finanze, c'è da scommetterci, attraverseranno un ottimo periodo in questo mese, i nativi potranno e vorranno permettersi un acquisto esoso.

Amore in secondo piano. Giorni fortunati: 2, 4, 13, 16, dal 18 al 20, 24 e 26.

3° posto Cancro: serenità lavorativa. Il clima nell'ambiente professionale probabilmente si farà più sereno in questi trenta giorni. Il capo apprezzerà la loro predisposizione più conciliante ricambiando con un atteggiamento meno ostile. Giorni fortunati: 7, 9, 11, 14, 17, 19 e 23.

I mezzani

4° posto Leone: a testa bassa.

Novembre favorirà, con tutta probabilità, soltanto i nati Leone che lavoreranno alacremente senza farsi scoraggiare dagli inevitabili ostacoli del 'mese dello Scorpione'. In caso contrario, scoramento e svogliatezza prenderanno il sopravvento durante le prime due settimane. Giorni fortunati: 3, 5, 9, dal 25 al 30.

5° posto Capricorno: lavoro 'top'. Saturno ed Urano nel loro Elemento lavoreranno sotto traccia garantendo, senza appunto renderlo palesemente evidente, buone prospettive professionali a chi, ovviamente, non resterà con le mani in mano.

Giorni fortunati: 16, 18, 22, 24 e 27.

6° posto Toro: chiamate extra. I nati del segno che lavorano a chiamata potrebbero ricevere qualche proposta supplementare che, oltre ad accrescere la loro autostima, andrà a rimpinguare le casse. Giorni fortunati: 14, 18, 22, 25 e 30.

7° posto Vergine: polivalenti. Mese in cui i nativi, c'è da scommetterci, vorranno 'gettarsi' su più fronti lavorativi. Tale dispersione energetica però potrebbe rivelarsi controproducente in termini economici.

Sarà bene che si concentrino su meno obiettivi, almeno a novembre. Giorni fortunati: 13, 17, 19 e 21.

8° posto Bilancia: nuovi incontri. Durante gli ultimi giorni di novembre i nati Bilancia potrebbero fare nuove conoscenze che si riveleranno importanti per il loro futuro percorso professionale. Giorni fortunati: 21, 24, 26, 29 e 30.

9° posto Sagittario: fiacchezza. Un mese poco conciliante per i nativi che probabilmente dovranno far fronte, almeno sino al 24, ad una certa spossatezza e svogliatezza nel mettersi in gioco, alcune volte 'figlia' di un'inconscia voglia di cambiare professione. Giorni fortunati: dal 25 al 27.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: finanze 'flop'. Il settore finanziario dei nati Ariete andrebbe revisionato a dovere questo mese, specialmente per chi tra loro deve necessariamente provvedere ad alcune scadenze mensili. Sarà bene, in alcuni casi, chiedere un aiuto economico alla famiglia. Giorni fortunati: 21, 23 e 29.

11° posto Acquario: lavoro 'flop'. Nell'ambiente professionale respireranno, con ogni probabilità, un'aria poco avvezza al loro mood novembrino. A causa delle copiose asperità in onda a novembre non saranno pochi i nati Acquario che opteranno per un repentino cambio di rotta professionale, che lascerà molti colleghi interdetti. Giorni fortunati: 17 e 19.

12° posto Gemelli: nervosi. Al lavoro qualcosa potrebbe non girare a dovere, sia sul fronte economico che su quello relazionale. I nati del segno, però, farebbero bene a rimanere ugualmente nel loro ambiente professionale perché un salto nel vuoto non sarebbe favorito dagli Astri. Giorni fortunati: 13 e 21.