Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole cambiare domicilio viaggiando dallo Scorpione al Sagittario, dove già staziona Giove. Venere passerà il giorno 26 dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono anche Plutone e Saturno. Marte permarrà in Bilancia ed Urano farà altrettanto nel segno del Toro. Infine Nettuno stazionerà in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro.

Nel corso del penultimo mese dell'anno sono favorevoli le previsioni per Cancro e Scorpione, meno concilianti invece per Ariete ed Acquario.

Sul podio

1° posto Scorpione: finanze 'top'. Il settore economico dei nati Scorpione, con tutta probabilità, andrà a gonfie vele in questo undicesimo mese dell'anno. Trasgressioni amorose probabili durante le prime tre settimane.

2° posto Cancro: romantici. La vena romantica dei nativi potrebbe emergere in maniera prorompente in questo mese, grazie al Sole nel loro Elemento che farà il paio con Nettuno in Pesci.

Serenità nell'ambiente professionale.

3° posto Capricorno: lavoro 'top'. I nati del segno che si daranno duramente da fare, saranno 'premiati' dai Pianeti Lenti di Terra rendendo probabile una celere avanzata dei loro progetti professionali in essere.

I mezzani

4° posto Pesci: shopping. Il fronte finanziario dei nati Pesci navigherà probabilmente in acque chete durante questo mese quindi potranno permettersi qualche giorno in più dedito allo shopping, senza esagerare s'intende.

5° posto Sagittario: restyling domestico. Nel mese di novembre i nati Sagittario potrebbero decidere di effettuare qualche ristrutturazione nella propria abitazione che avrà i favori astrali se eseguita durante l'ultima settimana.

6° posto Leone: a testa bassa. Novembre, storicamente ostico per i nativi, risulterà probabilmente favorevole soltanto a chi tra loro deciderà di lavorare alacremente. Succulenti frutti economici probabili a fine mese.

7° posto Bilancia: nuove conoscenze. Il percorso professionale dei nativi potrebbe essere arricchito da qualche nuova conoscenza che si rivelerà importante per il prossimo futuro. Figli da seguire con attenzione.

8° posto Gemelli: mondani. Un mese dove i nati Gemelli, con tutta probabilità, vorranno divertirsi organizzando piacevoli serate assieme alla persona amata. Qualche ostacolo di troppo probabile nell'ambiente lavorativo.

9° posto Toro: chiamate extra. I nati del segno che lavorano a chiamata potrebbero ricevere qualche insperata opportunità nelle giornate centrali che farebbero bene a cogliere al volo.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: separazioni. I nati Acquario in questo mese potrebbero essere chiamati a revisionare la propria storia d'amore. Molti responsi avranno un epilogo di separazione che, in diversi casi, avverrà a fine novembre.

11° posto Vergine: tradimenti. Sul fronte amoroso qualche grana di troppo sarà possibile viste le asperità del mese. Tradimenti e scappatelle sono possibili per i nativi che vivono relazioni affettive oramai logore.

12° posto Ariete: bellicosi. In amore regnerà un clima gelido quasi anaffettivo che potrebbe rendere inclini al litigio i nati Ariete. Finanze da seguire con attenzione durante la prima quindicina di novembre.