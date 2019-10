Giovedì 24 ottobre 2019 troveremo la Luna in Vergine mentre Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno nel segno dello Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Plutone e Saturno nel segno del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, nel frattempo Urano sarà sui gradi del Toro e Nettuno stabile in Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Favorevoli le previsioni per Scorpione e Vergine ma meno concilianti per Ariete e Toro.

Ariete bugiardo

Ariete: bugiardi. I nati del segno potrebbero dire qualche bugia in ambito amoroso per mascherare una loro ingenuità dei giorni precedenti, peccato però che le probabilità di essere scoperti dal partner saranno alte.

Toro: distratti. La fluidità di pensiero potrebbe venir meno durante questo giovedì di fine ottobre, rendendo i nativi inclini alle distrazioni mentre svolgeranno le incombenze quotidiane.

Gemelli: routine. Giovedì senza infamia ne lode quello che, con ogni probabilità, vivranno i nati Gemelli che farebbero bene ad ottimizzare il loro tempo libero dedicandosi ad un nuovo e rigenerante hobby.

Cancro: affettuosi. Nel focolare domestico dei nativi regnerà, c'è da scommetterci, un clima piuttosto conciliante nonchè affettuoso che renderà entusiasta l'amato. Lavoro in stand-by.

Vergine in vena di romanticherie

Leone: lavoro 'top'.

Se da un lato le faccende amorose dei nati Leone potrebbero attraversare un momento poco favorevole, dall'altro chi tra loro svolge un'attività autonoma potrebbe ricevere i favori astrali, con gratificazioni economiche al seguito.

Vergine: romantici. Il lato romantico, spesso celato, verrà, con tutta probabilità, fuori in questo giovedì d'ottobre. Qualche grana sul fronte professionale sarà possibile a causa di qualche collega invidioso.

Bilancia: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nativi sarà rappresentato, c'è da scommetterci, dalla famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione per risolvere un'annosa faccenda. Il loro veloce supporto sarà molto apprezzato.

Scorpione: finanze 'top'. Con l'ingresso del Sole nel segno, ben supportato da Venere, il settore finanziario dei nati Scorpione andrà probabilmente a gonfie vele e potranno permettersi quell'oggetto tanto agognato.

Acquario bellicoso

Sagittario: fiacchi. Le energie potrebbero venir meno in questo giovedì rendendo, come conseguenza, i nati del segno inclini alla svogliatezza quindi sarà bene che si prendano una giornata di ferie, capo permettendo.

Capricorno: taciturni. Il tono umorale odierno non sarà dei migliori ed i nati Capricorno potrebbero preferire rimanere in rigoroso silenzio anziché esternare il loro malcontento.

Acquario: bellicosi. Qualcosa potrebbe non quadrare in coppia generando un clima d'insoddisfazione nelle menti native che, con ogni probabilità, sfocerà in un polverone dialettico col partner.

Pesci: relax. Giovedì in cui i nati del segno vorranno concedersi ampi spazi di relax per ritemprare il loro benessere psico-fisico. Amore in secondo piano.