L'Oroscopo di domani, mercoledì 23 ottobre è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Amore, salute, lavoro e fortuna, tutto ciò sarà differente per ciascun segno. C'è chi godrà del favore astrale e riuscirà a portare al termine delle faccende di un certo spessore e chi si sentirà apatico e spossato. Con la Luna in aspetto calante nel segno del Leone, mente e corpo saranno messi alla prova.

A maggior ragione le previsioni non sono uguali per tutti, per cui non resta che approfondire nel dettaglio ciò che riguarda il proprio segno e la relativa classifica top e flop del giorno.

Classifica e oroscopo del giorno 23 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete - 1° posto - Siete un vulcano di idee e iniziative anche se a volte vi fate cogliere da attimi di debolezza e sfiducia. In questa settimana le previsioni si presentano positive. Energici e vitali, riuscirete a convogliare il giusto sprint nelle attività che meritano. È inutile perdere tempo dietro alle cose superflue. Meglio fare poco e farlo bene.

Siete in fase di netto recupero. Risultano favoriti i contatti, i viaggi e le spese in compagnia. Possibili scambi d'opinione tra coppie.

Toro - 11° in classifica - Avete le idee abbastanza chiare e soprattutto concrete su ciò che volete dalla vita. Amate sentirvi liberi, per questo molte volte una relazione vi sta stretta. Sognate di viaggiare e di ottenere successi lavorativi e professionali. Ma attenzione a non respingere un eventuale partner o pretendente poiché potreste rischiare di ritrovarvi completamente soli in futuro.

La vita è una sorpresa continua, aprite il vostro cuore e la vostra mente.

Gemelli - 3° posto - L'oroscopo del 23 ottobre vi vede alle prese con certe faccende d'amore. Nonostante ciò, la giornata sarà lieta e favorevole per coloro che lavorano o studiano. Chi invece accudisce il focolare domestico sarà propenso a sperimentare delle nuove ricette. In casa ci sono delle sistemazioni da effettuare ma occhio alle spese eccessive altrimenti non arriverete a fine mese.

Cancro - 8° in classifica - Appartenente ad un segno profondo e sensibile. In amore spesso vi mostrate gelosi ma siete capaci di amare alla follia. Purtroppo questo mercoledì non si presenta bene per le questioni di cuore. Ci sono delle tensioni all'interno delle mura domestiche ed avrete anche alcune spese da fare. Rivedete i conti, qualcosa non torna. Occhio al cielo e non dimenticate l'ombrello perché potrebbe piovere.

Leone - 6° posto - Si presenta un buon mercoledì per voi nati sotto questo segno 'ruggente'. Vi ritroverete a dover cacciare fuori le unghie nel corso delle ore poiché ci sarà da lottare per ottenere una determinata cosa. Nei giorni precedenti avete avuto delle giornate particolarmente pesanti e sottotono. Questa sarà l'occasione giusta per rifiatare e recuperare un po' di energie psicofisiche. In famiglia e in amore le cose si faranno più limpide e la tensione scemerà.

Una casa ordinata permette di tenere alla larga lo stress.

Vergine - 9° posto - Il vostro è un segno un pochino ipocondriaco e che detesta le cose ignote. Per questo motivo a volte vi fate cogliere dalla paranoia, specie quando vi trovate di fronte agli imprevisti. Vi piacciono le cose belle sia esteticamente che interiormente. Ciò che è privo di contenuti non cattura il vostro interesse e questo si nota soprattutto nelle conquiste amorose. Gli astri vi spingono ad agire e a fare dei cambiamenti.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 7° in classifica - Giornata con Luna in ottimo aspetto e questo favorisce eventuali attività lavorative, professionali ed anche di studio. In famiglia potrebbero esserci delle discussioni o dei chiarimenti da fare. Spesso trascorrete ore e ore sui social, ma in questo mercoledì cercate di starne il più possibilmente lontani. Non trascurate il partner. Coloro che sono soli potrebbero provare dell'affetto particolare per una certa persona. Valutate con attenzione se si tratta di una cotta passeggera oppure di semplice simpatia. Fate movimento e smettetela di mangiare cibo spazzatura.

Scorpione - 4° posto - L'oroscopo di domani vi vede impegnati su tutti i fronti. Dal lavoro alle faccende di casa, dall'amore alle amicizie, dai conti allo shopping. Insomma, si prospetta un mercoledì frenetico e a voi piace così. Non a caso il vostro è un segno che detesta la noia e l'apatia. Spesso vi innervosite per un nonnulla e in questi casi rischiate di dire cose che non pensate ma che purtroppo feriscono. Provate a contare fino a 6 prima di parlare.

Sagittario - 5° posto - In questo mercoledì ci sarà il rischio che vi sentiate messi da parte. Di solito avete delle giornate altalenanti, specie durante il periodo autunnale. A volte vi sentite pieni di energia e vi mostrate molto positivi, altre volte succede l'esatto contrario e sprofondate nella tristezza assoluta. Cercate di capire cosa vi fa stare bene e tagliate via tutte le cose negative. Quando vi trovate a fare i conti con la scontentezza, pensate a tre cose belle che avete nella vita, magari il partner, i figli, la famiglia, la salute, la bellezza interiore o esteriore.

Capricorno - 2° posto - L'oroscopo annuncia stelle favorevoli ed apre le porte ad una giornata importante per la maggior parte dei segni. In genere siete tirchi e diffidenti. Vi guardate sempre le spalle e non credete al 100% di quello che sentite dire. Detestate i pettegolezzi anche se spesso siete i primi a mettere in giro certi gossip. Si prospetta un mercoledì in cui il lavoro procederà abbastanza speditamente. Presto arriverà la busta paga, tenete duro. Giornata interessante soprattutto per fare la spesa o il bucato. Riordinate eventuali disordini.

Acquario - 10° in classifica - Giornata in cui dovrete battagliare contro la Luna storta. Non si escludono ritardi e tensioni. Possibili dolori fisici, anche piccoli e passeggeri. Tuttavia, non vi mancherà la buona compagnia. Sfogarsi con qualcuno aiuta a stemperare la rabbia e lo stress. Uscite, fate vita mondana e valutate di organizzare un bel viaggio. Tra pochi mesi arriveranno le feste, se giocate d'anticipo arriverete meno nervosi e più pimpanti al fatidico evento.

Pesci - 7° posto - L'oroscopo del giorno 23 ottobre vi vede un po' confusi ma, al contempo, stabili. Spesso tendente ad ingigantire ogni problema e siete sempre pronti a battagliare. Il vostro è un segno d'acqua guidato da Nettuno. Sognate una vita all'insegna del romanticismo e dei viaggi. Molte volte desiderate scappare dalla monotonia e dalle pressioni familiari. Amate il buon cibo e siete degli abili artisti anche se certe volte vi sottovalutate. Fidatevi del vostro istinto in questa promettente giornata.