L'ultima settimana del decimo mese dell'anno ha da poco avuto iniziato, vediamo quali sono i progetti degli astri e delle stelle per la giornata di domani, mercoledì 23 ottobre. Sarà una giornata di recupero per l'Ariete, che finalmente ritrova ottimismo e positività, ma anche per il Toro, che potrà fare affidamento sul favore di Venere e Nettuno. Saturno in opposizione metterà i bastoni fra le ruote al cancro, che farà bene ad agire con cautela. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 23 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno 23 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: giornata di recupero per il segno, che ritrova ottimismo e positività. Il consiglio degli astri è di vivere con maggior spensieratezza e serenità le nuove opportunità che vi si presentano, soprattutto in amore. Bene l’ambito lavorativo, nonostante lo stress e la stanchezza accumulata.

Toro: grazie al favore di Venere e Nettuno la giornata di mercoledì 23 ottobre si rivelerà positiva per il segno, soprattutto per i sentimenti.

Ci sarà un buon recupero in tal senso e anche per quanto riguarda il fisico, vi sentirete energici e in piena forma. Bene l’ambito lavorativo.

Gemelli: entro l’inizio del mese di novembre i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero essere chiamati a prendere un’importante decisione per ciò che riguarda la sfera lavorativa. Il consiglio degli astri è di ragionare attentamente sui prossimi passi da compiere ed agire entro la fine del mese di ottobre.

Gli astri infatti lasciano presagire risultati migliori per coloro i quali non perderanno tempo e si muoveranno tempestivamente per portare dei miglioramenti alla propria condizione. Bene la sfera sentimentale.

Cancro: a causa di Saturno in opposizione queste ultime giornate del mese di ottobre si riveleranno un tantino faticose per il segno, ciononostante ottenere dei buoni risultati non sarà impossibile.

Il Cancro ha a disposizione un ottimo terreno d’azione, sia in ambito lavorativo che all’interno della sfera sentimentale si potranno ottenere buone soddisfazioni. Tutti coloro i quali desiderano lanciare un progetto o stringere una nuova collaborazione farebbero meglio ad agire entro l’inizio di novembre.

Leone: dopo un mese particolarmente sottotono arriverà per il segno un momento di recupero, destinato a concretizzarsi con l’inizio del mese di novembre.

Dunque le ultime giornate di ottobre riserveranno ancora delle tensioni, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Siate cauti in ambito lavorativo, evitate di prendere decisioni dettate dallo stress.

Vergine: quella di mercoledì 23 ottobre si rivelerà una giornata sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Già durante le giornate precedenti qualcuno potrebbe avere risentito di un calo di energie o accusato alcuni malesseri stagionali.

Il consiglio degli astri per le prossime giornate è di evitare gli sforzi, ma soprattutto le situazioni stressanti e i conflitti interpersonali. Le stelle infatti lasciano presagire un weekend abbastanza movimentato, in cui non mancheranno le incomprensioni e i litigi all’interno del rapporto di coppia ma anche in famiglia. Siate cauti e scegliete con cura le parole da usare.

Bilancia: giornata di recupero per il segno, che con l’avvicinarsi della fine di ottobre va incontro ad un momento molto positivo, grazie al transito della Luna. È un po’ momento per i rapporti interpersonali e sentimentali, ci sarà serenità all’interno dei rapporti di coppia e i single potrebbero fare incontri interessanti.

Scorpione: durante la giornata di mercoledì 23 ottobre qualcuno potrebbe risentire di un pesante calo fisico, la stanchezza e il malumore accumulato vi impediranno di concentrarvi come vorreste nel raggiungimento di alcuni risultati professionali e/o personali. Durante le prossime ore concedetevi un po’ di riposo.

Sagittario: in questo periodo il segno nutre un forte desiderio di cambiamento e talvolta questo desiderio riguarda non solo se stesso, ma anche coloro che lo circondano. Un atteggiamento eccessivamente critico e prepotente nei confronti delle persone che vi stanno accanto, potrebbero portare alla nascita di forti conflitti, soprattutto in amore. Siate cauti, se c’è qualcosa che volete cambiare all’interno della vostra vita sentimentale, parlatene apertamente con il partner.

Capricorno: nonostante il recupero iniziato già a partire dalle giornate centrali del mese di ottobre, durante questa settimana potreste essere un po’ sensibili dal punto di vista sentimentale. Cercate di evitare i conflitti in amore, potreste dire qualcosa che non pensate. Sarà inoltre bene muoversi prudentemente per quanto riguarda la sfera economica, meglio evitare le spese superflue. Non è il momento ideale per concludere un affare di tipo immobiliare o procedere con un acquisto importante.

Acquario: quella di mercoledì 23 ottobre si rivelerà una giornata sottotono per il fisico. Durante le giornate precedenti avete fatto molto, sottoposto il fisico a sforzi maggiori e a situazioni non facili da gestire, che ora provocheranno un calo di energie. Sarà dunque meglio concedersi un po’ di riposo, ma soprattutto evitare di sfogare la tensione accumulata all’interno del rapporto di coppia. Questo infatti non farebbe che inasprire le incomprensioni già esistenti. Recupero con l’inizio del mese di Novembre.

Pesci: durante questa giornata conclusive del mese di ottobre l’amore occuperà un ruolo di rilievo nei vostri pensieri, ma non in tutti i casi questo significa buone notizie. Qualcuno, infatti, dopo numerose incomprensioni e alti e bassi, si appresta a chiudere la propria relazione, anche se non sarà facile. È al contrario un momento fertile per chi vive un un rapporto stabile e si sente pronto a fare progetti per il futuro. Non male la sfera lavorativa.